Así está el cuadro de cuartos de final, a falta del choque entre Boca Juniors-Independiente Rivadavia

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El Torneo Clausura 2026 entrará este fin de semana en una fase decisiva: los cuatro partidos de cuartos de final se disputarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con Instituto-River, Vélez-Independiente, Rosario Central-Barracas Central y Gimnasia ante Boca.

La programación concentrará los encuentros en dos jornadas y dejará definido el cuadro de semifinales. Con la clasificación del Xeneize ante La Lepra mendocina, las cuatro llaves están confirmadas. El equipo del Vasco Arruabarrena enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, que eliminó a Newell’s en los octavos de final.

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Instituto llegó a los cuartos tras imponerse 2-1 ante Huracán. River, por su parte, selló su clasificación con una victoria por 3-1 sobre Lanús. Ambos resultados definieron una llave que se resolverá en Córdoba, con el equipo local en busca de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

La Gloria clasificó a los playoffs como el mejor de la Zona A, mientras que el Millonario culminó cuarto en el grupo B. El ganador quedará a la espera del vencedor de Vélez e Independiente para conocer a su rival en semifinales. El encuentro se disputará el sábado 28 a partir de las 22:00.

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El Fortín, tercero de la Zona A, obtuvo su boleto tras vencer a Belgrano en una definición por penales. El Rojo, en cambio, culminó séptimo en la Zona A y avanzó con un triunfo 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal. El cruce entre los de Liniers y Avellaneda abrirá los cuartos de final el mismo sábado 28, pero a las 20:00.

En la otra mitad del cuadro, Rosario Central recibirá a Barracas Central. El equipo rosarino aseguró su lugar entre los ocho mejores con un triunfo 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo superó 1-0 a Defensa y Justicia como visitante. Ambos elencos se verán las caras el domingo 29 de noviembre desde las 17:30.

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La cuarta llave tendrá a Boca Juniors enfrentando a Gimnasia en La Bombonera. El equipo platense avanzó tras vencer a Newell’s y visitará al Xeneize este domingo 29 a partir de las 22:00.

Avanzan los cruces que definirán al campeón del Torneo Clausura

Vale recordar que la instancia de cuartos de final se juega a partido único en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en cada llave. Si el marcador permanece igualado al cabo de los 90 minutos, los equipos deberán disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la paridad, la definición será por penales.

El ganador del Torneo Clausura obtendrá un premio económico de USD 500 mil, a través de un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Conmebol. El beneficio central será la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Esa participación le garantizará al campeón un ingreso base de al menos USD 1 millón por competir en el principal torneo continental.

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Además, el campeón del Clausura jugará el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol ante Belgrano de Córdoba, que se quedó con el Apertura durante el primer semestre. Si consigue esa copa, accederá a la Supercopa Argentina contra el dueño de la Copa Argentina y a la Supercopa Internacional frente a Boca Juniors. Los vencedores de esas Supercopas y de la Copa Argentina disputarán luego el triangular de la Recopa de Campeones.

LA AGENDA DE LOS CUARTOS DE FINAL

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

22.00 Instituto (1B) – River (4A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17.30 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

22.00 Boca (2A) – Gimnasia (3B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

LOS GOLES DE LOS OCTAVOS DE FINAL

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

ARGENTINOS JUNIORS 1-2 INDEPENDIENTE

DEFENSA Y JUSTICIA 0-1 BARRACAS CENTRAL

VÉLEZ 2 (3)-2 (1) BELGRANO DE CÓRDOBA (El Fortín avanzó en los penales 3-1)

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

ROSARIO CENTRAL 3-1 GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA

RIVER PLATE 3-1 LANÚS

INSTITUTO 2 - 1 HURACÁN

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

GIMNASIA LA PLATA 4-2 NEWELL’S

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

BOCA JUNIORS 2-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

LAS TABLAS DE POSICIONES