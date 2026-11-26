Un grupo de trabajadores reforesta una colina mediante la siembra de árboles en un proyecto vinculado a los créditos de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Siete países de América Latina y el Caribe avanzaron en la construcción de un marco regional de integridad para los mercados de carbono, durante la Segunda Reunión de la Mesa Directiva del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de la región.

El encuentro virtual lo presidió Panamá, país que ejerce la presidencia del Foro para el período 2026-2027.

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Uno de los resultados concretos de la jornada fue el cambio en la gobernanza regional. Guatemala asumió de forma formal la relatoría del Foro, un rol que mantendrá hasta la celebración de la vigésima quinta reunión, prevista para 2027.

Ese relevo se dio en paralelo a otra discusión clave: la reorganización de los grupos de trabajo, redes y coaliciones del Foro. Los países analizaron una propuesta para generar mayores sinergias, optimizar recursos y reducir la carga operativa de los Estados miembros.

El marco de integridad para los mercados de carbono es una iniciativa en desarrollo que busca establecer principios comunes y buenas prácticas internacionales para garantizar la transparencia y confiabilidad de las transacciones de carbono en la región. Durante la reunión se revisó un mapeo inicial de esas prácticas, que servirá de base para su eventual construcción.

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Un mirador en la Reserva Natural Soberanía ilustra un proyecto de créditos de carbono y conservación forestal en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sesión contó con la participación de ministros de ambiente y delegaciones de alto nivel de Barbados, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. También asistieron representantes de la Secretaría del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), encabezada por su director regional para América Latina y el Caribe, Juan Bello.

La Secretaría del PNUMA presentó los avances en la implementación del Plan de Acción Regional para la Restauración de Ecosistemas. El organismo también detalló el estado del programa regional orientado a reducir las emisiones de metano provenientes de fuentes orgánicas y al cierre de basurales.

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A esos temas se sumó un punto de creciente preocupación para los países caribeños y de la región: las acciones coordinadas para enfrentar el impacto del sargazo, el alga que afecta cada año con mayor intensidad las costas del Caribe.

Los ministros y representantes revisaron el cumplimiento de los acuerdos ratificados en Lima. También dieron seguimiento a los compromisos adoptados en mayo pasado en la ciudad de Panamá, en el marco de la misma agenda regional.

Navarro reiteró durante el encuentro la visión de Panamá de promover una agenda regional enfocada en resultados concretos. El funcionario insistió en que las acciones deben estar alineadas con las necesidades y los desafíos ambientales propios de los países de América Latina y el Caribe.

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Aseguran que las acciones deben estar alineadas con las necesidades y los desafíos ambientales propios de los países de América Latina y el Caribe.(Captura/Rockstar Games)

La reunión reafirmó el compromiso de la región con una agenda basada en la cooperación, la acción climática y la búsqueda de soluciones conjuntas. Los temas de fondo incluyen la biodiversidad, los ecosistemas y el desarrollo sostenible.

Panamá alberga la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, desde donde se coordinan iniciativas de cooperación en conservación, acción climática y gobernanza ambiental. Esa condición refuerza el peso del país en las discusiones del Foro.

El país centroamericano ejerce además la Presidencia Pro Tempore 2025-2027 de la Mesa Directiva del XXV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Desde ese rol impulsa temas prioritarios como la protección de bosques y océanos, la conservación de la biodiversidad y el acceso a mecanismos de financiamiento ambiental.

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La posición de Panamá como país pionero en la regulación de mercados de carbono y, al mismo tiempo, como líder político en la construcción de un marco regional de integridad para estos mercados en América Latina y el Caribe, lo convierte en un caso de estudio clave para entender hacia dónde se dirige la gobernanza climática basada en instrumentos de mercado en la región.

A nivel interno, el país ha culminado un ciclo de diseño institucional que desemboca en la creación del Sistema Nacional del Mercado de Carbono de Panamá, formalizado mediante el Decreto Ejecutivo No. 6 del 15 de octubre de 2026, que establece principios de integridad ambiental, transparencia y trazabilidad, y habilita la participación panameña en mercados nacionales e internacionales, incluidos los mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París y los mercados voluntarios de carbono.

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