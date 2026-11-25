La tarta de jamón y queso es una preparación simple, con pocos ingredientes y un tiempo de cocción breve. Se elabora con dos tapas de masa, un relleno cremoso y un sellado en los bordes que permite conservar la forma durante el horneado.
El jamón y el queso son los ingredientes centrales, aunque la receta admite variantes según lo que haya disponible. Se pueden sumar cebolla salteada, tomate, choclo, aceitunas, morrón, huevo duro o espinaca, sin desplazar la combinación principal.
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Es una alternativa útil para resolver un almuerzo, una cena o una vianda. Puede prepararse con anticipación y servirse caliente, tibia o fría. Para una versión más completa, también es posible acompañarla con una ensalada de hojas verdes o vegetales frescos.
Receta de tarta hojaldrada de jamón y queso
La tarta hojaldrada de jamón y queso se prepara con 2 tapas de masa hojaldrada, un relleno de jamón cocido y queso mozzarella, y una cubierta dorada de huevo. El resultado es una tarta crocante por fuera, fundente por dentro y lista en poco tiempo.
Al salir del horno, la masa queda crocante y con capas hojaldradas bien marcadas. El queso se derrite y se integra con el jamón cocido en un relleno uniforme. El huevo pincelado aporta color a la superficie y ayuda a lograr una cubierta dorada.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 2 tapas de tarta hojaldrada de 28 a 30 cm.
- 250 g de jamón cocido.
- 250 g de queso mozzarella.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 pizca de pimienta.
- 1 cucharadita de aceite o manteca para la tartera.
Cómo hacer tarta hojaldrada de jamón y queso, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃. Untar una tartera de 28 a 30 cm con aceite o manteca.
- Cortar el jamón cocido en tiritas finas y la mozzarella en cubos pequeños. Colocarlos en un bol.
- Agregar el orégano y la pimienta. Mezclar hasta distribuir bien los ingredientes.
- Colocar 1 tapa de masa hojaldrada en la tartera, acomodándola sobre la base y los bordes.
- Distribuir el relleno de jamón y queso de manera pareja. Dejar libre aproximadamente 1 cm alrededor del borde.
- Cubrir con la segunda tapa de masa. Unir los bordes y hacer un repulgue o presionarlos con un tenedor.
- Batir el huevo y pintar toda la superficie. Realizar 4 o 5 pequeños cortes en la tapa para permitir la salida del vapor.
- Llevar al horno y cocinar durante 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté bien dorada y el queso fundido. El horno debe estar bien caliente para que el hojaldre crezca y quede crocante.
- Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de cortar. Esperar este descanso ayuda a que el relleno no se desborde.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 6 porciones abundantes u 8 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores estimados para 1 porción, calculados sobre 6 porciones:
- Calorías: 430 kcal.
- Grasas: 27 g.
- Carbohidratos: 29 g.
- Proteínas: 21 g.
Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la heladera, conservar la tarta tapada durante 3 días.
- Para recalentarla, utilizar horno a 180 ℃ durante 8 a 10 minutos. Así se recupera mejor la textura crocante.
- También puede conservarse en el freezer durante 2 meses, preferentemente cortada en porciones y envuelta de manera individual.
- Descongelar en la heladera y recalentar en horno. No se recomienda recalentarla varias veces.
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