Más allá de la lechuga y el tomate: cuatro recetas para convertir una ensalada simple en un plato gourmet

La combinación de bases frescas, proteínas, texturas crocantes y elementos calientes conforma platos completos para el almuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una ensalada puede resolver un almuerzo sin quedar reducida a hojas y tomate. La clave está en combinar elementos que aporten contraste: una base fresca, una proteína que sostenga el plato, un ingrediente crocante, un punto ácido y, cuando el día lo permite, algo caliente recién preparado.

Las ensaladas con texturas, aderezos y temperaturas distintas ganan variedad sin exigir técnicas complejas.

PUBLICIDAD

Conviene armar el aderezo por separado y añadirlo justo antes de servir. Así, las hojas conservan firmeza y los ingredientes crocantes no pierden textura. Estas cuatro recetas parten de productos de estación y proponen combinaciones fáciles de adaptar según lo que haya en la heladera.

1- Garbanzos dorados, pepino y hierbas para un plato completo

Los garbanzos tostados en sartén aportan temperatura y una superficie crujiente junto al pepino y las hierbas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos tostados en sartén dan temperatura y una superficie crujiente, mientras el pepino y las hierbas refrescan el conjunto. El yogur aporta cremosidad y el limón corta esa densidad. Es una receta útil para aprovechar garbanzos ya cocidos y servir una ensalada que funciona como plato principal.

Ingredientes para 2 porciones

1 lata de garbanzos cocidos, escurridos y enjuagados

1 pepino mediano

2 tomates

1 taza de hojas de rúcula o espinaca

1/2 cebolla morada

1 puñado de perejil y menta

3 cucharadas de yogur natural

Jugo de 1/2 limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce o comino

Sal y pimienta

Paso a paso

Secar muy bien los garbanzos con un paño o papel de cocina. Calentar una sartén con media cucharada de aceite, incorporarlos y cocinarlos a fuego medio-alto durante 8 a 10 minutos, hasta dorarlos. Sumar el pimentón, la sal y la pimienta en el último minuto. Cortar el pepino y los tomates en cubos. Filetear la cebolla en láminas finas y picar las hierbas. Mezclar el yogur con el jugo de limón, el resto del aceite, sal y pimienta. Agregar una cucharada de agua fría si queda muy espeso. Reunir las hojas, el pepino, el tomate y la cebolla en una fuente. Repartir los garbanzos calientes por encima y terminar con las hierbas y el aderezo. Conservar el contraste entre garbanzo caliente y vegetales fríos hasta el momento de llevar a la mesa.

2- Pollo tibio, duraznos y almendras para combinar dulce y salado

La vinagreta de mostaza y vinagre de manzana equilibra el sabor dulce del durazno en preparaciones con pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo suma proteína y permite convertir una ensalada en una comida completa. Los duraznos aportan jugosidad, mientras el repollo, la zanahoria y las almendras incorporan distintos niveles de crocancia. La vinagreta de mostaza y vinagre de manzana ayuda a equilibrar el sabor dulce de la fruta.

PUBLICIDAD

Ingredientes para 2 porciones

1 pechuga de pollo pequeña

2 duraznos

1 taza de hojas verdes variadas

1 zanahoria

1/4 de repollo morado

2 cucharadas de almendras

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada de vinagre de manzana

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso

Condimentar el pollo con sal y pimienta. Cocinarlo en una plancha o sartén caliente con unas gotas de aceite, entre 4 y 6 minutos de cada lado, según el grosor. Dejarlo reposar cinco minutos antes de cortarlo en tiras. Tostar las almendras en una sartén seca durante 2 minutos. Vigilar que no se quemen y picarlas de forma gruesa. Cortar los duraznos en gajos, rallar la zanahoria y cortar el repollo en tiras finas. Batir la mostaza, el vinagre, el aceite, sal y pimienta hasta integrar. Armar la ensalada con las hojas, las verduras y los duraznos. Añadir el pollo tibio, las almendras y la vinagreta. Usar fruta madura pero firme para que mantenga su forma al mezclarla.

3- Lentejas, calabaza asada y queso para una base más sustanciosa

Las lentejas funcionan como una fuente de proteína vegetal para transformar las ensaladas en platos principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas son una alternativa para incorporar proteína vegetal y dejar atrás la ensalada como acompañamiento. La calabaza recién salida del horno añade un ingrediente caliente, mientras las semillas tostadas refuerzan la textura. El limón es importante para aportar frescura a una combinación de sabores más suaves.

Ingredientes para 2 porciones

1 taza de lentejas cocidas

300 g de calabaza

100 g de queso fresco o feta

1 taza de hojas de espinaca

1 tomate grande

2 cucharadas de semillas de calabaza

Ralladura y jugo de 1/2 limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y orégano seco

Paso a paso

Cortar la calabaza en cubos de unos 2 centímetros. Mezclarla con una cucharada de aceite, sal, pimienta y orégano. Hornearla a 200 ℃ durante 20 a 25 minutos, hasta que esté tierna y dorada en los bordes. Tostar las semillas en una sartén seca durante 1 o 2 minutos. Mezclar las lentejas con el tomate en cubos y las hojas de espinaca. Desmenuzar el queso fresco. Preparar una vinagreta con el jugo y la ralladura de limón, una cucharada de aceite, sal y pimienta. Incorporar la calabaza tibia a la fuente, agregar el queso y las semillas, y condimentar. Mantener una acidez marcada para evitar que los ingredientes de sabor suave resulten planos.

4- Papas doradas, atún y judías verdes para reemplazar los crutones

Las papas cocidas doradas en sartén reemplazan a los crutones en combinaciones con atún, huevo y judías verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una papa cocida que quedó del día anterior puede convertirse en el componente crocante de una ensalada si se dora en sartén. El atún y el huevo aportan proteína, las judías verdes conservan frescura y las alcaparras suman un punto salado. Es una opción práctica para resolver una comida con ingredientes habituales.

PUBLICIDAD

Ingredientes para 2 porciones

2 papas medianas cocidas y frías

1 lata de atún al natural o en aceite, escurrido

150 g de judías verdes

1 tomate

1 huevo duro

1 cucharada de alcaparras

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso

Cortar las papas en cubos. Calentar una sartén con una cucharada de aceite y dorarlas durante 6 a 8 minutos, sin moverlas en exceso al principio para formar costra. Hervir las judías verdes en agua con sal durante 3 o 4 minutos. Escurrirlas y pasarlas por agua fría para detener la cocción. Cortar el tomate en gajos y el huevo en cuartos. Mezclar el limón con la cucharada restante de aceite, sal y pimienta. Reunir en una fuente las judías, el tomate, el atún, las alcaparras y el huevo. Sumar las papas todavía tibias y condimentar al final. Usar las papas doradas para reemplazar los crutones y aprovechar una sobra habitual de la cocina.