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La economía de Japón se estancó en el tercer trimestre por la guerra en Irán, la inflación y las condiciones climáticas adversas

En términos anualizados, el PIB japonés se contrajo un 0,1%, frente a las expectativas de un crecimiento del 0,2%. El aumento persistente de los precios afectó el consumo de los hogares mientras que la debilidad del yen elevó el costo de los productos importados

La economía de Japón se estancó en el tercer trimestre por la guerra en Irán, la inflación y las condiciones climáticas adversas (REUTERS)
La economía de Japón se estancó en el tercer trimestre por la guerra en Irán, la inflación y las condiciones climáticas adversas (REUTERS)
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La economía de Japón se estancó en el tercer trimestre de 2026, con un crecimiento nulo entre julio y septiembre, debido al impacto de la inflación impulsada por la guerra en Irán, las condiciones climáticas adversas y un terremoto que afectó la actividad industrial. El resultado quedó por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban una expansión del 0,1%, y marcó un retroceso frente al crecimiento del 0,4% registrado en los tres meses anteriores.

En términos anualizados, el producto interno bruto (PIB) japonés se contrajo un 0,1%, frente a las expectativas de un crecimiento del 0,2%. El aumento persistente de los precios, vinculado al conflicto en Medio Oriente, afectó el consumo de los hogares, mientras que la debilidad del yen elevó el costo de los productos importados.

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El encarecimiento del petróleo incrementó la factura de las importaciones japonesas y trasladó nuevas presiones a los precios internos. La inflación, excluidos los alimentos frescos, se aceleró con fuerza en septiembre y superó el objetivo del 2% establecido por el Banco de Japón.

En ese contexto, el consumo privado real cayó un 0,3% entre julio y septiembre, después de registrar una contracción similar entre abril y junio. Las condiciones meteorológicas también incidieron en la actividad comercial. Los tifones y las lluvias intensas alejaron a los consumidores de los establecimientos, según explicó Taro Kimura, de Bloomberg Economics.

Las exportaciones netas también retrocedieron y se convirtieron en otro factor de presión sobre el crecimiento. Parte de esa caída estuvo relacionada con el terremoto que sacudió en julio la isla de Kyushu, en el suroeste del país, y provocó el cierre de fábricas.

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El aumento persistente de los precios, vinculado al conflicto en Medio Oriente, afectó el consumo de los hogares, mientras que la debilidad del yen elevó el costo de los productos importados (REUTERS)
El aumento persistente de los precios, vinculado al conflicto en Medio Oriente, afectó el consumo de los hogares, mientras que la debilidad del yen elevó el costo de los productos importados (REUTERS)

Las medidas de apoyo del Gobierno y la recuperación de la inversión empresarial no alcanzaron para mantener el crecimiento económico en terreno positivo.

“El estancamiento del PIB real en el tercer trimestre fue ligeramente peor que el consenso de los analistas. Los detalles fueron bastante desalentadores”, señaló Marcel Thieliant, de Capital Economics.

Antes de la publicación de los datos, Shumpei Fujita, investigador jefe de Mitsubishi UFJ Research and Consulting, había señalado que “considerando los vientos en contra derivados del empeoramiento de la situación en Irán, la economía interna mantiene su resiliencia”.

El resultado trimestral difícilmente modifique las expectativas sobre una nueva suba de las tasas de interés por parte del Banco de Japón en diciembre, en un contexto de mayores presiones inflacionarias, según los analistas. “De hecho, parece cada vez más probable que el Banco tenga que endurecer su política monetaria de forma más agresiva de lo que habíamos previsto, ya que la inflación está a punto de dispararse”, advirtió Thieliant.

El mes pasado, el banco central informó que la inflación había alcanzado su objetivo del 2%, más de 13 años después de que adoptara esa meta con el propósito de sacar a la economía japonesa de la deflación.

Por otra parte, Japón podría caer al sexto puesto entre las mayores economías del mundo en 2027, con India y Alemania por delante, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

(Con información de AFP)

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