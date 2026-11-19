Los presidentes estadounidense, Donald Trump; chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, mantuvieron este jueves una inédita reunión trilateral en la ciudad china de Shenzhen (sureste), con el desarme nuclear sobre la mesa y marcada por las guerras en Ucrania e Irán y las tensiones entre las tres potencias.
El encuentro se celebró en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque la Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.
Washington presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras que China destacó el carácter pionero de la reunión y su importancia para promover la estabilidad estratégica internacional.
Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordarían cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución a la estabilidad internacional.
La cita se produjo en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán, además de las diferencias entre Pekín y Washington en materia comercial y tecnológica.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Últimas actualizaciones
Terminó la cumbre entre Trump, Xi y Putin
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron una inédita reunión trilateral en la ciudad china de Shenzhen.
El encuentro duró una hora y media. Comenzó a las 16:27 hora local y finalizó a las 17:57, indicó la agencia oficial rusa TASS. Se aguardan los detalles de la conversación.
Trump aseguró que EEUU, China y Rusia están en una posición única para reducir el armamento nuclear
Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una “posición única” para debatir la reducción de sus arsenales nucleares, señaló el presidente estadounidense, Donald Trump, al inicio de las conversaciones mantenidas en Shenzhen con sus homólogos de China y Rusia.
“Como las tres mayores potencias nucleares del mundo, con gran diferencia, Estados Unidos, Rusia y China están en una posición única para analizar cómo reducir el número de armas nucleares en el planeta y, asimismo, disminuir el riesgo de que lleguen a utilizarse”, declaró Trump, añadiendo, no obstante, que llevar a cabo tales reducciones es una tarea “sumamente difícil”.
Putin sostuvo que Rusia, EEUU y China tienen un “interés” común en resolver la guerra en Ucrania
El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló al presidente estadounidense, Donald Trump, y al mandatario chino, Xi Jinping, que sus tres países comparten un “interés” en resolver la guerra en Ucrania, así como una “responsabilidad” respecto a la paz y la seguridad mundiales.
“Nuestros países tienen muchos intereses convergentes a la hora de resolver conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, declaró Putin durante su intervención inicial en una cumbre clave entre los tres líderes en Shenzhen.
Asimismo, añadió que existe una “responsabilidad compartida en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” y precisó que, en las conversaciones a puerta cerrada, también se abordarían cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y energética, ambas gravemente afectadas por las guerras en Irán y Ucrania.
Xi indicó que China, EEUU y Rusia deben “salvaguardar conjuntamente la paz mundial”
China, Estados Unidos y Rusia deben “salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales”, señaló Xi Jinping a Donald Trump y Vladimir Putin durante un encuentro entre los tres líderes.
“Como grandes potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestros tres países deben dar un buen ejemplo, cooperar para hacer frente a los desafíos globales, salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales, y realizar mayores contribuciones al progreso de la humanidad”, afirmó Xi al inicio de la reunión.
Donald Trump confirmó que tratará la guerra en Ucrania con Xi y Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que abordará la guerra en Ucrania con sus homólogos ruso y chino durante unas conversaciones trilaterales en China.
“Vamos a hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania”, señaló Trump al comenzar la cumbre sin precedentes en Shenzhen con Xi Jinping y Vladimir Putin.
Donald Trump dijo que la reunión tripartita con Xi y Putin “está haciendo historia”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a sus homólogos de China y Rusia que los tres líderes estaban “haciendo historia” al mantener conversaciones en la ciudad china de Shenzhen.
“Me complace que este viaje también nos haya brindado la oportunidad de celebrar esta primera reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China; en ese sentido, y creo que también en muchos otros aspectos, estamos realmente haciendo historia”, afirmó Trump antes del inicio del encuentro.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Las imágenes de la histórica cumbre trilateral entre Trump, Xi Jinping y Putin
Los líderes mundiales celebraron este jueves la primera reunión trilateral entre mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia en la Villa Kylin de Shenzhen, un resort estatal de lujo enclavado en las estribaciones del monte Kylin, al noroeste de la ciudad china
ARTÍCULO DE INFOBAE
Trump, Xi y Putin se reúnen en una histórica cumbre trilateral con la guerra en Ucrania, Irán y el control nuclear en la agenda
El encuentro en Shenzhen, inédito entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, también estará atravesado por las tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, se reúnen este jueves en Shenzhen en una cumbre trilateral que tendrá como principales ejes el control de los arsenales nucleares, la guerra en Ucrania y el conflicto en Irán. El encuentro, sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, también estará atravesado por las diferencias comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing, aunque los analistas mantienen bajas las expectativas de acuerdos concretos.