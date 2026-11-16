Cómo cuidar el cuero cabelludo: la verdad sobre el lavado diario, los masajes y la oxigenación

El oxígeno que requieren los folículos pilosos proviene del flujo sanguíneo y no del aire exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años se repitió una frase casi como una regla de oro en el mundo de la belleza: “Hay que dejar respirar el cuero cabelludo”. Se escucha después de una coloración, cuando se utilizan productos de styling, al hablar de extensiones o incluso cuando una persona pasa varios días sin lavarse el cabello.

Pero ¿qué significa realmente que el cuero cabelludo “respire”?

La respuesta puede sorprender: ni el cabello ni el cuero cabelludo respiran en el sentido en que lo hacen los pulmones. El oxígeno que necesitan las células de la piel y las estructuras que forman el cabello llega fundamentalmente a través de la sangre.

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Por eso, cuando hablamos de “oxigenar” el cuero cabelludo, una expresión muy utilizada en cosmética y peluquería, en realidad estamos hablando de algo más preciso: favorecer un cuero cabelludo sano, con una buena irrigación sanguínea y un entorno adecuado para que el folículo piloso pueda desarrollar su ciclo de crecimiento.

La diferencia no es solamente semántica. Entenderla permite abandonar algunos mitos y adoptar hábitos que sí pueden contribuir a cuidar la salud capilar.

El mentol presente en formulaciones cosméticas genera frescura en la piel pero no eleva los niveles de oxígeno tisular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El folículo piloso es una estructura viva ubicada dentro de la piel. Allí se producen procesos complejos que determinan el crecimiento, el grosor y el ciclo del cabello. Como cualquier tejido activo, necesita nutrientes y oxígeno, que llegan mediante la circulación sanguínea.

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Por eso, cuando hablamos de salud capilar, no alcanza con mirar la fibra que vemos frente al espejo. El cabello que sobresale de la piel es, esencialmente, una estructura queratinizada que ya no tiene actividad metabólica propia; el verdadero centro de producción está dentro del folículo.

Y allí comienza la verdadera historia de la llamada “oxigenación”.

El cabello no respira, pero el folículo sí necesita oxígeno

Cada cabello nace en un folículo piloso. En su parte más profunda se encuentra una estructura especializada conocida como papila dérmica, relacionada con la regulación del crecimiento del pelo. A su alrededor existen vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes necesarios para las células que participan en la formación de la fibra.

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Esto explica por qué una buena circulación es relevante.

Pero hay que evitar una interpretación exagerada: masajear la cabeza, utilizar un champú determinado o exfoliar el cuero cabelludo no significa que automáticamente se vaya a producir más oxígeno ni que una persona vaya a detener una caída del cabello.

La salud capilar depende de muchos factores: genética, edad, hormonas, nutrición, enfermedades, medicamentos, estrés, inflamación, alteraciones del cuero cabelludo y también de los hábitos cosméticos.

La exfoliación excesiva del cuero cabelludo altera la barrera protectora y provoca irritación cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, investigaciones experimentales han estudiado la relación entre oxígeno y actividad del folículo. Algunos trabajos sugieren que la disponibilidad de oxígeno puede influir en determinados procesos del ciclo capilar, pero esto no significa que simplemente “hacer respirar” el cuero cabelludo sea un tratamiento contra la caída. La evidencia todavía no permite convertir esa idea en una recomendación médica general.

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Por eso prefiero hablar de “optimizar el entorno del cuero cabelludo” antes que de “hacerlo respirar”.

¿Qué papel tiene la circulación?

La microcirculación es la red de pequeños vasos que permite el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho en los tejidos.

En el cuero cabelludo, esta circulación forma parte del entorno en el que funcionan los folículos pilosos. Esto convierte a los hábitos que favorecen una piel saludable en aliados importantes del cuidado capilar.

Uno de ellos es el masaje.

Un estudio realizado en hombres japoneses evaluó los efectos de cuatro minutos diarios de masaje del cuero cabelludo durante 24 semanas. Los investigadores observaron un aumento de la grosura del cabello, aunque no demostraron que el masaje fuera un tratamiento universal para la alopecia.

