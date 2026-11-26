El acróbata argentino Gustavo Romanello fue detenido el 7 de noviembre en Phoenix, Arizona, teniendo fijada su residencia en la ciudad de Orlando

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Gustavo Romanello, uno de los dos acróbatas cordobeses que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos mantenía detenidos desde el 7 de noviembre, recuperó la libertad este miércoles tras 18 días bajo custodia de las autoridades migratorias. El hombre de 34 años abandonó el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, en Arizona, después de que se abonara su fianza y se completaran los trámites administrativos correspondientes.

La liberación de Romanello quedó registrada en imágenes que difundió Univisión. Fue trasladado hasta una iglesia de Glendale, Arizona, donde un grupo de amigos lo aguardaba. Fue allí donde, visiblemente agotado, habló por primera vez sobre su tiempo encerrado. “Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla. Desde el primer día pensé que era un sueño, pero me despertaba al día siguiente y seguía ahí, encerrado”, afirmó en diálogo con ese medio. También se refirió a las condiciones que atravesó durante su detención: “Las condiciones fueron malas y horribles y la gente también. La pasé feo. Nunca me lo esperé en mi vida y no se lo deseo a nadie”.

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La audiencia que permitió la excarcelación de Romanello tuvo lugar el martes. En cuanto a Agustín Baccega, un juez también le concedió la excarcelación bajo fianza —la decisión se tomó el lunes anterior— y el dinero ya fue depositado. Aun así, según informó Univisión, todavía no había certezas sobre el momento exacto en que podría abandonar el centro de Eloy. Romanello, por su parte, manifestó que aguarda reencontrarse pronto con su esposo.

Baccega había dado cuenta de su estado anímico en declaraciones a Telemundo el martes. “Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, describió. Contó que algunas mañanas se despertaba desanimado y lloraba, aunque encontraba contención en su compañero de celda y en otros detenidos que atravesaban situaciones similares. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional. Por ahí te dan un abrazo”, relató.

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El matrimonio fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor cuando viajaba desde Orlando, Florida, para asistir al funeral de un amigo

La historia del matrimonio comenzó el 7 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, en Arizona. Ambos viajaban desde Orlando, Florida, para asistir al funeral de un amigo cuando fueron interceptados. Según relató Batchelor en un sitio web creado para recaudar fondos para los gastos jurídicos, dos agentes de civil del ICE esposaron primero a Baccega; Romanello preguntó adónde lo llevarían y fue esposado a continuación. Su esposo fue trasladado al Centro de Detención de Eloy, mientras que Romanello fue enviado al Centro de Procesamiento de Servicios de Florence.

El matrimonio reside en Estados Unidos desde 2020 y ambos son oriundos de Córdoba. Cuentan con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes. Sin embargo, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense citadas por Telemundo, permanecieron en el país después de que vencieran sus períodos de estadía autorizada, que fue el argumento que las autoridades migratorias sostuvieron para justificar el arresto.

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Tras el arresto, familiares y allegados contrataron al estudio Ybarra Maldonado Law Group, especializado en casos migratorios, para gestionar las respectivas excarcelaciones. En paralelo, pusieron en marcha una campaña en la plataforma GoFundMe que, hasta la fecha, superó los USD 60.000 en donaciones destinadas a cubrir los gastos jurídicos. El caso del matrimonio movilizó a su círculo más cercano desde el primer momento, con amigos que reclamaron públicamente que los trámites migratorios pendientes pudieran seguir su curso en libertad.

Con Gustavo Romanello ya fuera del centro de detención de Florence, la atención se traslada ahora a lo que pase con su esposo, cuya liberación efectiva depende de los tiempos administrativos del centro de Eloy, donde permanece alojado a pesar de contar con la fianza ya abonada.

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