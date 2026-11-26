La institución sampedrana nació cuando su fundador encargó un balón a Estados Unidos y recibió un esférico de fútbol americano por una confusión idiomática, sellando así una centenaria trayectoria deportiva en Honduras. (Cortesía: C.D. Marathón)

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El Marathón cumple 101 años este 25 de noviembre con nueve títulos de Liga Nacional, dos Copas de Honduras y el único estadio propio entre los clubes del país. Fundado en 1925 en San Pedro Sula, el equipo ocupa actualmente el segundo lugar de la clasificación y pelea por un cupo directo a las semifinales.

La institución nació por iniciativa de Eloy Montes, quien encabezó la reunión fundacional junto con Chris Sabillón, Gerardo Fonseca, Rubén Cerrato, Carlos Miranda, Pepe Améndola, Abraham C. Miselem, Pitoreta Varela, Bueso y Ferrera. El proyecto se consolidó con el paso de las décadas como una referencia deportiva de la ciudad.

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El origen de su nombre está ligado a una versión tradicional de los primeros años del club. Montes había pedido una pelota de fútbol a la casa Montgomery Ward, de Chicago, Estados Unidos, pero una confusión con los términos en inglés habría derivado en el envío de un balón de fútbol americano de la marca Marathon.

Nueve campeonatos y una tradición de figuras

La primera Liga Nacional llegó en 1979, bajo la conducción del entrenador Ángel Ramón Rodríguez. Aquella conquista abrió una etapa en la que el conjunto verde comenzó a disputar los principales títulos del fútbol hondureño.

La escuadra esmeralda forjó una reputación continental superando a rivales de peso como River Plate y Pachuca, consolidando un enorme respeto fuera de las fronteras catrachas en aquellos célebres duelos amistosos del siglo pasado. (Cortesía: C.D. Marathón)

El palmarés incluye las temporadas 1979-80 y 1985-86, además de los torneos Clausura 2002, Clausura 2003 y Clausura 2018. También obtuvo los Apertura 2004, 2007, 2008 y 2009.

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Marathón ganó la Copa de Honduras en 1994 y 2017, mientras que su Supercopa de Honduras corresponde a 2019. Su mayor goleada en Liga Nacional fue el 7-0 ante Campamento, en 1976.

El uruguayo Manuel Keosseián es el entrenador más ganador de la institución, con tres títulos de Liga Nacional. Entre los técnicos que también dejaron su paso por el club están Chelato Uclés, Flavio Ortega, Nicolás Suazo y Héctor Vargas.

La historia deportiva del equipo reúne a los hermanos Nayo y Cofra Caballero, Cucaracha Fonseca, Leonel Machado y Jorge Alberto Cuca Bueso. En años posteriores se sumaron Emil Martínez, Mauricio Sabillón, Mario Berríos, Pompilio Cacho, Luis Guifarro, Víctor Coello, Juan Obelar, Guillermo Ramírez, Jerry Palacios y Walter “Pery” Martínez.

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Gilberto Leonel Machado conserva el registro de máximo goleador del club, con 78 tantos. Su nombre forma parte de una lista de futbolistas que sostuvieron distintas etapas de la institución.

Las victorias contra visitantes internacionales

Marathón construyó parte de su reputación fuera de los torneos locales a partir de amistosos frente a clubes extranjeros. Esos resultados le dieron el apelativo de verdugo de los equipos extranjeros.

En 1966, el club goleó 4-0 al Deportivo Saprissa de Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Un año después, en el mismo escenario, derrotó 2-1 al Pachuca de México.

El equipo también venció 2-1 al Sporting Cristal de Perú en 1971, además de conseguir triunfos ante conjuntos de Guatemala, Costa Rica y El Salvador. La mayor noche internacional mencionada en su recorrido ocurrió el 7 de agosto de 2002, cuando superó 3-1 a River Plate de Argentina en un amistoso.

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La institución verdolaga honra más de un siglo de existencia proyectando en salas sampedranas la obra cinematográfica Acto de Fe, rindiendo sentido homenaje a sus campeones históricos y al recordado presidente Orinson Amaya. (Cortesía: C.D. Marathón)

El recuerdo de Orinson Amaya y el documental del aniversario

La etapa reciente del club quedó marcada por la gestión de Orinson Amaya, dirigente que asumió cuando la institución atravesaba un período complicado. Su trabajo estuvo orientado a recuperar la confianza, fortalecer el proyecto deportivo y devolverle al equipo la capacidad de competir por títulos.

Amaya murió el 1 de diciembre de 2025. Su nombre quedó asociado a una gestión que ayudó a evitar la desaparición del club y a encaminar una etapa de recuperación.

El aniversario coincide con la proyección de Un Acto de Fe, un documental producido por el periodista y comunicador deportivo Rely Maradiaga. La producción recorre la historia del equipo, sus campeonatos, figuras y las personas que contribuyeron a sostener a la institución durante más de un siglo.

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El documental se exhibe en Metrocinemas de Mega Mall, en San Pedro Sula, desde este 25 de noviembre y durante varios días.