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El uso habitual de champú limpia los residuos del cuero cabelludo sin provocar la caída capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conclusión práctica es interesante: un masaje suave puede formar parte de una rutina de cuidado del cuero cabelludo. Pero debe hacerse con expectativas realistas.

No hace falta presionar con fuerza ni rascar.

La idea es movilizar suavemente la piel con las yemas de los dedos, evitando utilizar las uñas. Unos minutos pueden ser suficientes para convertir el lavado o la aplicación de un producto en un pequeño ritual de bienestar.

Masajear no significa “hacer crecer pelo” automáticamente

Este es uno de los puntos que más conviene aclarar.

En redes sociales se suele presentar el masaje del cuero cabelludo como una fórmula capaz de “activar el crecimiento” en cualquier persona. La realidad es bastante más compleja.

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El masaje puede contribuir al bienestar del cuero cabelludo y existen investigaciones interesantes sobre sus efectos mecánicos sobre los tejidos. Pero no sustituye una evaluación dermatológica cuando existe una caída importante del cabello.

Si aparecen entradas que avanzan rápidamente, pérdida de densidad, zonas despobladas, caída en mechones, ensanchamiento de la raya o cambios repentinos en la cantidad de cabello, el problema puede tener una causa que necesita diagnóstico.

En esos casos, el objetivo no debería ser simplemente “mejorar la circulación”, sino descubrir por qué el cabello está cayendo.

El lavado: limpiar no es agredir

Las afecciones inflamatorias como la dermatitis seborreica requieren tratamiento médico específico y no más lavados agresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los grandes mitos es pensar que lavar el cabello todos los días necesariamente provoca caída.

El champú no “mata” al folículo. Su función principal es limpiar el cuero cabelludo y retirar grasa, sudor, células descamadas, residuos de productos y contaminantes.

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La frecuencia adecuada depende de cada persona.

Un cuero cabelludo graso puede necesitar lavados más frecuentes. Uno seco o con determinadas características puede requerir una frecuencia diferente. Lo importante es encontrar un equilibrio entre limpieza suficiente y tolerancia de la piel.

Un cuero cabelludo excesivamente cargado de grasa y residuos no es más saludable simplemente porque “conserve sus aceites naturales”.

La clave está en la calidad de la barrera cutánea.

Y aquí aparece un concepto fundamental: el cuero cabelludo es piel.

Como cualquier otra zona de la piel, puede irritarse, inflamarse, resecarse o desarrollar alteraciones que requieren tratamiento.

¿La grasa “tapa” los folículos?

Un estudio en hombres japoneses constató que cuatro minutos diarios de masaje capilar aumentan el grosor del pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase “los folículos se tapan y el cabello deja de respirar” es demasiado simplista.

El sebo es producido naturalmente por las glándulas sebáceas y forma parte de la fisiología normal de la piel. El problema aparece cuando existe una alteración importante de la producción de grasa, acumulación de productos, descamación o una enfermedad del cuero cabelludo.

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Por ejemplo, la dermatitis seborreica puede producir descamación, irritación y picazón. En estos casos, el tratamiento no consiste simplemente en lavar más fuerte. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda utilizar los productos específicos indicados para cada caso y, cuando es necesario, tratamientos medicados.

Por eso, limpio no significa necesariamente saludable y “sin grasa” tampoco significa saludable.

El objetivo es el equilibrio.

Exfoliar: sí, pero con criterio

La exfoliación del cuero cabelludo se convirtió en una tendencia importante dentro del mundo del haircare.

La lógica es sencilla: eliminar células descamadas y residuos puede generar una sensación de limpieza y ayudar a mantener una superficie cutánea más uniforme.

Pero aquí aparece una advertencia fundamental: más exfoliación no significa más salud.

La piel tiene una barrera protectora. Una exfoliación agresiva, demasiado frecuente o realizada con productos inadecuados puede generar irritación.

Los peinados tirantes y las extensiones ejercen una tracción prolongada perjudicial para los folículos pilosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, cuando una persona incorpora una exfoliación capilar, debe considerar el estado de su cuero cabelludo.

