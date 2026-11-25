La NOAA detectó anomalías térmicas superiores a 10 grados bajo la superficie del Pacífico oriental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calentamiento del Pacífico ecuatorial entró en una fase que podría ubicar a El Niño actual entre los eventos más intensos desde que existen registros comparables. Las proyecciones climáticas prevén que la anomalía de la temperatura del mar en la región Niño 3.4 alcance cerca de +3,5 ℃ en el trimestre noviembre-diciembre-enero y se mantenga próxima a +3 ℃ hasta marzo de 2027.

El dato sitúa al fenómeno en un rango excepcional. La evolución del océano y de la atmósfera durante las próximas semanas será determinante para compararlo con los grandes eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

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En la Argentina, un Niño de esta magnitud eleva la probabilidad de lluvias por encima de los valores habituales en el noreste, el Litoral y sectores de la región pampeana. Ese patrón no funciona como un pronóstico automático para cada localidad, aunque obliga a seguir de cerca el riesgo de anegamientos, crecidas y acumulados elevados.

El termómetro clave del Pacífico ya marca una anomalía de +2,5 ℃

La alteración en los vientos y la circulación atmosférica consolidó la fase cálida del evento climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad de El Niño se mide principalmente con el comportamiento de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, una franja del Pacífico ecuatorial central. A fines de octubre, ese indicador registraba una anomalía de +2,5 ℃, mientras que otras zonas del Pacífico oriental mostraban valores todavía mayores.

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El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó el 12 de noviembre que las anomalías habían alcanzado +3,6 ℃ en la región Niño 3 y +4,4 ℃ en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur. El calentamiento se extendió hacia el oeste y también se sostuvo bajo la superficie, donde se detectaron anomalías superiores a +10 ℃ en el Pacífico oriental.

La señal no se limita al agua cálida en superficie. Los vientos y la circulación atmosférica sobre el Pacífico ecuatorial cambiaron de forma consistente con una fase cálida consolidada. Esa interacción entre el océano y la atmósfera es la que define al fenómeno y la que puede modificar la distribución de lluvias y temperaturas en distintas regiones del planeta.

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Los modelos proyectan el pico durante el verano austral

El Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad proyectó un pico de calentamiento de 3,5 grados hacia enero de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), vinculado a la Universidad de Columbia, proyecta un máximo cercano a +3,5 ℃ (38,3 ℉) entre noviembre de 2026 y enero de 2027 al promediar los principales modelos climáticos. Si ese escenario se cumple, la anomalía se ubicará muy por encima del umbral de +1,5 ℃ que suele emplearse para clasificar un evento como fuerte.

El pronóstico también muestra que el descenso sería gradual. El promedio de modelos prevé alrededor de +3,3 ℃ para diciembre-enero-febrero y cerca de +2,9 ℃ para enero-febrero-marzo. En términos prácticos, el Pacífico ecuatorial conservaría un calentamiento muy elevado durante buena parte del verano y el inicio del otoño.

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La NOAA considera probable, con una chance superior al 79%, que El Niño permanezca entre fuerte y muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo. Su evaluación también asigna cerca de 60% de probabilidad a que el evento supere los antecedentes históricos según el Índice Oceánico Niño Relativo, un indicador que incorpora el contraste con el calentamiento del resto de los océanos tropicales.

La comparación exige prudencia. Los registros históricos suelen utilizar el Índice Oceánico Niño, basado en promedios móviles de tres meses en Niño 3.4, mientras que el índice relativo ofrece otra referencia para evaluar la intensidad en un contexto de océanos globalmente más cálidos. Además, el máximo definitivo solo podrá establecerse una vez que se completen las observaciones del período.

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El Niño podría mantener una señal fuerte y romper otra marca estacional

La NOAA calculó una probabilidad superior al 79 % de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte hasta marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección del IRI plantea otra particularidad: aun después del máximo estival, la anomalía podría mantenerse en o por encima de +1,5 ℃ durante marzo-abril-mayo de 2027. Ese valor conservaría a El Niño en la categoría fuerte al inicio del otoño del hemisferio sur. De confirmarse, sería un registro inusual para ese trimestre.

En la serie del Índice Oceánico Niño desde 1950, los valores de otoño suelen descender con rapidez luego de los picos de verano. Por eso, un promedio de +1,5 ℃ en marzo-abril-mayo marcaría un nivel superior a los máximos históricos de esa etapa del año.

Que el fenómeno empiece a debilitarse no implica que sus efectos desaparezcan de inmediato. La atmósfera puede responder con desfases respecto de la evolución de la temperatura del mar, y los impactos regionales dependen además de otros forzantes climáticos y de las condiciones locales.

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En el Litoral y el centro de la Argentina aumenta la atención sobre las lluvias

Las proyecciones climáticas ubican al actual fenómeno de El Niño entre los eventos más intensos registrados en el océano Pacífico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes analizados por el Servicio Meteorológico Nacional muestran que los episodios fuertes de El Niño se asocian con una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en el noreste y el centro-este argentino. Las provincias del Litoral y del noreste figuran entre las áreas con mayor exposición a ese patrón.

Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa pueden registrar acumulados superiores a los valores climatológicos durante los meses en que el fenómeno tiene mayor influencia. La señal puede extenderse a sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, con una mayor vulnerabilidad ante anegamientos rurales y urbanos, además de crecidas en las cuencas del Paraná y el Uruguay.

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En eventos intensos, los excesos trimestrales pueden ubicarse entre 150 y 300 milímetros por encima de los promedios climatológicos en las zonas más favorecidas por ese patrón. Sin embargo, esa referencia histórica no permite anticipar una cifra puntual para cada provincia: la distribución de las tormentas, la humedad previa del suelo y los sistemas meteorológicos de escala regional definen el resultado final.

El impacto de El Niño no es uniforme. En el noroeste argentino y en áreas cordilleranas, la señal histórica de las precipitaciones puede ser débil, neutra o incluso inclinarse hacia valores inferiores a los normales. Por esa razón, las perspectivas estacionales deben interpretarse como probabilidades y no como una previsión diaria.

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También puede haber efectos sobre la temperatura. Una mayor frecuencia de nubosidad y lluvias suele moderar los promedios térmicos de parte de la región pampeana, el centro del país y el norte de la Patagonia durante los eventos cálidos del Pacífico. Para el trimestre noviembre-diciembre-enero, los antecedentes señalan anomalías de entre 0,4 ℃ y 1,5 ℃ por debajo de los valores normales en algunas de esas áreas.

La próxima actualización mensual de los diagnósticos de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre. Esa revisión permitirá evaluar si el calentamiento se acerca a los niveles proyectados para el verano y si el actual episodio consolida su lugar entre los El Niño más intensos registrados.