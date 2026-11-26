La reacción de Jimena Barón luego de que Matías Palleiro alcanzara el objetivo de su insólita propuesta

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Luego de que Matías Palleiro alcanzara el millón de seguidores en Instagram, Jimena Barón mostró su reacción y recordó la promesa que el empresario había hecho horas antes. El desafío había surgido mientras la pareja viajaba para conocer una casa en las afueras: si él llegaba a esa cifra en redes, compraría la propiedad. La campaña impulsada por la actriz cumplió el objetivo, pero la celebración derivó en una discusión entre ambos.

Barón había alentado a sus seguidores a sumarse porque deseaba una casa con espacio verde para sus animales. Con la meta ya cumplida, la cantante insistió en que Palleiro debía respetar el acuerdo, mientras que él quedó frente a la consecuencia de una apuesta que había lanzado ante la cámara.

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Cuando faltaba menos de una hora para que venciera el plazo que había puesto Palleiro, Jimena Barón volvió a convocar a sus seguidores desde sus historias de Instagram: “Nos queda menos de una hora, por favor”. Más tarde, durante un viaje en taxi, el conductor le consultó si estaba construyendo su casa. “Sí, pero ahora quiero otra casa para todos los pichichos. Mi marido me prometió que si él llegaba al millón de seguidores me la compraba. Le faltan 10 mil, pero nos quedan minutos, porque agregó que tenía que ser antes de que se borre la historia. Seguilo”, respondió la cantante.

Una vez que Palleiro llegó al objetivo, Barón compartió que ya había comenzado a proyectar cómo sería la propiedad. “No lo puedo creer. Ya estuve viendo propiedades. Quisiera una casa chiquitita, práctica, para dormir, y quiero verde, ¿se entiende? También googleé cómo es tener gallinas, cómo es tener una vaca y los animales que se pelean entre ellos, cuál se come a cuál. De repente… ¿está bien?”, expresó.

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El reto de Matías Palleiro que movilizó a los seguidores de Jimena Barón

Minutos después, la artista publicó la discusión que tuvo con el empresario. “Y te estoy escuchando. Vos nunca hablás mucho; de repente estás verborrágico. Ah, listo. Yo te dije dos y ya está”, le reprochó Barón. Palleiro respondió: “No estoy verborrágico. Dije tres palabras. O sea, te ponés de culo por algo que dijiste que lo hacías hoy y te enculás porque te digo de hacerlo ahora. ¿Mi actitud de qué?”.

“Que me digas qué hacer con mi vida”, contestó Barón. Cuando Palleiro sostuvo que estaban conversando sobre asuntos de los dos, ella llevó la discusión al terreno de una posible separación: “¿Y si yo me quiero separar? Dame esa libertad. Si yo te digo: ‘Me separo, me voy a vivir con los perros, con seis perros’, y me decís: ‘No podés’, igual es mi vida, separada. Igual me tenés que comprar la casa. Voy a vivir separada. Vos tenés que cumplir tu promesa y yo ahí decido. Si vos me decís: ‘No podés tener seis perros’, yo te dejo. Por esto te dejo, soy libre y vivo en la casa que vos me compraste. Lo estoy grabando. Nos vemos en tribunales. Y la gente que da un vuelco en su vida”.

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La cantante proyectó una vivienda con espacio verde para animales y buscó información sobre la convivencia de vacas y gallinas

El origen de la apuesta se remonta a una escapada que Barón hizo a Puerto Pirámides junto a Arturo, el hijo que tiene con Palleiro. Al retomar su rutina, compartió el video que registró el recorrido de la pareja hacia la propiedad. El empresario iba al volante, con el vehículo detenido, mientras ella le preguntaba: “¿A dónde estamos yendo?”. Palleiro evitó responder de inmediato y adelantó: “Tengo una tarea para la gente”.

La respuesta no conformó a la cantante, que insistió: “Pero, ¿dónde estamos yendo? Yo pregunté dónde estamos yendo”. Finalmente, él explicó que iban a conocer una casa fuera del área urbana, aunque volvió sobre su propuesta para los seguidores de Barón, que reúne cerca de 7 millones de usuarios en Instagram: “Pará, tengo algo para la gente. A ver si la gente quiere. A ver qué tan fiel es tu gente”. Ante el desconcierto de la artista, formuló la apuesta que más tarde cumpliría.

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Después de publicar el registro, Barón compartió un meme de Snoop Dogg y etiquetó a Palleiro para impulsar el reto. “Para mí acaba de cometer un gran error si piensa que esto es imposible. Él es muy orgulloso. Así que, si lo logramos, lo va a hacer”, afirmó. También explicó el motivo de su entusiasmo: “Yo solo quiero mi casa verde para ver los animalitos. Así que estoy subidísima a esta viralización”.