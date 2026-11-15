Con barbas postizas y pelucas: por qué los integrantes de Red Hot Chili Peppers tocaron disfrazados en Los Ángeles

Red Hot Chili Peppers homenajeó al productor Rick Rubin en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Los integrantes de Red Hot Chili Peppers eligieron una fórmula visual precisa para homenajear al productor discográfico Rick Rubin durante la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock: todos aparecieron caracterizados con la barba, la cabellera y las gafas que identifican al productor.

El número se realizó el sábado por la noche en Los Ángeles, donde Rubin recibió el Premio a la Excelencia Musical de la institución.

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La presentación convirtió una referencia habitual del productor en un vestuario colectivo. Las barbas blancas, largas y voluminosas, junto con las pelucas a juego y los lentes de cristales anaranjados, construyeron una imagen inmediata y reconocible.

Los integrantes del grupo lucieron barbas postizas, pelucas blancas y gafas de cristales anaranjados (REUTERS/Mario Anzuoni)

En vez de recurrir a prendas de gala o al vestuario escénico habitual de la banda, el grupo tomó como punto de partida la apariencia que Rubin ha sostenido durante décadas en la cultura musical.

El resultado fue una escena de fuerte contraste. La silueta despreocupada que suele asociarse con el productor apareció multiplicada en cinco figuras sobre el escenario: los cuatro músicos y la presencia simbólica de Rubin, representada también en el bombo de la batería de Chad Smith. Allí se veía un retrato del homenajeado, integrado al diseño del instrumento.

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La estética que funcionó como código de vestuario

El aspecto de Rick Rubin ha excedido desde hace tiempo el terreno de la producción discográfica. La barba blanca, el cabello largo, las gafas teñidas y las prendas de líneas cómodas forman una imagen reconocible dentro y fuera de los estudios.

El bombo de la batería de Chad Smith incorporó un retrato del homenajeado como parte de la puesta en escena (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la ceremonia, Red Hot Chili Peppers trasladó esa identidad a un código de vestuario diseñado para el humor, aunque sin perder la conexión con el homenajeado.

La elección de las gafas de tono naranja aportó un punto de color a un conjunto dominado por el blanco de las pelucas y las barbas. Ese detalle evitó que la caracterización quedara reducida a un disfraz genérico de cabello facial postizo. Los lentes remitieron a una de las piezas más visibles del repertorio personal de Rubin y reforzaron la lectura de conjunto.

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La construcción del look dependió de la exageración. Las barbas eran deliberadamente abundantes y se movían con cada desplazamiento de los músicos.

Ese movimiento tuvo un lugar dentro de la actuación: mientras la banda corría y tocaba sobre el escenario, el vestuario reaccionaba al ritmo de la canción y sumaba una dimensión física a la puesta.

La banda interpretó la canción Give It Away, corte de difusión del álbum Blood Sugar Sex Magik de 1991 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El homenaje combinó pelucas blancas, barbas postizas de gran volumen y gafas de cristales anaranjados, tres elementos que condensaron en clave escénica la imagen pública del productor. La propuesta no buscó una réplica exacta de un atuendo específico, sino una versión amplificada de sus rasgos más identificables.

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La ropa y una alianza de más de tres décadas

La canción elegida fue “Give It Away”, uno de los sencillos de Blood Sugar Sex Magik, publicado en 1991. Aquel álbum fue el primer trabajo de Red Hot Chili Peppers producido por Rubin y consolidó un vínculo profesional que se prolongó a lo largo de buena parte de la discografía del grupo.

El look no quedó como un recurso aislado para la ceremonia, sino que dialogó con el álbum que marcó el inicio de una colaboración decisiva para el sonido y la proyección internacional de los músicos.

Rick Rubin recibió el Premio a la Excelencia Musical durante el evento celebrado en Los Ángeles

Rubin produjo ocho discos de estudio de la banda, entre ellos Californication y Stadium Arcadium. La excepción fue The Getaway, de 2016, producido por Danger Mouse. Esa continuidad convirtió al productor en una figura cercana para Anthony Kiedis, Flea, Smith y el guitarrista John Frusciante.

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Los reconocimientos de trayectoria suelen llevar a puestas en escena previsibles, con trajes oscuros, vestidos de noche o referencias retrospectivas a distintas eras de los artistas. Red Hot Chili Peppers tomó otro camino.

El grupo no presentó una recreación de sus primeros años ni recuperó las prendas asociadas a sus videoclips más conocidos. La decisión fue apropiarse de la imagen de la persona homenajeada.

El productor concluyó su intervención en la gala con la frase de respaldo al género: No pueden matar al rock and roll (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esa elección mantuvo una relación con la historia del grupo. Desde sus inicios, la banda ha utilizado el vestuario como extensión de su lenguaje performático, con prendas mínimas, uniformes, accesorios y elementos que alteran la silueta sobre el escenario.

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En esta ocasión, la intervención pasó por cubrir los rostros y modificar la apariencia individual de cada integrante para formar una figura colectiva.

El bombo de Chad Smith también llevó un retrato de Rick Rubin, una decisión que extendió el concepto visual al equipamiento del escenario. De ese modo, la caracterización de los músicos y el diseño de la batería participaron de la misma idea.

Tras recibir el premio, Rubin resumió su intervención con una frase breve: “No pueden matar al rock and roll”.