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*La jugada del penal y gol de Paredes

El partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura tuvo emociones antes del cuarto de hora, ya que hubo una jugada determinante y fue el penal sancionado a favor del equipo local.

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Tras el remate de Sebastián Villa, la pelota impactó en el codo de Ezequiel Bonifacio del área. El defensor tenía el brazo separado del cuerpo y, con un movimiento adicional, amplió el espacio que ocupaba e interceptó la trayectoria del balón.

La posición del brazo no se justificaba por el movimiento corporal propio de la acción. El VAR recomendó la revisión en campo y Luis Lobo Medina, después de observar las imágenes, sancionó correctamente el penal. El punto de contacto confirmó que el balón dio en el codo. La posición del brazo y su movimiento adicional dieron el fundamento para sancionar la infracción.

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El encargado de ejecutar desde los doce pasos fue el capitán Leandro Paredes, quien clavó la pelota en un ángulo para romper el cero en La Bombonera ante uno de los mejores equipos nacionales de los últimos años.

La jugada que reclamó Independiente Rivadavia en el partido ante Boca Juniors

Pero no fue la única polémica: una infracción del lateral Leandro Lozano provocó los fundados reclamos de la visita. El defensor realizó una entrada que impactó sobre el pie de apoyo de Matías Fernández, justo cuando el adversario tenía el peso del cuerpo sobre esa pierna. Ese punto de contacto, valorado junto con la velocidad y la impetuosidad de la entrada, era determinante para establecer si la acción puso en riesgo la integridad física del jugador y podía constituir juego brusco grave.

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El VAR debió recomendarle a Luis Lobo Medina una revisión en campo por posible roja directa. La cámara permitía precisar el punto de impacto y la velocidad normal, valorar la dinámica y la intensidad de la entrada. El llamado no se produjo y el árbitro quedó sin la posibilidad de reevaluar en el monitor una acción que podía merecer la expulsión. Un error del árbitro Lobo Medina y del VAR que no ofreció revisar la jugada. Debió considerarse como juego brusco grave y tarjeta roja.

La Lepra Mendocina es uno de los mejores equipos de los últimos años en el fútbol nacional y enfrente tuvo un rival que viene con el trajín de partidos. El sábado ganó la Copa Sudamericana y cuatro días más tarde completa la fase de octavos de final del certamen local. Además, en una semana jugará la final de la Copa Argentina frente a Platense en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. El conjunto de la Ribera puede llegar a ganar cuatro títulos en este año ya que si gana el Torneo Clausura jugará contra Belgrano de Córdoba por el Trofeo de Campeones, cotejo que se llevará a cabo el el 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

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El ganador del encuentro de este miércoles entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que dejó en el camino a Newell’s.