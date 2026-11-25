Billie Eilish presentó en Los Ángeles su película de concierto con un conjunto diseñado por Prada (REUTERS)

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En 2026, Billie Eilish sostiene una nueva etapa de su vestuario público: las siluetas amplias que definieron sus primeros años conviven ahora con sastrería relajada, medias altas y accesorios de inspiración punk. De este modo, se consolida como referente de moda.

Su aparición más comentada de esta temporada fue la presentación en Los Ángeles de su película de concierto Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft—The Tour Live in 3D, donde llevó un conjunto de Prada que sintetizó las claves de su estética reciente.

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La cantante eligió una camiseta polo verde esmeralda de corte holgado, superpuesta sobre una camisa blanca de mangas amplias y puños largos. Completó el atuendo con una falda negra plisada hasta debajo de la rodilla, medias tubulares rojas con ribetes azul marino y zapatos de tacón bajo color crema.

El resultado no respondió a una lectura literal del uniforme escolar: Eilish sumó una cadena metálica en la cintura, anillos de distintos tamaños, pulseras y maquillaje oscuro en la línea inferior de los ojos.

El vestuario de la cantante combinó una camiseta polo verde sobre una camisa blanca y una falda negra plisada (REUTERS/ David Swanson)

Ese vestuario dejó una de las imágenes de moda más reconocibles de la artista durante 2026. Los zapatos pertenecían a la colección otoño 2026 de Prada e incorporaban puntera degradada, cordones y un tacón de forma irregular. Son elementos que trasladan el aire deportivo y algo desprolijo de su ropa cotidiana a una alfombra roja.

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La estética colegial domina sus últimos conjuntos

El estilo actual de Billie Eilish se apoya en prendas asociadas al vestuario académico: camisas abotonadas, polos, corbatas, blazers, faldas plisadas, pantalones de pinzas y medias altas. Sin embargo, la artista evita una silueta ceñida o convencional. Prefiere capas visibles, hombros amplios, largos por debajo de la rodilla y proporciones de aire masculino.

Los zapatos de la colección otoño 2026 de Prada incorporaron una puntera degradada y un tacón irregular (REUTERS/ David Swanson)

La combinación de camisa y polo verde que usó en Los Ángeles ilustra esa fórmula. La camisa blanca quedó deliberadamente expuesta en el cuello, las mangas y el bajo; la polo no funcionó como prenda deportiva, sino como una capa de color sobre una base formal. La falda plisada introdujo una referencia clásica, mientras que las medias rojas y la cadena recuperaron un lenguaje más cercano al punk y al vestuario urbano.

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En su cobertura de esa aparición, se pudo ver una línea reciente marcada por prendas de inspiración académica, sin abandonar los colores oscuros, las proporciones grandes y los detalles grunge. Es una dirección coherente con la identidad visual que Eilish construyó desde el inicio de su carrera, aunque con un uso más visible de códigos de sastrería y accesorios femeninos.

La estética colegial domina las apariciones de la artista mediante sastrería amplia y prendas de inspiración académica (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Las prendas oversize siguen siendo la base de su imagen

Antes de incorporar faldas, corsés, vestidos y transparencias en determinados eventos, Eilish se hizo reconocible por los conjuntos muy amplios: remeras grandes, buzos, pantalones cargo, camperas voluminosas, zapatillas y prendas con estampados gráficos. Esa preferencia continúa vigente en 2026, aunque adaptada a nuevas referencias.

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La cantante no cambió el volumen por una estética ajustada. En cambio, incorporó formas más estructuradas sobre la misma lógica de comodidad y control de la silueta. Una camisa de vestir puede llevar mangas exageradas; una falda plisada puede tener caída relajada; una polo puede ser más grande de lo habitual. El foco está en la superposición y el contraste entre piezas que, en otro contexto, pertenecerían a universos distintos.

Las siluetas oversize y las capas de ropa continúan como la base visual de Billie Eilish en 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El recorrido de Eilish explica parte de esa decisión estilística. En años anteriores habló sobre la relación entre la ropa holgada, su imagen pública y la necesidad de elegir cuánto mostrar de su cuerpo. También citó la influencia de la cultura hip-hop y de artistas como Missy Elliott y Tyler, The Creator.

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Los accesorios convierten un conjunto clásico en una propuesta personal

En el vestuario de Billie Eilish, los complementos no funcionan como un detalle secundario. Las medias altas de color, las cadenas, los anillos gruesos, las joyas superpuestas y el calzado de estética híbrida suelen alterar el sentido de prendas formales. En su último gran look documentado, las medias rojas crearon el contraste principal frente a la falda negra y los zapatos claros.

Los accesorios de inspiración punk y las medias altas transforman el sentido formal de sus conjuntos (REUTERS/Mike Blake)

El maquillaje también acompaña esa construcción. El delineado oscuro bajo los ojos y una aplicación menos pulida que el maquillaje de alfombra roja tradicional refuerzan la tensión entre lo colegial y lo rebelde. La misma lógica aparece en la elección de peinados y colores de cabello, que Eilish ha variado a lo largo de su carrera sin convertirlos en un elemento independiente de su vestuario.

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Sus conjuntos recientes muestran que la moda de Billie Eilish no depende de una única prenda emblemática. La clave está en combinar referencias aparentemente opuestas: ropa de inspiración escolar con accesorios punk, siluetas amplias con zapatos de tacón, códigos masculinos con joyería llamativa y prendas clásicas con una actitud menos formal.

La próxima referencia pública para observar esa evolución será la promoción de su película de concierto y las apariciones vinculadas a sus próximos proyectos musicales.