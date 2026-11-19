El remojo breve ayuda a desprender restos secos de ollas, fuentes y otros utensilios de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Remojar la vajilla puede reducir el esfuerzo para retirar restos secos o adheridos, pero el tiempo y tipo de lavado determinan si esa práctica resulta útil. La recomendación no es dejar platos en agua durante horas, sino recurrir a esta técnica solo cuando la suciedad lo justifique.

Los residuos secos se ablandan con pocos minutos de agua

El analista de productos de cuidado del hogar Noah Pinsonnault, señaló al sitio especializado en tareas domesticas, Good Housekeeping Magazine, que ayuda a ablandar alimentos horneados o secos y evita fricción intensa sobre utensilios, recipientes y esponjas. La pauta difundida por el medio diferencia los casos según la suciedad: vasos, cubiertos y platos con restos leves pueden lavarse directamente con agua tibia y detergente.

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Los platos con suciedad leve pueden lavarse directamente con agua tibia y detergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparaciones blandas que se han secado, como salsas o yema de huevo, Pinsonnault recomienda actuar cuanto antes. Si se requiere remojo, entre 5 y 10 minutos suelen bastar para aflojar los residuos.

En cambio, los almidones adheridos tras la cocción, como la pasta o avena, pueden necesitar de 10 a 20 minutos en agua tibia, una vez que la olla o sartén se haya enfriado hasta una temperatura segura.

La indicación busca evitar dos extremos: lavar con fuerza piezas que podrían limpiarse con facilidad y postergar la tarea durante demasiado tiempo. Según el laboratorio, dejar la vajilla en remojo por más de una hora rara vez mejora el resultado, ya que el agua se enfría y pueden aparecer olores.

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Los recipientes que estuvieron en contacto con alimentos crudos requieren una limpieza completa antes de reutilizarse. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La limpieza debe separar los utensilios de alimentos crudos

El remojo no reemplaza el lavado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que platos, cubiertos, tablas de cortar y mesadas deben lavarse con agua caliente y jabón después de preparar cada alimento.

También advierte que un plato que contuvo carne, aves, pescado o huevos crudos no debe usarse para alimentos cocidos antes de lavarlo.

Esa precaución importa especialmente cuando se deja una fuente o utensilio en la pileta. El contacto del agua con restos de alimentos crudos no constituye una etapa de desinfección ni elimina por sí mismo los riesgos de contaminación cruzada. La limpieza posterior con agua jabonosa caliente sigue siendo necesaria.

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Retirar los restos sólidos facilita el lavado y evita que se acumulen en la pileta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia recomienda además lavarse las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos. Sus guías señalan que no se deben lavar carnes, aves, pescados ni huevos, porque las salpicaduras pueden dispersar bacterias por la pileta y superficies próximas. Para organizar el lavado manual, las recomendaciones reunidas permiten una secuencia simple:

Retirar los restos sólidos antes de llevar las piezas a la pileta.

Lavar de inmediato la vajilla con suciedad leve.

Remojar por pocos minutos los recipientes con comida seca o adherida.

Usar una esponja o paño adecuado para el material, sin recurrir a abrasivos en superficies delicadas.

Lavar con agua caliente y jabón los utensilios que estuvieron en contacto con alimentos crudos.

La vajilla no debe permanecer durante horas en agua, ya que el remojo prolongado rara vez mejora el resultado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavavajillas no necesita enjuague previo completo

La situación cambia cuando se utiliza lavavajillas. El programa ENERGY STAR, respaldado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aconseja retirar los restos de comida, pero no enjuagar los platos antes de cargarlos. Su guía explica que el enjuague previo incrementa el consumo total de agua y energía, mientras que los equipos y detergentes actuales están diseñados para completar el lavado.

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El criterio coincide con la orientación del analista Pinsonnault: para este método no hace falta frotar ni remojar previamente en la mayoría de los casos. Si los platos deben esperar hasta el día siguiente, ENERGY STAR plantea utilizar la función de enjuague del aparato en lugar del lavado manual previo, cuando esté disponible.

Para cargar el lavavajillas, se aconseja quitar los sobrantes de comida sin realizar un enjuague previo completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre ambos métodos es central. El remojo breve puede ser una herramienta para la limpieza a mano de ollas, fuentes y elementos que no se colocan en el lavavajillas. En cambio, en una carga mecánica, quitar los residuos grandes y seguir las indicaciones del equipo permite evitar una etapa adicional de agua corriente.

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La decisión final depende del material, tipo de residuo y sistema de lavado disponible. Las pautas de la FDA y ENERGY STAR sitúan el foco en la higiene y el uso responsable de recursos: lavar correctamente los utensilios tras manipular alimentos y evitar pasos previos que no aporten resultados.