Si existe sensibilidad, enrojecimiento, heridas, dermatitis, psoriasis u otra alteración, lo prudente es consultar con un dermatólogo antes de realizar procedimientos exfoliantes.

La exfoliación debe ser suave y no debería convertirse en una batalla contra la propia piel.

Los activos cosméticos: qué pueden hacer y qué no

Actualmente existe una gran variedad de productos destinados al cuero cabelludo.

Entre los ingredientes que aparecen con frecuencia se encuentran la cafeína, niacinamida, mentol, extractos vegetales, aminoácidos, pantenol y diferentes complejos peptídicos.

Pero todos estos ingredientes tienen que analizarse con una mirada crítica.

La cafeína, por ejemplo, ha despertado interés en cosmética capilar. Existen estudios clínicos que sugieren potencial de las formulaciones tópicas con cafeína para determinadas situaciones de pérdida o afinamiento del cabello. Sin embargo, revisiones recientes señalan que la calidad de la evidencia todavía es desigual y que se necesitan ensayos clínicos mejor diseñados para establecer conclusiones definitivas.

Cafeína, niacinamida, mentol y péptidos pueden complementar una rutina, pero no son tratamientos universales contra la caída (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es muy importante.

Que un ingrediente tenga estudios prometedores no significa que cualquier shampoo que lo contenga pueda tratar una alopecia.

La concentración, la formulación, el tiempo de contacto, la frecuencia de uso y el tipo de caída son factores que pueden modificar los resultados.

¿Y la niacinamida?

La niacinamida, una forma de vitamina B3 utilizada ampliamente en cosmética, se relaciona con el mantenimiento de la barrera cutánea y con propiedades que pueden resultar interesantes para la piel.

En el cuero cabelludo puede formar parte de fórmulas destinadas a mejorar la condición cosmética de la piel.

Pero nuevamente hay que diferenciar conceptos.

Un producto puede ayudar a mantener un cuero cabelludo confortable y equilibrado sin necesariamente ser un medicamento para la caída.

La cosmética y la medicina capilar pueden complementarse, pero no son lo mismo.

Que un ingrediente sea natural no garantiza, por sí solo, eficacia ni tolerancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mentol: sensación de frescura no es necesariamente más oxígeno

El mentol es otro ingrediente habitual en productos para el cuero cabelludo porque genera una característica sensación de frescor.

Y aquí aparece otro mito.

Sentir frío o frescura no significa que el cuero cabelludo esté recibiendo más oxígeno.

La sensación refrescante es principalmente sensorial. Puede resultar agradable después del ejercicio, durante épocas de calor o como parte de una rutina cosmética, pero no debe confundirse con una medición de la oxigenación de los tejidos.

Es una diferencia pequeña en apariencia, pero enorme cuando se trata de interpretar correctamente los productos.

Romero, jengibre y otros extractos: el auge de lo botánico

Con el tiempo, pueden cambiar la densidad, el grosor y la textura del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los extractos vegetales también ocupan un lugar destacado en el mercado capilar.

Romero, jengibre y diferentes plantas aparecen en tónicos, shampoos y sérums destinados al cuero cabelludo.

El interés por estos ingredientes tiene sentido desde el punto de vista cosmético, pero nuevamente hay que separar tradición, mecanismos potenciales y evidencia clínica.

No todo lo natural es automáticamente eficaz, y tampoco todo lo sintético es necesariamente perjudicial.

La pregunta correcta no debería ser solamente “¿es natural?”, sino: ¿Qué ingrediente contiene, en qué concentración, para qué está formulado y qué evidencia existe sobre su uso?

Péptidos, aminoácidos y pantenol: aliados cosméticos

Los péptidos y aminoácidos son utilizados en productos destinados a mejorar diferentes aspectos de la fibra y del cuero cabelludo.

El pantenol, por su parte, es un ingrediente ampliamente utilizado en cosmética por sus propiedades acondicionadoras y humectantes.

Estos componentes pueden contribuir a mejorar la sensación, el acondicionamiento y la apariencia del cabello.

Sin embargo, hay que recordar algo esencial: el cabello visible es una fibra queratinizada.

