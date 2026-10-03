Cuáles son los 7 mejores platos fritos del mundo y cómo prepararlos

Los platos fritos forman parte de la cocina cotidiana y festiva en distintas regiones del mundo. Con masas, carnes, pescados, vegetales o quesos como base, estas preparaciones se caracterizan por sus texturas crujientes y por concentrar sabores a través de técnicas que pasan de generación en generación. Desde bocados callejeros hasta recetas tradicionales de mesa, la fritura ocupa un lugar frecuente en los recetarios locales.
El ranking de la prestigiosa guía gastronómica TasteAtlas sobre los 100 mejores platos fritos del mundo reúne especialidades de diversos países a partir de las valoraciones de su audiencia. Para esta edición, la plataforma registró 22.794 votos. Aclararon que la lista no pretende establecer una conclusión definitiva sobre la gastronomía mundial, sino difundir comidas locales y despertar interés por recetas menos conocidas.
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1. Receta de chikin o pollo frito coreano, Corea del Sur
Se trata de trozos de pollo rebozados con almidón, fritos 2 veces y bañados con una salsa agridulce, picante y ligeramente pegajosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
- Preparación: 30 minutos.
- Reposo: 20 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de alitas, patas o trozos de pollo.
- 2 dientes de ajo rallados.
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- 150 gr de almidón de maíz.
- 100 gr de harina 0000.
- 200 ml de agua fría.
- 1 l de aceite de girasol para freír.
- 4 cucharadas de ketchup.
- 2 cucharadas de salsa de soja.
- 2 cucharadas de miel.
- 1 cucharada de gochujang o pasta de ají.
- 1 cucharada de vinagre de arroz.
- 1 cucharadita de aceite de sésamo.
- 1 cucharada de semillas de sésamo.
- 2 cebollas de verdeo.
Cómo hacer chikin o pollo frito coreano, paso a paso
- Colocar el pollo en un bol y condimentar con ajo, jengibre, sal y pimienta. Dejar reposar 20 minutos.
- Mezclar la harina, el almidón de maíz y el agua fría hasta obtener una preparación espesa.
- Pasar cada trozo de pollo por la mezcla y cubrirlo por completo.
- Calentar el aceite a 170 °C y freír el pollo durante 8 minutos, sin llenar demasiado la sartén.
- Retirar y dejar escurrir sobre una rejilla.
- Subir la temperatura del aceite a 185 °C y realizar una segunda fritura de 3 a 4 minutos, hasta que el pollo quede bien dorado y crocante.
- Para la salsa, colocar en una sartén el ketchup, la salsa de soja, la miel, el gochujang y el vinagre.
- Cocinar a fuego bajo durante 3 minutos. Apagar y sumar el aceite de sésamo.
- Mezclar el pollo con la salsa justo antes de servir.
- Terminar con semillas de sésamo y cebolla de verdeo picada.
2. Receta de batagor, Indonesia
Es una preparación de masa de wantán rellena con pescado, camarones y tofu, que se fríe y se sirve con una salsa espesa de maní y chile.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora.
- Preparación: 35 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 300 gr de filetes de pescado blanco.
- 150 gr de camarones pelados.
- 200 gr de tofu firme.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cebolla de verdeo.
- 1 clara de huevo.
- 1 cucharada de salsa de soja.
- 1 cucharadita de aceite de sésamo.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- 24 tapas de masa wantán.
- 1 l de aceite de girasol.
- 150 gr de maní tostado sin sal.
- 2 dientes de ajo para la salsa.
- 1 ají rojo.
- 2 cucharadas de azúcar rubia.
- 2 cucharadas de salsa de soja.
- 150 ml de agua.
- Jugo de 2 limas o limones.
- 1 pepino.
- 2 cucharadas de salsa de soja adicional.
Cómo hacer batagor, paso a paso
- Procesar el pescado, los camarones, el tofu, el ajo y la cebolla de verdeo.
- Agregar la clara, la salsa de soja, el aceite de sésamo, el azúcar y la pimienta.
