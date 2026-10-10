Los platos de América Latina que están entre los mejores del mundo: de la chocotorta argentina a un clásico de Perú

Con recetas de Perú, Chile, Argentina, Paraguay, México y Brasil, los rankings de 2026 destacaron platos dulces y salados de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta semana, la chocotorta argentina fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo en un ranking de TasteAtlas. El postre, elaborado con galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema, quedó detrás del kladdkaka de Suecia y por delante de la torta caprese italiana.

Su ubicación volvió a poner en foco la presencia de las comidas tradicionales de América Latina en distintas clasificaciones internacionales. Entre mariscos gratinados, sopas con maíz, preparaciones con camarones, platos de atún, masas saladas, postres y untables, la región aporta especialidades vinculadas con productos locales y técnicas que pasan de generación en generación.

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En ese contexto, la plataforma gastronómica reúne valoraciones de usuarios para ordenar platos de diferentes países y categorías. Sus listados cambian con las nuevas calificaciones, pero las selecciones difundidas durante 2026 ubicaron a recetas de Perú, Chile, Argentina, Paraguay, México y Brasil entre las más valoradas del mundo.

Postres de chocolate: la chocotorta argentina, segunda del mundo

La chocotorta argentina alcanzó el segundo puesto mundial entre los pasteles de chocolate, combina galletitas, café, dulce de leche y queso crema (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chocotorta alcanzó el segundo puesto entre los mejores pasteles de chocolate del mundo. El postre argentino quedó detrás del kladdkaka de Suecia y por delante de la torta caprese italiana.

La receta combina capas de galletitas de chocolate humedecidas en café con una crema de dulce de leche y queso crema. Algunas versiones incluyen leche con chocolate o licor de café para mojar las galletitas antes del armado.

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TasteAtlas definió a la chocotorta como un postre argentino sin cocción, con referencias a la cocina italiana y al tiramisú. Su presencia en el ranking la ubicó por encima de elaboraciones estadounidenses, italianas y brasileñas dentro de una lista centrada en el chocolate.

Mejores sopas: el vori-vori paraguayo encabezó la clasificación

El vori vori de Paraguay lideró las mejores sopas del mundo, sus bolitas de harina de maíz y queso espesan el caldo con almidón natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vori-vori de Paraguay ocupó el primer puesto entre las mejores sopas del mundo. La preparación se basa en un caldo de pollo o carne vacuna con bolitas de harina de maíz y queso.

Estas pequeñas piezas de masa se cocinan dentro del caldo y liberan parte de su almidón, una sustancia que ayuda a espesar los líquidos. El resultado es una sopa con mayor cuerpo, acompañada por pollo, verduras, hierbas y, según la versión, tomate, cebolla de verdeo o ají.

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El plato también recibe los nombres de bori-bori o vorí vorí. En Paraguay suele servirse como comida principal durante los días de temperaturas bajas.

Platos con parmesano: Perú y Chile, en los primeros lugares

Las conchitas a la parmesana de Perú y las machas a la parmesana de Chile lideraron las recetas con parmigiano reggiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de recetas con parmigiano reggiano ubicó en el primer puesto a las conchitas a la parmesana, una preparación peruana con vieiras frescas, manteca, salsa inglesa, jugo de lima y queso parmesano. El plato se cocina a horno fuerte hasta que el queso toma color dorado, mientras el marisco conserva una textura jugosa.

En el segundo lugar aparecieron las machas a la parmesana de Chile. Las machas, también conocidas como navajas, se presentan en media valva con manteca, vino blanco y queso parmesano. La receta requiere una cocción breve para evitar que el marisco se seque.

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La presencia de ambos platos muestra el lugar de los productos del mar dentro de las cocinas del Pacífico sudamericano. En los dos casos, el queso gratinado aporta una capa dorada y salada que contrasta con la acidez de los cítricos o del vino.

Platos con camarones: México y Brasil entre las recetas elegidas

México y Brasil aportaron tres recetas al listado de camarones, los tacos Gobernador, el mojo de ajo y el bobó de camarão integran la selección (Imagen Ilustrativa Infobae)

México y Brasil aportaron tres recetas al listado de los mejores platos de camarones. Los tacos Gobernador, originarios de Sinaloa, reúnen camarones, queso fundido, cebolla, tomate y cilantro dentro de una tortilla de maíz o harina. La preparación se completa en plancha hasta que la tortilla queda crocante.

También apareció el camarón al mojo de ajo, un plato de las costas mexicanas con camarones, manteca, aceite, ajo y, de forma opcional, chiles y cilantro. La salsa concentra el sabor del ajo y de la manteca, por lo que suele acompañarse con arroz blanco.

