Los especialistas analizan cómo acceder a la posible cápsula del tiempo sin afectar la integridad patrimonial del hallazgo

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A 100 años de la colocación de la Piedra Fundamental del Palacio Legislativo porteño, un equipo interdisciplinario logró dejar al descubierto parte de la estructura enterrada en el subsuelo del edificio. La intervención también aportó nuevos indicios sobre la presunta cápsula del tiempo que podría encontrarse bajo la piedra.

Los trabajos estuvieron supervisados por la coordinadora del Taller de Conservación Restauración, Carla Coluccio, y la coordinadora de Patrimonio de la Legislatura, Vanina Pastori. También participaron la arquitecta Carola Herr, el arqueólogo Ulises Camino, la geóloga Andrea Concheyro, las restauradoras Paula Booth, Marisol Funes y Elisa Atencio, y Nawuel Cabañas, del equipo de Operativa.

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A cien años de la colocación de la Piedra Fundamental de la Legislatura porteña

Además, la gestión y los trabajos de intervención y excavación se realizaron por decisión del secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Gribaudo.

Antes de iniciar la exploración, el grupo realizó una investigación histórica y un relevamiento con georradar para detectar la presencia de una cápsula del tiempo y obtuvo la autorización de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad para efectuar los trabajos. La investigación despejó una de las primeras incógnitas: la baldosa con la inscripción “Sede del Honorable Consejo Deliberante. Piedra Fundamental. 18 XI 1926”, que se ve a simple vista a nivel del suelo, no integra la piedra, sino que señala el lugar donde fue instalada.

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La excavación busca confirmar si bajo la piedra se conserva documentación de la ceremonia realizada hace un siglo

Los estudios también detectaron una separación entre esa placa, la estructura pétrea y el sitio donde estaría la cápsula. A partir de ese dato, la remoción controlada del material permitió alcanzar uno de los vértices de la Piedra Fundamental y observar diferencias entre las inscripciones de la placa y de la tapa, además de los distintos niveles de estratos del subsuelo.

La piedra fue colocada el 18 de noviembre de 1926, durante el Primer Congreso de Municipalidades de la República Argentina, como parte del inicio de la construcción de la entonces sede del Concejo Deliberante. De acuerdo con la investigación del área de Patrimonio de la Legislatura, debajo de ella podría haber una cápsula con documentos oficiales y periódicos de la época.

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La placa visible a nivel del suelo señala el sitio de la piedra, pero no forma parte de su estructura

El hallazgo resultó en la existencia de un yacimiento arqueológico con un conjunto patrimonial muy interesante. Por ello, la estructura permanecerá en su estado actual mientras el equipo analiza alternativas para acceder a la posible cápsula sin comprometer su integridad patrimonial, a fin de descubrir los posibles elementos, tesoros e historias que quedaron enterradosy que supondrían una nueva ampliación de la historia y la narrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.