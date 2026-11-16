Más allá de la lechuga y el tomate: cuatro recetas para convertir una ensalada simple en un plato gourmet

Una ensalada puede resolver un almuerzo sin quedar reducida a hojas y tomate. La clave está en combinar elementos que aporten contraste: una base fresca, una proteína que sostenga el plato, un ingrediente crocante, un punto ácido y, cuando el día lo permite, algo caliente recién preparado.
Las ensaladas con texturas, aderezos y temperaturas distintas ganan variedad sin exigir técnicas complejas.
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Conviene armar el aderezo por separado y añadirlo justo antes de servir. Así, las hojas conservan firmeza y los ingredientes crocantes no pierden textura. Estas cuatro recetas parten de productos de estación y proponen combinaciones fáciles de adaptar según lo que haya en la heladera.
1- Garbanzos dorados, pepino y hierbas para un plato completo
Los garbanzos tostados en sartén dan temperatura y una superficie crujiente, mientras el pepino y las hierbas refrescan el conjunto. El yogur aporta cremosidad y el limón corta esa densidad. Es una receta útil para aprovechar garbanzos ya cocidos y servir una ensalada que funciona como plato principal.
Ingredientes para 2 porciones
- 1 lata de garbanzos cocidos, escurridos y enjuagados
- 1 pepino mediano
- 2 tomates
- 1 taza de hojas de rúcula o espinaca
- 1/2 cebolla morada
- 1 puñado de perejil y menta
- 3 cucharadas de yogur natural
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce o comino
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Secar muy bien los garbanzos con un paño o papel de cocina. Calentar una sartén con media cucharada de aceite, incorporarlos y cocinarlos a fuego medio-alto durante 8 a 10 minutos, hasta dorarlos. Sumar el pimentón, la sal y la pimienta en el último minuto.
- Cortar el pepino y los tomates en cubos. Filetear la cebolla en láminas finas y picar las hierbas.
- Mezclar el yogur con el jugo de limón, el resto del aceite, sal y pimienta. Agregar una cucharada de agua fría si queda muy espeso.
- Reunir las hojas, el pepino, el tomate y la cebolla en una fuente. Repartir los garbanzos calientes por encima y terminar con las hierbas y el aderezo. Conservar el contraste entre garbanzo caliente y vegetales fríos hasta el momento de llevar a la mesa.
2- Pollo tibio, duraznos y almendras para combinar dulce y salado
El pollo suma proteína y permite convertir una ensalada en una comida completa. Los duraznos aportan jugosidad, mientras el repollo, la zanahoria y las almendras incorporan distintos niveles de crocancia. La vinagreta de mostaza y vinagre de manzana ayuda a equilibrar el sabor dulce de la fruta.
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Ingredientes para 2 porciones
- 1 pechuga de pollo pequeña
- 2 duraznos
- 1 taza de hojas verdes variadas
- 1 zanahoria
- 1/4 de repollo morado
- 2 cucharadas de almendras
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Condimentar el pollo con sal y pimienta. Cocinarlo en una plancha o sartén caliente con unas gotas de aceite, entre 4 y 6 minutos de cada lado, según el grosor. Dejarlo reposar cinco minutos antes de cortarlo en tiras.
- Tostar las almendras en una sartén seca durante 2 minutos. Vigilar que no se quemen y picarlas de forma gruesa.
- Cortar los duraznos en gajos, rallar la zanahoria y cortar el repollo en tiras finas.
- Batir la mostaza, el vinagre, el aceite, sal y pimienta hasta integrar. Armar la ensalada con las hojas, las verduras y los duraznos. Añadir el pollo tibio, las almendras y la vinagreta. Usar fruta madura pero firme para que mantenga su forma al mezclarla.
3- Lentejas, calabaza asada y queso para una base más sustanciosa
Las lentejas son una alternativa para incorporar proteína vegetal y dejar atrás la ensalada como acompañamiento. La calabaza recién salida del horno añade un ingrediente caliente, mientras las semillas tostadas refuerzan la textura. El limón es importante para aportar frescura a una combinación de sabores más suaves.
Ingredientes para 2 porciones
- 1 taza de lentejas cocidas
- 300 g de calabaza
- 100 g de queso fresco o feta
- 1 taza de hojas de espinaca
- 1 tomate grande
- 2 cucharadas de semillas de calabaza
- Ralladura y jugo de 1/2 limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, pimienta y orégano seco
Paso a paso
- Cortar la calabaza en cubos de unos 2 centímetros. Mezclarla con una cucharada de aceite, sal, pimienta y orégano. Hornearla a 200 ℃ durante 20 a 25 minutos, hasta que esté tierna y dorada en los bordes.
- Tostar las semillas en una sartén seca durante 1 o 2 minutos.
- Mezclar las lentejas con el tomate en cubos y las hojas de espinaca. Desmenuzar el queso fresco.
- Preparar una vinagreta con el jugo y la ralladura de limón, una cucharada de aceite, sal y pimienta. Incorporar la calabaza tibia a la fuente, agregar el queso y las semillas, y condimentar. Mantener una acidez marcada para evitar que los ingredientes de sabor suave resulten planos.
4- Papas doradas, atún y judías verdes para reemplazar los crutones
Una papa cocida que quedó del día anterior puede convertirse en el componente crocante de una ensalada si se dora en sartén. El atún y el huevo aportan proteína, las judías verdes conservan frescura y las alcaparras suman un punto salado. Es una opción práctica para resolver una comida con ingredientes habituales.
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Ingredientes para 2 porciones
- 2 papas medianas cocidas y frías
- 1 lata de atún al natural o en aceite, escurrido
- 150 g de judías verdes
- 1 tomate
- 1 huevo duro
- 1 cucharada de alcaparras
- 1 cucharada de jugo de limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Cortar las papas en cubos. Calentar una sartén con una cucharada de aceite y dorarlas durante 6 a 8 minutos, sin moverlas en exceso al principio para formar costra.
- Hervir las judías verdes en agua con sal durante 3 o 4 minutos. Escurrirlas y pasarlas por agua fría para detener la cocción.
- Cortar el tomate en gajos y el huevo en cuartos. Mezclar el limón con la cucharada restante de aceite, sal y pimienta.
- Reunir en una fuente las judías, el tomate, el atún, las alcaparras y el huevo. Sumar las papas todavía tibias y condimentar al final. Usar las papas doradas para reemplazar los crutones y aprovechar una sobra habitual de la cocina.
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