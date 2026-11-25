El diseño metodológico midió el desempeño cognitivo y la disposición personal de 110 estudiantes universitarios ante pares de oraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esforzarse más en el estudio mejora la comprensión, pero no convierte el aprendizaje en algo placentero, destaca un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Kyushu.

El trabajo, publicado este año, desafía una creencia muy extendida en el ámbito educativo: que el esfuerzo conduce al interés por aprender. Los resultados, dados a conocer en la revista Acta Psychologica el 30 de septiembre de 2026, indican que trabajar más intensamente sobre un contenido puede profundizar la comprensión, pero no aumenta el gusto ni el interés por ese material.

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Esforzarse más no genera más interés en el aprendizaje

La investigación, liderada por Yimeng Jin, estudiante doctoral de la Escuela de Posgrado de Ciencias de Sistemas de Vida de la Universidad de Kyushu, partió de una pregunta concreta: ¿provoca el mismo efecto el esfuerzo impuesto que el esfuerzo elegido voluntariamente?

La científica Yimeng Jin analizó si la exigencia académica impuesta genera los mismos resultados que la dedicación voluntaria de los estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si a un estudiante se lo obliga a trabajar más, ¿obtiene los mismos beneficios que cuando elige esforzarse?”, planteó Jin, según el texto publicado por la universidad. “Importa, porque muchos entornos de aprendizaje se basan en el esfuerzo obligatorio —tareas, ejercicios— bajo el supuesto de que más esfuerzo siempre es mejor.”

Para responder a esa pregunta, el equipo diseñó tres experimentos con 110 estudiantes de la Universidad de Kyushu. Los participantes debían leer pares de oraciones aparentemente inconexas y decidir si querían explicar cómo podrían estar relacionadas. Los investigadores midieron la disposición a participar, el esfuerzo cognitivo invertido y el tiempo empleado en cada tarea. Al finalizar, cada participante evaluó cuánto sentido le encontraba a las oraciones, qué tan interesantes le resultaban y cuánto las disfrutaba.

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Quienes eligieron explicar ya tenían mayor interés previo

En el primer experimento, quienes optaron por explicar las oraciones obtuvieron puntuaciones más altas en comprensión, interés y disfrute. Sin embargo, el hallazgo no era concluyente: podría deberse al esfuerzo en sí mismo o a que esos participantes ya encontraban el material más atractivo desde el principio.

Investigadores de la Universidad de Kyushu publicaron en la revista Acta Psychologica un estudio sobre la relación entre el esfuerzo y el interés escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo experimento introdujo una variación clave. A algunos participantes que habían elegido explicar se les impidió hacerlo. Aun sin completar la tarea, sus niveles de interés y disfrute fueron más altos que los de quienes habían optado por saltearse la actividad desde el inicio. Explicar las oraciones mejoró la comprensión, pero no el gusto por el material. Esto sugiere que las emociones positivas hacia el contenido anteceden al compromiso con la tarea, y no al revés.

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Cuando el esfuerzo es obligatorio, la comprensión mejora pero el disfrute no cambia

El tercer experimento invirtió la situación: a participantes que originalmente habían decidido no explicar, se les exigió hacerlo. Sus índices de comprensión mejoraron, aunque en menor medida que los de quienes habían elegido voluntariamente participar. El interés y el disfrute, en cambio, no registraron cambios significativos.

El equipo de investigación prevé realizar nuevas pruebas en aulas escolares cotidianas y durante períodos más extensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato adicional llamó la atención del equipo: los participantes a quienes se les impuso la tarea tardaron más en completarla que quienes la habían elegido. “Quizás saltaron la actividad inicialmente porque las oraciones eran más difíciles de entender, así que necesitaron más tiempo para darles sentido. Es un poco como luchar con la tarea escolar de una asignatura que no disfrutas”, señaló Jin en el comunicado institucional.

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Las implicancias van más allá del aula

Los autores reconocen que los experimentos tienen limitaciones: se realizaron con universitarios en tareas breves de lectura, lo que no refleja con exactitud las condiciones de un aula escolar ni los procesos de aprendizaje de largo plazo. El equipo planea continuar la investigación en entornos educativos más naturales y durante períodos más extensos, con el objetivo de ofrecer orientaciones útiles a docentes y familias sobre cómo fomentar un interés genuino en los estudiantes.

Johan Lauwereyns, profesor de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Kyushu y coautor del estudio, amplió el alcance de los resultados: “La conexión entre el compromiso y el esfuerzo es clave siempre que nuestra comprensión dependa de la lectura de textos”, afirmó en el comunicado.

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