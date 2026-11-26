Matilda Blanco analizó los primeros looks televisivos de Nora Colosimo en el programa Ángel Responde (Video: Instagram)

Guardar

Matilda Blanco volvió a encender el debate con uno de sus análisis más filosos. Esta vez, la asesora de imagen puso bajo la lupa los primeros looks de Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, y recurrió a videos de archivo para revisar sus apariciones televisivas del pasado. El resultado fue una serie de comentarios contundentes que no tardaron en circular en las redes sociales.

Con el material retro como punto de partida, durante la emisión de Ángel Responde (Bondi Live) Blanco fue deteniendo la reproducción en distintos momentos para señalar los aspectos que, desde su perspectiva profesional, resultaban más cuestionables. La primera impresión que le generó uno de aquellos registros fue terminante: “Su primer look me parece siniestro”, disparó la especialista sin rodeos, en un tono que definió el espíritu de todo el análisis, al ver a la mamá de Wanda hace casi 20 años en la tribuna de Patinando por un sueño.

PUBLICIDAD

La especialista de moda calificó como "siniestro" el atuendo de la madre de Wanda Nara en su primera aparición en TV en Patinando por un sueño de ShowMatch

Pero fue al detenerse en el cabello de Colosimo donde Matilda reservó su frase más filosa. La asesora sentenció: “Ese pelo es un choclo seco al sol”. La comparación, tan gráfica como inesperada, se convirtió de inmediato en uno de los momentos más comentados del segmento.

El análisis de Matilda no se limitó a un único estilismo. A través de los distintos clips de archivo, la especialista reconstruyó varias de las primeras apariciones públicas de Nora frente a las cámaras y fue examinando sus elecciones estéticas de aquella época con la misma rigurosidad que aplica cuando analiza figuras del mundo de la moda o celebridades internacionales. Los peinados, los conjuntos y los detalles de imagen quedaron todos bajo su escrutinio.

PUBLICIDAD

La asesora de imagen reconoció una evolución positiva en la apariencia actual de Nora Colosimo respecto de sus comienzos

La dinámica generó un contraste evidente entre aquellas primeras apariciones televisivas de Colosimo y su imagen actual, que la propia especialista reconoció como una mejoría: “Evolucionó”, subrayó Matilda en un momento del repaso, en lo que constituyó prácticamente el único comentario favorable de todo el análisis.

La madre de Wanda Nara, que en los últimos años ganó mayor visibilidad mediática en paralelo al crecimiento de la figura pública de su hija, quedó en el centro de un análisis que combinó el archivo televisivo con la crítica de imagen sin concesiones.

Nora Colosimo rechazó el uso de Photoshop en sus redes sociales y manifestó su rechazo ante las modificaciones de su rostro

La intervención de Blanco se enmarca en su habitual dinámica de comentarios sobre estilismos del mundo del espectáculo, en la que no hace distinciones entre figuras consolidadas y personalidades que llegaron a la televisión por su vínculo con otros referentes mediáticos. En esta oportunidad, el foco recayó sobre los comienzos de Colosimo frente a las cámaras, un período que, según la asesora, estuvo lejos de sus mejores elecciones estéticas.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Matilda pone a Nora en el centro de uno de sus análisis. En septiembre, en una emisión de LAM, la asesora llevó una selección de fotos de Colosimo y señaló que una de las imágenes evidenciaba el uso de retoques digitales: el ascensor que aparecía detrás de la panelista mostraba una deformación característica del Photoshop. “Tenés que frenar un poquito con todo el retoque, porque abajo se te deformó el ascensor del retoque”, le dijo la asesora de imagen en ese momento. Nora negó ser responsable de la modificación y aseguró que no le gusta que alteren su rostro: “Odio el Photoshop. De hecho, tengo dos que me cambian la cara y no me gusta. Les digo: ‘Basta, es mi cara’”, respondió ante las cámaras.