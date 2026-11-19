Una revisión científica analizó 61 estudios sobre las relaciones causales entre actividad física, sedentarismo y salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Caminar o cumplir con una cuota diaria de pasos no garantiza una barrera biológica contra los trastornos del estado de ánimo. Una revisión sistemática internacional basada en genética concluyó que la actividad física cotidiana no tiene un efecto causal uniforme en la protección de la salud cerebral, lo que pone en entredicho una de las recomendaciones de bienestar más extendidas en la actualidad.

El estudio publicado por investigadores de Países Bajos y Reino Unido en la revista npj Exercise Medicine and Health analizó 61 trabajos que emplearon una técnica epidemiológica avanzada: la aleatorización mendeliana. Este procedimiento utiliza variantes genéticas como marcadores para comprobar si una correlación responde a una causa biológica real o si depende de factores externos distorsionadores, como el nivel socioeconómico, patologías previas o la propia predisposición anímica a moverse más.

PUBLICIDAD

La evidencia genética descarta una protección uniforme en el movimiento cotidiano

Al examinar los registros masivos, el equipo científico observó que la asociación estadística tradicional entre el movimiento general y el bienestar psíquico pierde solidez cuando se aplican controles genéticos estrictos. De las investigaciones evaluadas, 32 recibieron una calificación metodológica insuficiente, 28 suficiente y solo una alcanzó el estándar de buena calidad, un panorama que fundamenta la cautela del informe ante afirmaciones generalistas sobre la salud mental.

Los datos señalan que sumar actividades de baja exigencia no previene de manera directa cuadros como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar. Aunque el ejercicio aeróbico regular mostró algunas señales favorables aisladas frente al riesgo de estados depresivos, la respuesta no resultó homogénea ni se replicó en otras afecciones neurocognitivas o diagnósticos psiquiátricos.

PUBLICIDAD

El ejercicio aeróbico mostró una asociación consistente frente al riesgo de depresión según los autores de la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el ejercicio que realmente protege el cerebro según la ciencia

Frente a la ineficacia preventiva del paseo suave, los resultados del metaanálisis y la literatura fisiológica coinciden en una respuesta concreta: el ejercicio que realmente protege la salud cerebral es el entrenamiento de fuerza contra resistencia mecánica, combinado con estímulos cardiorrespiratorios de intensidad moderada a alta.

La diferencia biológica reside en la separación entre actividad física genérica y condición física real. Mientras la primera comprende cualquier desplazamiento con gasto calórico basal, la segunda reúne adaptaciones estructurales como la fuerza muscular, la masa magra y la potencia aeróbica. El análisis genético demostró que son exclusivamente estas variables de rendimiento biológico las que presentan un vínculo causal protector frente a la depresión y la degeneración cognitiva.

PUBLICIDAD

Dentro de los parámetros evaluados, la fuerza de agarre, el volumen muscular de las extremidades y la velocidad al caminar mostraron las correlaciones más firmes. Estas mediciones reflejan adaptaciones sistémicas profundas: un sistema neuromuscular fortalecido actúa como una reserva fisiológica que amortigua el estrés metabólico e interviene de forma directa en el equilibrio neuroquímico cerebral.

El músculo como órgano endocrino que segrega sustancias neuroprotectoras

La explicación fisiológica reside en la función endocrina del tejido muscular. Tal como documenta una revisión clínica sobre neuroprotección de los Institutos Nacionales de Salud, las contracciones intensas contra una resistencia activan la liberación de mioquinas como la irisina al torrente sanguíneo.

La alimentación, el sueño y el ejercicio complementan las terapias de salud mental, pero no reemplazan la consulta profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas moléculas cruzan la barrera hematoencefálica e inducen la síntesis endógena del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) dentro del propio sistema nervioso central, especialmente en el hipocampo y la corteza prefrontal, donde estimulan la plasticidad sináptica y frenan la neuroinflamación. Un paseo a paso lento no genera la tensión mecánica necesaria para desencadenar esta cascada biológica.

PUBLICIDAD

La sobrecarga mecánica que valida la investigación biomédica

En los ensayos clínicos sobre adaptaciones neuromusculares y respuesta anímica, el estímulo protector exige parámetros específicos:

Sobrecarga mecánica: Trabajar entre el 70% y el 85% de la fuerza máxima en ejercicios multiarticulares (sentadillas, empujes y tracciones), el rango que dispara la síntesis de BDNF e IGF-1. Frecuencia semanal: Dos a tres sesiones de estímulo muscular con descansos intermedios para propiciar la respuesta adaptativa del sistema nervioso central. Picos cardiovasculares: Intervalos breves de esfuerzo aeróbico vigoroso que eleven el pulso y optimicen la irrigación cerebral.

La evidencia experimental confirma así que el cerebro no reacciona a la suma pasiva de pasos, sino a la intensidad neuromuscular que desafía la capacidad adaptativa del organismo.