- Colocar 1 cucharada del relleno en el centro de cada tapa de wantán.
- Humedecer los bordes con agua y cerrar formando pequeños paquetitos.
- Calentar el aceite a 175 °C.
- Freír los batagor en tandas durante 4 a 5 minutos, hasta que estén dorados.
- Para la salsa, procesar el maní, el ajo, el ají, el azúcar, la salsa de soja y el agua.
- Cocinar la salsa durante 5 minutos, hasta que espese.
- Cortar el pepino y disponerlo en una fuente.
- Servir los batagor cortados, con la salsa de maní, jugo de lima y un poco de salsa de soja.
3. Receta de jalea peruana, Perú
Es un plato de pescado y mariscos rebozados y fritos, acompañado con chifles y una ensalada fresca de cebolla morada, tomate, cilantro y limón.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 600 gr de filetes de pescado blanco.
- 200 gr de calamares limpios.
- 200 gr de camarones.
- 100 gr de pulpo cocido.
- 150 gr de harina 0000.
- 100 gr de almidón de maíz.
- 1 cucharadita de ajo en polvo.
- 1 cucharadita de pimentón.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- 250 ml de agua fría.
- 1 l de aceite de girasol.
- 2 plátanos verdes o bananas verdes.
- 1 cebolla morada.
- 2 tomates.
- 0,5 atado de cilantro.
- Jugo de 4 limones.
- 1 ají amarillo o ají fresco.
Cómo hacer jalea peruana, paso a paso
- Cortar el pescado en trozos medianos y los calamares en aros.
- Secar muy bien todos los mariscos con papel de cocina.
- Mezclar la harina, el almidón, el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta.
- Incorporar el agua fría hasta formar una mezcla líquida y espesa.
- Pasar el pescado y los mariscos por la preparación.
- Calentar el aceite a 180 °C.
- Freír los productos en tandas durante 3 a 5 minutos, hasta dorar.
- Cortar los plátanos en láminas finas y freírlos hasta obtener chifles crocantes.
- Cortar la cebolla morada, los tomates, el cilantro y el ají.
- Mezclar las verduras con el jugo de limón y una pizca de sal.
- Servir la jalea con los chifles y la ensalada de cebolla.
4. Receta de maakouda, Marruecos
Son medallones de papa pisada, condimentados con ajo y perejil, rebozados y fritos hasta quedar dorados.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
- Preparación: 35 minutos.
- Enfriado: 20 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de papas.
- 2 dientes de ajo.
- 0,5 atado de perejil.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de pimentón.
- 1 huevo.
- 80 gr de harina 0000.
- Sal a gusto.
- Pimienta a gusto.
- 150 gr de pan rallado.
- 1 l de aceite de girasol.
- 100 gr de queso cremoso, opcional.
- 1 limón.
- 2 cucharadas de harissa, opcional.
Cómo hacer maakouda, paso a paso
- Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas.
- Pelarlas mientras todavía están tibias y pisarlas hasta obtener un puré seco.
- Agregar el ajo picado, el perejil, el comino, el pimentón, el huevo, la harina, sal y pimienta.
- Mezclar hasta formar una masa firme.
- Si se desea, colocar un cubo pequeño de queso en el centro de cada porción.
- Formar medallones de aproximadamente 2 cm de espesor.
- Llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Pasar cada medallón por pan rallado.
- Calentar el aceite a 175 °C.
- Freír las maakouda durante 3 minutos por lado, hasta que estén doradas.
- Escurrir sobre papel absorbente y servir con limón y harissa.
5. Receta de katsu karē, Japón
Es una milanesa japonesa de pollo o cerdo, acompañada con curry de verduras y servida sobre arroz blanco.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
Ingredientes
- 4 supremas de pollo o bifes finos de cerdo.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- 100 gr de harina 0000.
- 2 huevos.
- 200 gr de panko.
- 1 l de aceite de girasol.
- 300 gr de arroz blanco.
- 1 cebolla.
- 2 zanahorias.
- 2 papas.
- 2 dientes de ajo.
