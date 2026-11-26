El presidente Nasry Asfura instaló el Gabinete del Sector Social en Casa Presidencial para coordinar las acciones gubernamentales contra la pobreza. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió este miércoles a los funcionarios de su Gobierno acelerar la ejecución de los programas sociales, administrar con responsabilidad los recursos públicos y coordinar acciones con los 298 alcaldes del país para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las familias hondureñas.

El llamado fue realizado durante la instalación del Gabinete del Sector Social, en Casa Presidencial, donde el mandatario planteó que la reducción de la pobreza requiere una intervención conjunta de las instituciones estatales y una distribución de las inversiones orientada a las principales necesidades de la población.

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Asfura señaló que los esfuerzos gubernamentales deben concentrarse en sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura, agua potable y saneamiento, al considerar que las acciones aisladas de las instituciones no permitirán atender de manera integral las dificultades que enfrentan las comunidades.

“La pobreza no se combate desde las oficinas ni desde una institución. Se combate trabajando juntos, eficientando nuestros recursos, dirigiéndolos bien, sabiendo bien dónde vamos a invertir el dinero”, expresó.

El mandatario señaló que la reducción de la pobreza requiere inversiones coordinadas en salud, educación, seguridad e infraestructura. (Foto: Cortesía)

El gobernante recordó que los presupuestos de las instituciones públicas están conformados por recursos que pertenecen a los hondureños, por lo que pidió a los responsables de cada dependencia evitar gastos innecesarios y garantizar que las inversiones respondan a las prioridades de la ciudadanía.

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En esa línea, insistió en que cada institución debe revisar la manera en que administra sus recursos y procurar que los programas y proyectos tengan resultados concretos para la población, especialmente para los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Durante su intervención, el presidente también destacó la importancia de establecer una coordinación permanente con los 298 alcaldes y los 18 gobernadores departamentales, independientemente de su afiliación política, para ampliar la cobertura de los programas sociales en todo el territorio nacional.

El mandatario consideró que los gobiernos locales tienen un papel importante en la identificación de las necesidades de sus comunidades y en la ejecución de iniciativas que permitan acercar los servicios públicos a las familias.

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Por ello, pidió a los funcionarios mantener una comunicación directa con las autoridades municipales y departamentales, de manera que las inversiones puedan orientarse hacia las zonas que requieren mayor atención.

Asfura exhortó a los funcionarios a no perder de vista las necesidades de las familias hondureñas al tomar decisiones desde sus instituciones. (Foto: Cortesía)

Asfura también hizo énfasis en que los responsables de las instituciones no deben perder de vista las condiciones en las que viven los hondureños al momento de diseñar políticas y tomar decisiones administrativas.

“Que no se nos olvide lo que vemos, cómo sufre la gente, cómo pasa la gente, que no se nos olvide cuando estemos sentados en un escritorio tomando decisiones”, manifestó.

El presidente sostuvo que la gestión pública debe mantener como prioridad las necesidades de las familias y traducir las decisiones institucionales en respuestas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

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Otro de los puntos abordados por Asfura fue la propuesta de Política de Protección Social, que contempla una planificación con un horizonte de 10 años y que, según lo expuesto durante la reunión, requiere acelerar las acciones institucionales para avanzar en su implementación.

El mandatario señaló que su administración debe aprovechar los años 2027, 2028 y 2029 para ejecutar las medidas previstas y dejar establecidas las bases de esa política antes de finalizar su período presidencial, el 27 de enero de 2030.

Asfura destacó la importancia de involucrar a los 18 gobernadores departamentales en las acciones de protección social. (Cortesía: PNUD)

Exhortó a los integrantes del Gabinete del Sector Social a agilizar los procedimientos administrativos y evitar retrasos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

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“Cada institución tiene que ser lo más eficiente posible. Necesitamos avanzar rápidamente. El tiempo pasa muy rápido”, puntualizó.

La planificación a largo plazo busca establecer una ruta de trabajo para las acciones de protección social, mientras que el Gobierno deberá avanzar durante los próximos años en la coordinación de las instituciones responsables de atender a la población.

Finalmente, Asfura reiteró que la reducción de la pobreza requiere que las distintas dependencias estatales trabajen bajo objetivos comunes, optimicen sus presupuestos y mantengan una coordinación con las autoridades locales.

El mandatario pidió que los esfuerzos del Gabinete Social se traduzcan en mayores oportunidades para las familias hondureñas, mediante inversiones y programas que respondan a las necesidades de las comunidades en los 18 departamentos del país.

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