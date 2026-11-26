El 52% de los costarricenses rechaza la reelección presidencial consecutiva, según la encuesta del CIEP-UCR publicada el 25 de noviembre de 2026. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

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La mayoría de los costarricenses está en contra de permitir la reelección presidencial consecutiva, una reforma constitucional impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) que abriría la posibilidad de que una misma persona permanezca al frente del Gobierno durante ocho años seguidos.

Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada este miércoles 25 de noviembre de 2026, según la cual el 52% de los consultados rechaza la iniciativa, frente a un 41% que la respalda y un 7% que mantiene una posición neutral.

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Los resultados evidencian una diferencia de 11 puntos porcentuales entre quienes se oponen y quienes apoyan modificar las reglas constitucionales que regulan la permanencia de los mandatarios en el poder.

La propuesta fue presentada el 27 de octubre por los 31 diputados oficialistas, mediante el expediente legislativo 25.867, que pretende modificar el artículo 132 de la Constitución Política para permitir la reelección inmediata.

¿Qué propone la reforma impulsada por Pueblo Soberano?

Actualmente, la Constitución costarricense permite que una persona que ejerció la Presidencia vuelva a postularse, pero únicamente después de transcurridos ocho años desde que dejó el cargo.

La propuesta oficialista busca modificar esa restricción para permitir que un presidente pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo de cuatro años.

De aprobarse, un mandatario podría gobernar durante ocho años continuos y, posteriormente, esperar cuatro años para presentar nuevamente su candidatura presidencial.

Según el análisis del CIEP-UCR, este mecanismo permitiría que una misma persona pudiera regresar al poder después del periodo de espera y eventualmente aspirar a nuevos mandatos consecutivos.

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El diputado oficialista José Miguel Villalobos ha defendido la iniciativa y reconocido que la modificación también permitiría al expresidente Rodrigo Chaves Robles aspirar nuevamente a la Presidencia en 2030, si se cumplen las condiciones legales correspondientes.

La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano presentó una reforma constitucional que permitiría a un presidente permanecer durante ocho años consecutivos en el poder. REUTERS/Raquel Cunha

Mujeres, jóvenes y universitarios muestran mayor rechazo

La investigación identificó diferencias significativas entre distintos sectores de la población.

Las mujeres presentan mayores niveles de oposición que los hombres, mientras que, por edades, el rechazo es más elevado entre las personas de 18 a 34 años.

En cuanto a la formación académica, quienes cuentan con estudios universitarios muestran una oposición superior a la registrada entre personas con niveles educativos menores.

Territorialmente, los porcentajes más altos de rechazo aparecen en Heredia, Cartago y San José, mientras que los menores se observan en Limón, Puntarenas y Guanacaste.

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Sin embargo, los investigadores aclararon que las diferencias entre provincias no son estadísticamente significativas, por lo que no puede afirmarse que exista una división territorial concluyente.

La opinión sobre Laura Fernández influye en el rechazo

Otro de los hallazgos importantes está relacionado con la evaluación que hace la ciudadanía de la presidenta Laura Fernández.

El estudio determinó que las personas que califican negativamente la gestión presidencial muestran mayor rechazo a la reelección consecutiva, mientras que quienes valoran positivamente su desempeño presentan menores niveles de oposición.

Asimismo, existe una relación entre la satisfacción con el funcionamiento democrático y las opiniones sobre la reforma.

Las personas que manifiestan estar nada satisfechas con la democracia alcanzaron 76 puntos en una escala de rechazo de 0 a 100, donde las puntuaciones más altas representan una mayor oposición a la iniciativa.

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¿Cómo se realizó la encuesta?

El estudio del CIEP-UCR se elaboró mediante 1,000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 28 y el 30 de octubre y el 2 y 3 de noviembre de 2026.

La investigación contempló personas costarricenses mayores de 18 años con acceso a teléfono celular y presenta un margen de error máximo de ±3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

La medición muestra que, pese a contar con un sector importante de respaldo ciudadano, la posibilidad de permitir mandatos presidenciales consecutivos enfrenta una mayoría de opiniones contrarias.

La discusión continuará en la Asamblea Legislativa, donde cualquier modificación a las reglas actuales requiere completar el procedimiento especial establecido para reformar la Constitución Política.

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