La chocotorta argentina está entre los tres mejores pasteles del mundo, según un ranking

La chocotorta argentina obtuvo el segundo puesto entre los mejores pasteles de chocolate del mundo en el ranking de TasteAtlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La chocotorta fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo en una clasificación de TasteAtlas, que reúne opiniones de comensales de distintos países sobre recetas y platos tradicionales. El postre argentino quedó por delante de preparaciones de Italia, Estados Unidos y Brasil, y solo fue superado por una de Suecia.

La presencia de la gastronomía argentina en listados y reconocimientos internacionales sumó así otro capítulo con un postre que, de acuerdo con la publicación, parte de tres productos locales: bizcochos de chocolate, dulce de leche y queso crema. El ranking la ubicó entre las tres primeras posiciones de una selección dedicada a los pasteles de chocolate.

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TasteAtlas definió a la chocotorta como un postre argentino sin cocción, con referencias a la cocina italiana y al tiramisú. “Traducido como pastel de chocolate, este postre argentino sin hornear tiene influencias de la cocina italiana y se inspira en el famoso tiramisú italiano”, indicó el sitio.

La receta de la chocotorta combina capas de galletas de chocolate humedecidas con una mezcla de dulce de leche y queso crema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su descripción, las galletas se humedecen en leche y se alternan con una mezcla de queso crema y dulce de leche. La presentación puede adoptar distintas formas. Además, los bizcochos pueden remojarse en leche con chocolate, café o licor de café antes de armar las capas.

El medio señaló que la explicación más extendida sobre el origen de la receta la vincula con una campaña de marketing para promocionar galletas de chocolate: la preparación habría sido incluida en el envase del producto. También apuntó que la chocotorta aparece pocas veces en restaurantes y continúa siendo poco habitual fuera de Argentina.

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El kladdkaka sueco encabezó la clasificación

El primer lugar fue para el kladdkaka, cuyo nombre se traduce como pastel pegajoso. TasteAtlas lo presentó como uno de los postres más populares de Suecia y explicó que se elabora con huevos, cacao o chocolate, mantequilla, azúcar y harina.

La preparación requiere que el centro conserve humedad durante el horneado, mientras la parte exterior forma una cobertura fina y crujiente. Por su densidad y por el uso frecuente de chocolate amargo o cacao, suele terminarse con azúcar glas y servirse con una bocha de helado o crema batida.

El kladdkaka sueco lideró la lista global y su consumo se vincula a la tradición del fika. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Suecia, el kladdkaka se consume habitualmente durante el fika, la pausa tradicional para tomar café. Esa costumbre forma parte del contexto en el que el ranking situó al postre que quedó por encima de la chocotorta.

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La torta caprese italiana quedó tercera

En el tercer puesto apareció la torta caprese, una preparación de Italia hecha con chocolate negro y sin harina. La especialidad procede de la isla de Capri y contiene chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y mantequilla.

Su perfil se caracteriza por una textura densa de chocolate y una capa de azúcar glas en la superficie. Puede decorarse con fresas o frambuesas cortadas por la mitad; en restaurantes, suele acompañarse con una bocha de helado de vainilla.

Los orígenes de la torta caprese no están definidos. Sin embargo, el sitio recogió la versión según la cual nació de un error: un cocinero habría dejado fuera la harina de una receta. En la actualidad, el pastel integra celebraciones y eventos especiales en Italia.

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La plataforma TasteAtlas recopiló opiniones de comensales internacionales para calificar las recetas tradicionales de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de lava de Estados Unidos ocupó el cuarto lugar

El cuarto puesto correspondió al pastel de chocolate fundido de Estados Unidos, conocido de manera popular como pastel de lava. La descripción de TasteAtlas atribuyó su expansión al chef Jean-Georges Vongerichten, quien habría retirado su bizcocho de chocolate del horno antes del tiempo previsto.

Al romper la capa exterior, encontró chocolate líquido en el interior. “No imaginaba que sería una bendición disfrazada”, describió el medio sobre ese episodio. El chef y chocolatero francés Jacques Torres sostenía que un pastel de este tipo ya existía en Francia, pero el ranking indicó que fue Vongerichten quien lo convirtió en un fenómeno mundial a partir de Estados Unidos, hasta llevarlo a las cartas de restaurantes de alta gama.

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El postre reúne rasgos de un soufflé y de un pastel sin harina. Su lista de ingredientes incluye mantequilla, huevos, azúcar y chocolate. El tiempo de cocción resulta decisivo para poder desmoldarlo de su recipiente individual y trasladarlo al plato sin perder el interior líquido.

Cuando la cocción alcanza ese punto, el primer corte deja salir un relleno de chocolate. La publicación lo describió como un centro “delicioso y pegajoso” que se derrama al abrir la porción.

La torta caprese de Italia se elabora sin harina y surgió de una omisión accidental en su receta original. (Freepik)

El bolo de brigadeiro brasileño cerró los cinco primeros puestos

El quinto lugar fue para el bolo de brigadeiro de Brasil, un pastel asociado a las fiestas de cumpleaños. La receta se compone de tres capas de bizcocho tierno y húmedo de chocolate, con relleno y cobertura de brigadeiro cremoso.

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El brigadeiro se prepara con leche condensada, crema, margarina, cacao en polvo, leche entera y maicena. Para la base se utilizan azúcar, mantequilla, aceite, huevos, vainilla, harina, cacao en polvo, levadura en polvo, bicarbonato de sodio y leche entera.

Una vez montado y cubierto, el bolo de brigadeiro se decora con virutas de chocolate en todos sus lados. Algunas personas añaden bolitas de brigadeiro sobre la superficie, de acuerdo con la descripción incluida en la clasificación.