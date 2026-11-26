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*La soberbia definición de Merentiel

Miguel Merentiel amplió las diferencias para Boca Juniors ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. El uruguayo convirtió un tanto de alta factura para firmar el 2-0 y darle tranquilidad al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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En el amanecer del complemento, Leandro Lozano llegó al fondo y mandó un centro a la carrera. El delantero charrúa apareció solo y en el aire definió de primera para concretar el segundo tanto para el equipo Xeneize.

Este miércoles, Merentiel llegó a 67 gritos con la casaca azul y oro, desde su llegada en 2023. Este año lleva un total de 17 goles, 7 en el Clausura. La Bestia se ubica en el 22º puesto en el ranking de los máximos goleadores en la historia del club. Es el segundo uruguayo romperredes en Boca Juniors después de Sergio “Manteca” Martínez, con 86 anotaciones (12º en la tabla general). El punta de 30 años suma 28 goles en la Bombonera y alcanzó a Marcelo Delgado en anotaciones en ese recinto.

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A los 72 minutos, Merentiel dejó el campo de juego (lo reemplazó Adam Bareiro) y al unísono se escuchó el “uruguayo, uruguayo” de las tribunas, en un reconocimiento por su entrega en el campo de juego y el buen momento que ratifica en la red.

El tanto del oriental decoró el resultado ante el conjunto cuyano y le permitió al equipo del Vasco Arruabarrena clasificarse a los cuartos de final del Torneo Clausura. En esa instancia jugará frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Este miércoles Independiente Rivadavia lo complicó a Boca Juniors en el primer tiempo, que supo ponerse en ventaja con el gol de penal de Leandro Paredes. En el complemento el elenco local fue superior y mereció ampliar su diferencia que se cristalizó con el gol de Merentiel.

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La victoria de esta noche confirma la senda victoriosa de Boca Juniors y también su buen jugo ya que dejó en el camino a uno de los equipos más fuertes del fútbol nacional de los últimos años.

El conjunto de la Ribera llegó tras ganar la Copa Sudamericana el sábado frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, y con la final de la Copa Argentina frente a Platense prevista para la próxima semana. El partido decisivo se jugará en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. El equipo de la Ribera todavía puede obtener cuatro títulos en el año.

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Si conquista el Torneo Clausura, Boca Juniors disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba el 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Cabe recordar el elenco de la Ribera conquistó el título de la Liga Profesional de Fútbol al ganar la Tabla Anual.

El equipo de Arruabarrena se aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027 y buscará lograr su séptima estrella en dicha competición. Por lo pronto, Boca Juniors sigue encaminado para poder plasmar cinco títulos en un semestre, algo que sería un hito histórico para la entidad de la Ribera.

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