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Brasil ingresó en la selección con el bobó de camarão, una receta de Bahía. Su base incluye camarones, yuca, leche de coco, aceite de palma, pimientos, cebolla y cilantro. La yuca se transforma en puré y aporta densidad al plato, mientras la leche de coco y el aceite de palma definen su perfil de sabor.

Platos con atún: la causa peruana cerró el top 10

La causa rellena de atún de Perú ocupó el décimo lugar mundial entre los platos con ese pescado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa rellena de atún ocupó el décimo lugar en el ranking de platos con este pescado. La especialidad peruana lleva puré de papa amarilla sazonado y un relleno frío de atún con mayonesa.

La presentación puede incluir aceitunas negras, huevo cocido y hojas de lechuga. A diferencia de otras recetas presentes en la lista, como los nigiris japoneses o el tataki, la causa utiliza atún en conserva y no requiere cocción al momento de servir.

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La combinación de papa amarilla y relleno frío define una preparación que forma parte de los platos más reconocidos de la cocina peruana. El ranking destacó su lugar junto a recetas de Japón, Indonesia y Corea del Sur.

Salchichas del mundo: el chorizo argentino entre los diez primeros

El chorizo a la parrilla argentino obtuvo el cuarto puesto mundial, su cocción dora la grasa y sostiene la tradición del asado nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chorizo a la parrilla argentino obtuvo el cuarto puesto en la selección de las mejores salchichas del mundo. El producto fresco, sin curado ni ahumado, constituye una pieza central del asado y la base del choripán.

La cocción sobre la parrilla permite que la grasa se dore y que la carne adquiera una textura uniforme. Una de las formas habituales de preparación consiste en abrir el chorizo en mariposa, es decir, realizar un corte longitudinal sin separar por completo las dos partes.

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El ranking incluyó especialidades de Portugal, Polonia, España, Turquía, Alemania, Rumania, Italia y Argelia. La presencia del chorizo argentino situó a la tradición de la parrilla dentro de una lista dominada por recetas europeas y de Medio Oriente.

Pasteles salados: la empanada tucumana quedó primera

La empanada tucumana lideró los pasteles salados del mundo, su relleno combina matambre, cebolla, huevo duro, pimentón y comino en masa casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empanada tucumana lideró el ranking mundial de pasteles salados. La receta tradicional incluye matambre de res, cebolla, huevo duro, pimentón, comino, caldo de cocción y masa casera.

El relleno requiere carne cocida en caldo hasta que queda tierna, luego cortada en cubos pequeños. La mezcla suma cebolla salteada, condimentos y parte del caldo. Después, la masa envuelve el relleno y se cierra con repulgue antes del paso por el horno.

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TasteAtlas ubicó a la especialidad del norte argentino por delante de la focaccia di Recco italiana, el burek de Bosnia y Herzegovina, la spanakopita griega y el brik tunecino. La lista reunió masas rellenas de carne, queso, vegetales, pescado y huevo.

Untables: el guacamole mexicano entre los 10 más valorados

El guacamole mexicano ocupó el quinto puesto entre los untables del mundo, integra palta, cebolla, chile serrano, tomate, cilantro y limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guacamole apareció en el quinto puesto de un ranking dedicado a los mejores untables del mundo. La receta mexicana integra palta, cebolla, chile serrano, tomate, cilantro y jugo de limón.

La calidad del palta resulta determinante para la consistencia final. El plato se sirve fresco y acompaña tacos, nachos y otras preparaciones de la cocina mexicana.

El listado también incluyó el hummus de Oriente Medio, el bal kaymak de Turquía, la tirokafteri de Grecia, el urnebes de Serbia y el ssamjang de Corea del Sur. Dentro de ese mapa culinario, el guacamole destacó como una de las salsas latinoamericanas con mayor proyección internacional.

Viennoiseries: la medialuna argentina alcanzó el octavo lugar

La medialuna argentina alcanzó el octavo puesto entre las mejores viennoiseries, se distingue por su dulzura, humedad y almíbar en su acabado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medialuna argentina ocupó el octavo puesto entre las mejores viennoiseries del mundo. Este término francés identifica a las masas que combinan recursos de la panadería y de la pastelería.

Las medialunas se diferencian del croissant francés por su tamaño más pequeño, mayor humedad y dulzura. Existen dos variedades principales: las de manteca y las de grasa. Las primeras suelen tener una textura más suave, mientras que las segundas presentan una masa más compacta.

El almíbar forma parte de su acabado habitual y aporta brillo a la superficie. En Argentina, las medialunas acompañan desayunos y meriendas junto con café con leche o mate, además de dulces, mermeladas y dulce de leche.