La foto hot de Cecilia Calafell, la esposa de Pablo Lescano, en bikini: “La que puede, puede” (Instagram)

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Cecilia Calafell compartió una foto en bikini junto a la pileta y bromeó en redes sobre la posibilidad de publicar imágenes en malla. La esposa de Pablo Lescano difundió la postal durante el fin de semana y recibió una respuesta del líder de Damas Gratis.

Calafell publicó la imagen mientras disfrutaba de una jornada de sol acompañada por sus mascotas. Junto a la foto en malla escribió: “La que puede, puede”. La publicación generó comentarios entre sus seguidores, que interpretaron sus palabras como una referencia al músico, quien estaba trabajando. Lescano replicó desde sus historias de Instagram con una frase breve: “En 5 llego”.

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La provocativa foto de la esposa de Pablo Lescano en bikini

La pareja está vinculada desde hace más de 20 años y tiene dos hijos en común, Tomás —conocido como Toto— y Mara, más conocida como Marita. El 29 de abril de 2026, Calafell confirmó que se habían separado después de atravesar una crisis que se extendió durante al menos dos meses. La reconciliación quedó expuesta casi dos meses después, cuando el cantante publicó una foto en la que aparece abrazado y besándose con su esposa. Ambos también compartieron imágenes junto a la perra del músico.

Cecilia Calafell tenía 44 años y en su cuenta de Instagram reúne más de 42 mil seguidores y allí publica escenas de su vida cotidiana, reuniones familiares, rutinas de entrenamiento, viajes y días al aire libre. También responde consultas de los seguidores de su marido. La panelista Fernanda Iglesias sostuvo en Puro Show, de El Trece, que la relación atravesó momentos de tensión y rumores de infidelidad. En esas declaraciones, también se refirió al acompañamiento de Calafell durante períodos de salud complejos para el músico.

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La divertida reacción del cantante de Damas Gratis

En distintas oportunidades, Calafell se refirió al vínculo con Bianca Lescano, la hija mayor del cantante, y sostuvo que forma parte de su familia. El público de Pablo Lescano conoció recientemente otra faceta de su vida personal: la de abuelo. Bianca asistió al cumpleaños de Marita, celebrado a mediados de agosto, junto a su hijo Simón, nacido en abril de 2025.

Desde entonces, Calafell compartió imágenes del músico con el niño. Simón es el primer nieto del referente de la cumbia, que aparece junto a él en varias postales familiares publicadas en Instagram.

La familia de Lescano también incluye a Bianca, su hija mayor, que es madre de Simón. Calafell ha dicho en sus redes que mantiene un vínculo cercano con ella y que la considera parte de la familia, al igual que a Alicia, madre de la joven.

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La celebración de cumpleaños a Marita, la hija de 18 años del músico y Cecilia Calafell

Además de Toto y Mara, el músico es padre de Brian, a quien reconoció legalmente en 2022, según contaron en Puro Show (Eltrece). La relación de Calafell con los hijos de Lescano y la llegada de su nieto ampliaron el núcleo familiar que ambos muestran de manera ocasional en sus redes sociales.

En agosto de este año, la familia se reunió para celebrar los 18 años de Marita. En las imágenes que circularon del festejo aparecieron Lescano, Calafell, sus hijos, Bianca y el pequeño Simón. El encuentro también mostró el vínculo entre las distintas generaciones de la familia.

En una publicación posterior, el músico se refirió al lugar que ocupan sus afectos cotidianos y mencionó el acompañamiento de sus hijos Tommy, Brian, Bianca y Marita, además de Cecilia. La llegada de Simón incorporó una nueva generación a los encuentros familiares que la pareja comparte de manera ocasional en redes sociales.

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