La clave es reconocer qué necesita cada cuero cabelludo, en lugar de seguir tendencias de forma automática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el cabello salió del cuero cabelludo, no puede “repararse” biológicamente como lo haría un tejido vivo. Los productos cosméticos pueden mejorar su superficie, lubricación, resistencia mecánica y apariencia, pero el nuevo cabello se forma dentro del folículo.

Por eso, cuidar la fibra y cuidar el cuero cabelludo son dos objetivos diferentes que deben trabajar juntos.

La inflamación: un enemigo silencioso del cuero cabelludo

Entre todos los conceptos relacionados con la salud capilar, la inflamación merece especial atención.

Un cuero cabelludo persistentemente irritado, con picazón, descamación o enrojecimiento no debería considerarse simplemente “sucio”.

Puede existir una alteración dermatológica detrás.

La dermatitis seborreica, por ejemplo, está relacionada con una interacción compleja entre la piel, el sebo y microorganismos como Malassezia. El tratamiento puede requerir shampoos específicos y, en algunos casos, medicamentos prescritos por un dermatólogo.

Esto también explica por qué exfoliar agresivamente un cuero cabelludo inflamado puede ser contraproducente.

Cuando la piel está alterada, el objetivo debe ser recuperar su equilibrio, no aumentar el estímulo.

El estrés también puede influir en los cambios del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés también entra en la conversación

La salud del cabello no puede analizarse exclusivamente desde el exterior.

El descanso, el estrés, la alimentación y el estado general del organismo también pueden influir en el ciclo capilar.

Esto no significa que una persona vaya a perder el cabello simplemente porque tuvo una semana difícil. El crecimiento capilar responde a procesos biológicos complejos y a diferentes factores que pueden actuar simultáneamente.

Por eso, cuando existe una caída persistente, es importante analizar el contexto completo.

Una alimentación adecuada, una buena hidratación y un descanso suficiente forman parte de los hábitos generales de salud, aunque no deben presentarse como una “cura” para la alopecia.

¿Entonces qué significa realmente “oxigenar” el cuero cabelludo?

Podríamos resumirlo de una manera mucho más precisa:

“Oxigenar” el cuero cabelludo, en lenguaje cosmético, debería entenderse como favorecer las condiciones que permiten que la piel y el folículo funcionen correctamente, más que como hacer que el cuero cabelludo “respire” aire.

No se trata de “dejar respirar” el pelo, sino de cuidar el ecosistema del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto incluye:

Mantener una higiene adecuada.

Evitar acumulaciones excesivas de productos.

Cuidar la barrera cutánea.

Realizar masajes suaves si resultan agradables.

Evitar rascar o lesionar la piel.

Controlar la inflamación.

Utilizar productos adecuados para cada tipo de cuero cabelludo.

Proteger la piel de agresiones innecesarias.

Mantener hábitos generales saludables.

Consultar cuando existe una caída o alteración persistente.

La diferencia entre una buena rutina y una mala rutina muchas veces no está en hacer más cosas, sino en hacer las cosas correctas con la frecuencia adecuada.

El error de querer estimular demasiado

En la búsqueda de un cabello más abundante, muchas personas terminan sometiendo el cuero cabelludo a demasiados estímulos: exfoliantes frecuentes, cepillados intensos, masajes agresivos, aceites, múltiples tónicos y productos superpuestos.

El resultado puede ser justamente el contrario del esperado: irritación, sensibilidad o alteración de la barrera cutánea.

El cuero cabelludo no necesita estar constantemente “activado”.

Necesita estar equilibrado.

Un buen ritual capilar no debería producir ardor, dolor ni enrojecimiento persistente.

Y un producto que provoca una sensación muy intensa de frío o calor tampoco necesariamente está funcionando mejor.

Cuando pica, descama o arde: no siempre se trata de suciedad; puede haber una condición dermatológica detrás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina sencilla puede ser más efectiva que diez productos

Para una persona sin una enfermedad específica del cuero cabelludo, una rutina básica puede ser suficiente.

Primero, elegir un shampoo adecuado al tipo de cuero cabelludo.

