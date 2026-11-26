Wilder Eusse Osorio, expresidente del Municipal Liberia, enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por presunto narcotráfico internacional. Crédito: Teletica.com

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El empresario colombiano naturalizado costarricense Wilder Eusse Osorio, expresidente del club de fútbol Municipal Liberia, enfrenta un nuevo capítulo judicial después de que un tribunal de Costa Rica autorizara su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntamente participar en una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La decisión coincide con la divulgación de detalles de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según la cual el exdirigente habría participado en la coordinación y recepción de cargamentos que alcanzaron hasta 15 toneladas de cocaína en territorio costarricense.

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De acuerdo con información publicada por CR Hoy, las acusaciones estadounidenses se sustentan, entre otros elementos, en declaraciones de tres colaboradores confidenciales que aportaron información sobre operaciones marítimas, almacenamiento de drogas y rutas internacionales de distribución.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la presunta organización criminal habría operado desde 2011 hasta junio de 2026, utilizando a Costa Rica como uno de los puntos de recepción y tránsito de cargamentos procedentes de Sudamérica.

Testigos de la DEA hablan de cargamentos de 15 toneladas

Uno de los principales señalamientos contra Eusse procede de un colaborador identificado en el expediente como TC-2, quien aseguró que el empresario participó en la recepción de un cargamento de 15 toneladas de cocaína durante 2021.

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El mismo informante lo relacionó con operaciones de entre 9 y 10 toneladas entre 2024 y 2026, además de otros cargamentos de aproximadamente 300 a 350 kilogramos durante 2024 y 2025.

Otro colaborador, identificado como TC-1, lo vinculó con desembarcos de droga realizados en costas costarricenses durante 2015 y 2016.

Según las declaraciones recopiladas por la DEA, parte de los estupefacientes procedían de Colombia y Ecuador, transitaban por diferentes países centroamericanos y México, y tenían como destino final el mercado estadounidense.

El empresario, conocido presuntamente como “El Soldado” y “El Tío”, fue detenido por el OIJ el 17 de junio de 2026, en La Sabana, San José. - crédito Policía OIJ

El dinero del narcotráfico habría llegado al fútbol costarricense

La investigación estadounidense también señala que las ganancias de las presuntas operaciones criminales habrían sido canalizadas hacia diferentes actividades comerciales en Costa Rica.

Entre los negocios mencionados figuran gasolineras, gimnasios, establecimientos comerciales e inversiones relacionadas con el fútbol profesional.

Eusse llegó a Costa Rica en 2009 y posteriormente obtuvo la nacionalidad costarricense. Durante su trayectoria empresarial incursionó en diferentes sectores antes de asumir, en 2023, la presidencia del Municipal Liberia, mediante su vinculación con la sociedad Horus FC.

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Sin embargo, la hipótesis de que recursos del narcotráfico fueran utilizados en estas actividades corresponde a los señalamientos de las autoridades estadounidenses y todavía debe ser demostrada en el proceso penal.

Las autoridades estadounidenses investigan posibles inversiones de ganancias del narcotráfico en gasolineras, gimnasios, comercios y fútbol profesional en Costa Rica. - crédito Municipal Liberia

Tribunal costarricense autorizó su extradición

El Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, con sede en Pavas, declaró con lugar la solicitud de extradición mediante la sentencia 542-2026, dictada el 23 de noviembre a las 2:30 p. m.

Eusse, de 51 años, había sido detenido el 17 de junio de 2026, en las inmediaciones de La Sabana, mediante un operativo coordinado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la DEA.

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La defensa alegó que algunos hechos estaban prescritos y cuestionó la aplicación de la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses. Sin embargo, el tribunal rechazó esos argumentos.

Estados Unidos lo requiere por dos cargos federales relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cinco kilogramos o más de cocaína, con destino al mercado estadounidense.

¿Cuándo podría ser enviado a Estados Unidos?

La autorización judicial todavía no implica una entrega inmediata.

La defensa dispone de tres días hábiles para apelar, plazo que vence el viernes 27 de noviembre.

Además, las autoridades estadounidenses deberán presentar garantías diplomáticas, incluida la prohibición de imponerle la pena de muerte, cadena perpetua o una condena superior a 50 años de prisión.

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Mientras se resuelven los procedimientos pendientes, Eusse continúa enfrentando un proceso de extradición que podría llevarlo ante un tribunal federal de Texas, donde se determinará su eventual responsabilidad penal.