- 750 ml de caldo.
- 2 cucharadas de curry en polvo.
- 1 cucharada de harina.
- 1 cucharada de salsa de soja.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 1 hoja de laurel.
Cómo hacer katsu karē, paso a paso
- Aplastar las supremas hasta obtener un grosor parejo.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Pasar cada pieza por harina, huevo batido y panko.
- Dejar reposar las milanesas durante 10 minutos para que el rebozado se adhiera.
- Calentar el aceite a 170 °C.
- Freír las milanesas durante 4 a 5 minutos por lado. Escurrir y cortar en tiras.
- Para el curry, saltear la cebolla, la zanahoria, la papa y el ajo durante 5 minutos.
- Agregar el caldo y el laurel. Cocinar durante 20 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
- Mezclar la harina y el curry en polvo con un poco de caldo frío.
- Incorporar la mezcla a la olla junto con la salsa de soja y el azúcar.
- Cocinar durante 5 minutos, hasta espesar.
- Servir el arroz, cubrir con la salsa y colocar encima el katsu cortado.
6. Receta de fritto misto di pesce, Italia
Es una fritura variada de pescado, camarones y calamares apenas enharinados, cocidos rápidamente en aceite caliente.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 400 gr de filetes de pescado blanco.
- 300 gr de calamares limpios.
- 250 gr de camarones.
- 100 gr de anchoas o sardinas pequeñas.
- 200 gr de harina 0000.
- 50 gr de almidón de maíz.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- 1 l de aceite de girasol.
- 2 limones.
- 0,5 atado de perejil.
- 1 diente de ajo.
- 100 ml de mayonesa, opcional.
Cómo hacer fritto misto di pesce, paso a paso
- Cortar el pescado en trozos de tamaño parejo.
- Cortar los calamares en aros y secar todos los productos con papel de cocina.
- Mezclar la harina, el almidón, la sal y la pimienta.
- Pasar el pescado, los calamares, los camarones y las anchoas por la mezcla seca.
- Sacudir el exceso de harina.
- Calentar el aceite a 180 °C.
- Freír los productos por separado, durante 2 a 4 minutos, según su tamaño.
- Retirar y escurrir sobre una rejilla.
- Mezclar el perejil picado, el ajo y la mayonesa para preparar una salsa opcional.
- Servir inmediatamente con gajos de limón.
7. Receta de karipap, Malasia
Es una empanada pequeña de masa frita, rellena con un guiso seco de pollo, papa, cebolla y especias de curry.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.
- Preparación: 50 minutos.
- Reposo: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 300 gr de harina 0000.
- 80 gr de manteca.
- 120 ml de agua tibia.
- 0,5 cucharadita de sal.
- 300 gr de pollo picado.
- 2 papas medianas.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharada de curry en polvo.
- 0,5 cucharadita de cúrcuma.
- 0,5 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 100 ml de caldo.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 l de aceite de girasol para freír.
- 1 huevo duro, opcional.
- 1 ají fresco, opcional.
Cómo hacer karipap, paso a paso
- Colocar la harina y la sal en un bol.
- Agregar la manteca derretida y mezclar.
- Incorporar el agua de a poco hasta formar una masa suave.
- Amasar durante 5 minutos, cubrir y dejar reposar 15 minutos.
- Para el relleno, calentar 1 cucharada de aceite y saltear la cebolla y el ajo.
- Agregar el pollo y cocinar hasta que cambie de color.
- Incorporar las papas en cubos pequeños, el curry, la cúrcuma, el comino y el azúcar.
- Añadir el caldo, tapar y cocinar durante 12 minutos, hasta que las papas estén tiernas.
- Cocinar unos minutos más hasta que el relleno quede seco. Enfriar.
- Dividir la masa en 12 bollitos y estirar cada uno en forma de disco.
- Colocar relleno en el centro, doblar y cerrar con un repulgue.
- Calentar el aceite a 170 °C.
- Freír los karipap durante 3 a 4 minutos por lado, hasta dorar.
- Escurrir y servir calientes.
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