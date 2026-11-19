El muelle del Anglo, donde se realizaba la práctica de buzo táctico que terminó en tragedia (Impacto Noticias)

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La Justicia uruguaya investiga la muerte de tres militares que se accidentaron durante un curso de buceo táctico en el río Uruguay, a la altura del departamento de Fray Bentos. Si bien la investigación de urgencia no determinó responsabilidades –según las autoridades– con el paso de los días se comenzaron a conocer algunas fallas de seguridad.

Militares argentinos que participaron del curso declararon que el hecho de que todos estuvieran atados a una cuerda provocó la tragedia, informó el diario El Observador este miércoles. Además, se supo que las víctimas no tenían un cuchillo que era clave para realizar el ejercicio en el agua.

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Los militares estaban haciendo una quinta prueba de nado en superficie, un ejercicio que implicaba un recorrido de 2.500 metros. Los alumnos del curso se encontraban vinculados a una cuerda madre y estaban acompañados por dos botes y dos kayaks con instructores. Durante el ejercicio había 20 efectivos en el agua. La cuerda madre de seguridad dividía a ese grupo en dos. El grupo estaba rodeado por unos 16 instructores.

Matías Vasella, uno de los fallecidos en el curso de buzo táctico en el Rió Uruguay (Facebook)

Un grupo de efectivos se enredó con “algún objeto” —según la información oficial—, lo que obligó a tomar “medidas de emergencia” y cortar la cuerda madre. Cuatro de los alumnos de ese curso terminaron debajo del agua y tres de ellos fallecieron.

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Entre los participantes del curso había dos militares argentinos, quienes afirmaron que todos estaban atados a la misma cuerda, informó ese medio. Esta medida era excesiva, según declararon en la investigación de urgencia que realizaron. Sin embargo, es la forma en la que se hace este ejercicio en Uruguay desde hace años.

El accidente se produjo porque uno de los militares se enredó con una boya que no había sido relevada previamente. La corriente lo sumergió y comenzó a arrastrar a los demás hasta el fondo del río. Los participantes no habían practicado cómo desengancharse de la cuerda en el agua.

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Juan Rocha, un militar de 24 años que falleció en un curso de buzo táctico en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La semana pasada, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, convocó a legisladores del oficialismo y la oposición a su despacho para informarles de los avances de la investigación. Uno de los datos de la investigación de urgencia que más llamó la atención de los presentes fue que algunos jóvenes no contaban con el cuchillo correspondiente al equipamiento de los buzos. Este fue uno de los elementos informados por el ministerio, además de la existencia de dos boyas que no habían sido detectadas previamente y que, según una de las hipótesis, causaron el accidente.

Los fallecidos durante el curso fueron el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado número 6; el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado número 2; y el cabo de primera Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado número 2, quien permaneció desaparecido durante las primeras horas posteriores al accidente.

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La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

“Tener un cuchillo estaba en la lista que mandaron como objetos que cada participante tenía que llevar al curso. Mi hermano no tenía y pensó que no lo iban a admitir. Entonces llamó al cuartel, les dijo que no tenía y le dijeron que se presentara igual, que ellos le iban a dar uno”, relató Brisa Rocha, la hermana de uno de los fallecidos, según consignó El Observador.

“Pero no se lo dieron. Si se lo hubieran dado, hoy estaría vivo con nosotros”, lamentó.

“Resulta que el cuchillo era obligatorio, pero en el agua ninguno lo tenía. Había solo ocho cuchillos y los tenían guardados en la caja”, agregó la mujer.

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El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, señaló a las familias que de la investigación de urgencia surge que hubo muchos errores en la planificación: el grupo tuvo que pasar entre boyas que no habían sido relevadas, se tardó en acceder a los cuchillos y la ambulancia que acompañaba al grupo estaba en un lugar inútil.