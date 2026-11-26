El Torneo Clausura 2026 entrará este fin de semana en una fase decisiva: los cuatro partidos de cuartos de final se disputarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con Instituto-River, Vélez-Independiente, Rosario Central-Barracas Central y Gimnasia ante Boca.
La programación concentrará los encuentros en dos jornadas y dejará definido el cuadro de semifinales. Con la clasificación del Xeneize ante La Lepra mendocina, las cuatro llaves están confirmadas. El equipo del Vasco Arruabarrena enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, que eliminó a Newell’s en los octavos de final.
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Instituto llegó a los cuartos tras imponerse 2-1 ante Huracán. River, por su parte, selló su clasificación con una victoria por 3-1 sobre Lanús. Ambos resultados definieron una llave que se resolverá en Córdoba, con el equipo local en busca de meterse entre los cuatro mejores del certamen.
La Gloria clasificó a los playoffs como el mejor de la Zona A, mientras que el Millonario culminó cuarto en el grupo B. El ganador quedará a la espera del vencedor de Vélez e Independiente para conocer a su rival en semifinales. El encuentro se disputará el sábado 28 a partir de las 22:00.
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El Fortín, tercero de la Zona A, obtuvo su boleto tras vencer a Belgrano en una definición por penales. El Rojo, en cambio, culminó séptimo en la Zona A y avanzó con un triunfo 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal. El cruce entre los de Liniers y Avellaneda abrirá los cuartos de final el mismo sábado 28, pero a las 20:00.
En la otra mitad del cuadro, Rosario Central recibirá a Barracas Central. El equipo rosarino aseguró su lugar entre los ocho mejores con un triunfo 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo superó 1-0 a Defensa y Justicia como visitante. Ambos elencos se verán las caras el domingo 29 de noviembre desde las 17:30.
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La cuarta llave tendrá a Boca Juniors enfrentando a Gimnasia en La Bombonera. El equipo platense avanzó tras vencer a Newell’s y visitará al Xeneize este domingo 29 a partir de las 22:00.
Vale recordar que la instancia de cuartos de final se juega a partido único en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en cada llave. Si el marcador permanece igualado al cabo de los 90 minutos, los equipos deberán disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la paridad, la definición será por penales.
El ganador del Torneo Clausura obtendrá un premio económico de USD 500 mil, a través de un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Conmebol. El beneficio central será la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Esa participación le garantizará al campeón un ingreso base de al menos USD 1 millón por competir en el principal torneo continental.
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Además, el campeón del Clausura jugará el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol ante Belgrano de Córdoba, que se quedó con el Apertura durante el primer semestre. Si consigue esa copa, accederá a la Supercopa Argentina contra el dueño de la Copa Argentina y a la Supercopa Internacional frente a Boca Juniors. Los vencedores de esas Supercopas y de la Copa Argentina disputarán luego el triangular de la Recopa de Campeones.
LA AGENDA DE LOS CUARTOS DE FINAL
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
22.00 Instituto (1B) – River (4A)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
17.30 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
22.00 Boca (2A) – Gimnasia (3B)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
LOS GOLES DE LOS OCTAVOS DE FINAL
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
ARGENTINOS JUNIORS 1-2 INDEPENDIENTE
DEFENSA Y JUSTICIA 0-1 BARRACAS CENTRAL
VÉLEZ 2 (3)-2 (1) BELGRANO DE CÓRDOBA (El Fortín avanzó en los penales 3-1)
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
ROSARIO CENTRAL 3-1 GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA
RIVER PLATE 3-1 LANÚS
INSTITUTO 2 - 1 HURACÁN
LUNES 23 DE NOVIEMBRE
GIMNASIA LA PLATA 4-2 NEWELL’S
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
BOCA JUNIORS 2-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA
LAS TABLAS DE POSICIONES
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