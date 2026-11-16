El exabrupto contra Maravilla Martínez del ex campeón mundial que le quitó el invicto: la grave acusación que lo enfureció

El ex campeón mundial mexicano rechazó las acusaciones del argentino sobre el uso de yeso en sus guantes y aseguró que le ganó fácil en el 2000 cuando le quitó el invicto.

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Antonio Margarito rompió el silencio sobre las versiones que lo señalan por un presunto uso de yeso en los vendajes durante su pelea ante Sergio “Maravilla” Martínez en el año 2000. En una entrevista con Nico Jaime para Boxeo Mundial, el ex campeón mundial mexicano negó de manera categórica las acusaciones, calificó al argentino de “maricón” por haberlas reflotado y lo invitó a disputar una exhibición para demostrar, según sus palabras, que la victoria fue limpia.

El cruce se disputó el 19 de febrero de 2000 en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, cuando Margarito tenía 21 años. El mexicano se impuso por nocaut técnico en el séptimo asalto ante un Martínez de 24 años que llegaba invicto a ese combate, en lo que constituyó la primera derrota profesional del boxeador argentino.

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Según relató el propio Margarito, aquella pelea se concretó en circunstancias particulares. En el momento en que sus representantes le ofrecieron el combate, él se encontraba como sparring de Óscar de la Hoya, en plena preparación en altura. “Mis mánagers me dijeron que le ofrecieron una pelea de un boxeador argentino, que va invicto, que supuestamente es muy bueno. ¿Cómo la ves? Yo dije que sí, que agarren la pelea”, recordó.

Antonio Margarito, ex campeón mundial de boxeo (Credit Image: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com)

El mexicano señaló además una dificultad técnica adicional: enfrentar a un rival zurdo sin tiempo de preparación específica. “A mí los zurdos siempre se me han dificultado, yo no me preparé para él, yo estaba sparreando con Óscar de la Hoya. Lógicamente sabemos que Óscar es zurdo, pero siempre peleó del lado derecho, es totalmente diferente”, explicó. A esa situación se sumó un cambio de altitud de último momento: su entrenador físico le indicó que debía bajar al nivel del mar apenas una semana antes del combate, algo que finalmente ocurrió a solo dos días de la pelea. “Al siguiente día fue el peso y luego peleé con Maravilla Martínez. Gracias a Dios me fue súper bien”, relató.

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Poco tiempo atrás, Martínez revivió la polémica en una entrevista con Paren la Mano, en la que relató que volvió de Las Vegas con una fisura en el esternón que descubrió recién al hacerse una placa, tras sentir dolor al respirar. El argentino sostuvo que, con el correr de los años, empezó a sospechar que la dureza de los golpes recibidos aquella noche se debía al uso de yeso en los vendajes de su rival. “Después de algunos años se descubrió que este boxeador usaba yeso en las manos, suena a un poquito de trampa”, afirmó. “Empezás a mirar todos los combates que tenía este boxeador, que era un boxeador normal, pero con yeso en las manos. Entonces te mataba”, agregó. El propio Martínez reconoció en esa entrevista que, más allá de la derrota, consideraba que su desempeño técnico y táctico había sido sólido esa noche.

El exboxeador argentino habló con Paren La Mano en Vorterix. Durante la conversación, Maravilla Martínez relata aspectos de su pelea contra el boxeador mexicano y lanzó una grave acusación

Margarito desestimó por completo la versión del argentino sobre el yeso. “Realmente, qué maricón se ha visto, porque dice que salieron con eso de que yo supuestamente les gané porque les traía yeso. La verdad me suena a una mariconada de parte de él”, respondió el mexicano en diálogo con Boxeo Mundial. Y agregó, en tono irónico: “Ya jugando le digo, sí, a mí también me ponían por eso les gané a todos los peleadores amateurs. No, por favor, le gané súper bien”.

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El excampeón defendió además su trayectoria como un boxeador que se preparaba “al 100 por ciento” y remarcó que los controles de la comisión hacen prácticamente imposible adulterar los vendajes dentro del vestuario. “Gente que sabe de boxeo, que ha estado en los vestidores, ha comentado cómo puede ser posible, si te chequean las vendas, los comisionados ven y es imposible hacer trampa”, sostuvo. “Jamás haría eso. Me metía en el gimnasio y en la preparación y me olvidaba del mundo entero”, completó.

Margarito, durante una conferencia de prensa previa a su combate con Pacquiao el 31 de agosto de 2010

Margarito cerró sus declaraciones con un convite directo hacia su ex rival. “Estoy dispuesto, si quieren, para una exhibición con Maravilla. Él sabe, ahora habla porque tiene boca, pero él sabe que le gané bien”, expresó. El mexicano insistió en que, pese al contexto adverso que rodeó su preparación, la pelea “se le hizo fácil” y que nunca dudó de su capacidad para ganarla, incluso ante un rival que llegaba invicto.

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El exboxeador mexicano también hizo un repaso de su carrera posterior a ese combate, en la que se consagró tres veces campeón mundial, por encima de la meta que se había planteado al comienzo de su trayectoria. “Mi sueño era ser campeón del mundo y fui tres veces”, remarcó, y cerró con una reflexión sobre su manera de afrontar las derrotas que sí sufrió en el ring, entre ellas la registrada ante Manny Pacquiao: “Cuando me ganaron, me ganaron bien y punto”.

LOS MEJORES MOMENTOS DE LA PELEA ENTRE MARAVILLA MARTÍNEZ Y MARGARITO

Un resumen del combate entre Sergio "Maravilla" Martínez y Antonio Margarito celebrado en el Mandalay Bay de Las Vegas en el año 2000 (Fuente: The Ring Side)