El SMN indicó que hoy el cielo estará parcialmente nublado en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este jueves una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 29 °C, antes de un viernes marcado por la probabilidad de lluvias y tormentas, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves, el parte prevé una mínima de 16 °C, viento del norte y ausencia de precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche. Hacia el cierre del día aumentará la nubosidad sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

PUBLICIDAD

El cambio de condiciones llegaría el viernes. El SMN anticipó chaparrones para la mañana, con una probabilidad de entre 10 % y 40 %, y tormentas durante la tarde y la noche, cuando las chances subirán a entre 40 % y 70 %. La temperatura oscilará entre 19 °C y 26 °C, con vientos que rotarán del norte al sur y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hacia la noche.

El sábado volvería el tiempo estable, con una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C. Se espera cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde, sin precipitaciones previstas. El domingo 22 también se mantendría sin lluvias, con valores de entre 18 °C y 26 °C.

PUBLICIDAD

Un informe meteorológico detalla el pronóstico extendido de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con registros de temperaturas, precipitaciones y vientos.

Para el inicio de la próxima semana, el pronóstico prevé máximas de 28 °C el lunes 23, 26 °C el martes 24 y 24 °C el miércoles 25. El martes podría registrar una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0 % y 10 %, mientras que el resto de las jornadas continuaría sin lluvias significativas.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lloviznas y chaparrones en la Costa Atlántica y bancos de niebla en la región centro, por lo cual se recomienda extremar precauciones a la hora de conducir. Sin embargo, para mañana la inestabilidad será una constante, con tormentas en todo el territorio bonaerense.

PUBLICIDAD

Para el fin de semana, específicamente el sábado, habrá lluvias desde el oeste hacia el centro, mientras la nubosidad será parcial al este. Y el domingo, las precipitaciones se trasladarán hacia el este, desde Miramar hasta Punta Indio.

Las alertas en el resto del país

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla las zonas bajo nivel de alerta amarilla y verde en diferentes provincias de Argentina.

El SMN indicó que las provincias de Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta amarilla por tormentas. Este nivel de advertencia refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo que se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, Santa Cruz cuenta con una alerta amarilla por lluvias. Ante este panorama, se solicita mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

PUBLICIDAD