Segundo, aplicar el producto principalmente sobre la piel, masajeando suavemente con las yemas de los dedos.

Tercero, enjuagar correctamente para evitar residuos.

Cuarto, utilizar acondicionador o tratamiento en medios y puntas cuando sea necesario, especialmente si la fibra está seca, teñida o químicamente tratada.

Y quinto, observar la respuesta del cuero cabelludo.

Si aparecen descamación persistente, picazón intensa, lesiones, dolor, zonas sin cabello o una caída significativa, el siguiente paso no debería ser comprar otro producto: debería ser consultar con un especialista.

¿Qué pasa con quienes usan extensiones, prótesis o peinados muy tirantes?

Este punto también merece atención.

No existe una necesidad de “dejar respirar” el cuero cabelludo porque se utilicen extensiones, pero sí existe la necesidad de evitar una tensión excesiva y prolongada sobre el cabello y los folículos.

Las colas muy ajustadas, trenzas extremadamente tensas y determinados sistemas de extensiones pueden generar tracción.

La regla profesional es sencilla: si un peinado duele, tira, genera dolor de cabeza o produce sensibilidad en el cuero cabelludo, algo debe modificarse.

La belleza no debería ser sinónimo de dolor.

El cuero cabelludo también envejece

El paso del tiempo también se nota en el cabello: con la edad, el cuero cabelludo y los folículos pueden cambiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que pasan los años, cambian la piel, las glándulas sebáceas, la fibra capilar y el ciclo de crecimiento.

El cabello puede volverse más fino, perder densidad y cambiar de textura.

Por eso, cuidar el cuero cabelludo debería ser parte de una estrategia de belleza a largo plazo.

No se trata solamente de conservar un cabello bonito hoy, sino de mantener buenas condiciones para el crecimiento y la calidad de la fibra que se producirá mañana.

La verdadera revolución está en cambiar el concepto

Quizás ha llegado el momento de reemplazar una frase que repetimos desde hace décadas.

En lugar de decir:

“Hay que dejar respirar el cabello”.

Podríamos decir:

“Hay que cuidar el ecosistema del cuero cabelludo”.

Porque allí está la verdadera clave.

El cabello no tiene pulmones. No necesita aire entre los mechones para crecer. Lo que necesita el folículo es un entorno biológico adecuado, con aporte sanguíneo, nutrientes, actividad celular y una piel que pueda cumplir correctamente su función de barrera.

El masaje puede ser un complemento.

La limpieza, una necesidad.

La exfoliación, una herramienta que debe utilizarse con criterio.

Los activos cosméticos, aliados potenciales.

Y el control de la inflamación, un aspecto que no debería subestimarse.

Pero ninguno de estos elementos puede reemplazar el diagnóstico cuando existe una verdadera enfermedad capilar.

La regla de oro: observar antes de actuar

El mejor consejo para quien quiere mejorar la salud de su cabello es probablemente el menos espectacular: observar el cuero cabelludo.

La meta no es estimular de más: un cuero cabelludo saludable necesita equilibrio, no agresiones constantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Está excesivamente graso?

¿Se descama?

¿Pica?

¿Está rojo?

¿Hay sensibilidad?

¿Aumentó la caída?

¿La raya se está ensanchando?

¿Aparecieron zonas con menor densidad?

Las respuestas pueden orientar sobre qué necesita realmente esa persona.

Porque no existe un único cuero cabelludo y tampoco existe una única rutina capilar.

La belleza capilar del futuro no debería basarse en hacer cada vez más tratamientos, sino en entender mejor la biología del cabello.

Y quizá esa sea la verdadera enseñanza detrás de la famosa frase “dejar respirar el cuero cabelludo”.

No necesitamos que el cuero cabelludo respire como un pulmón. Necesitamos que esté sano.

Cuando la piel está limpia, equilibrada y bien cuidada; cuando la circulación y el entorno folicular son adecuados; cuando se controla la inflamación y se utilizan productos apropiados; y cuando una caída anormal se consulta a tiempo, estamos haciendo algo mucho más importante que simplemente “dejar respirar” el cabello: estamos creando las mejores condiciones posibles para conservar su salud y su calidad.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.