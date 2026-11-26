Valentina Cervantes decoró su casa en Manchester con un árbol de Navidad temático de ositos de peluche (Video: Instagram)

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Valentina Cervantes decoró su casa en Manchester con un árbol de Navidad protagonizado por decenas de ositos de peluche y la imagen se convirtió en tendencia en las redes sociales durante las últimas horas. La influencer y pareja de Enzo Fernández compartió el resultado del armado a través de sus cuentas, donde sus seguidores recibieron la publicación con una mezcla de asombro y ternura que derivó rápidamente en miles de interacciones.

La propuesta se aleja completamente de la decoración navideña convencional. En lugar de las esferas de colores, las guirnaldas o los adornos clásicos, el árbol está cubierto de ositos de peluche vestidos con motivos festivos, figuras de cascanueces con forma de oso y elementos de distintos tamaños distribuidos entre las ramas. La puesta en escena se completa con un tren decorativo de grandes dimensiones, un buzón con la inscripción “North Pole” y numerosas cajas dispuestas en la base que terminan de darle al espacio una estética de cuento infantil. Algunos usuarios, ante la magnitud de la producción, llegaron a preguntarse si las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial.

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La ambientación navideña incluye un tren decorativo, un buzón del polo norte y cajas en la base del árbol

Detrás del resultado final hay una historia que Cervantes había ido contando por entregas desde principios de noviembre. La influencer explicó a sus seguidores que, tras la última mudanza, no encontró el árbol que utilizaba en temporadas anteriores y que eso la llevó a comprar uno nuevo, esta vez de gran tamaño. Lejos de verlo como un contratiempo, aprovechó la oportunidad para renovar por completo la ambientación y sumar nuevos elementos a los adornos que ya conservaba de años anteriores.

Fue en ese contexto que anticipó la temática que elegiría. “Este año vamos a hacer una temática de ositos”, había anunciado mientras mostraba parte de los peluches y figuras que tenía preparados para el armado. Entre los elementos que fue incorporando entonces aparecían muñecos vestidos de Papá Noel, figuras con ropa a cuadros y varios cascanueces con forma de oso.

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El diseño festivo sumó figuras de cascanueces con forma de oso y muñecos vestidos de Papá Noel

Otro de los detalles que Valentina compartió con sus seguidores tiene que ver con la dinámica del armado. La influencer contó que disfruta encargarse personalmente de cada detalle de la decoración y que sus hijos, Olivia y Benjamín, la acompañan durante el proceso, aunque no siempre logran mantener la concentración durante toda la tarea. “Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja”, había dicho entre risas en sus historias de Instagram.

Además, Cervantes reveló que suele recorrer locales con ofertas en Inglaterra para encontrar adornos a precios accesibles. Esa estrategia le permite sumar nuevos objetos cada año sin incrementar demasiado el gasto, combinando piezas nuevas con las que ya tiene guardadas de temporadas anteriores.

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La influencer contó que para estas fiestas apostó por una decoración con ositos (Video: TikTok)

La decoración navideña no fue el único momento de exposición pública de Cervantes en los últimos días. La semana pasada, la influencer participó del show de María Becerra en el Arena de Buenos Aires, donde desfiló durante la interpretación de “Sexo es la moda” y se sumó a la lista de figuras que ya pasaron por esa pasarela, entre ellos Martín Cirio, Marta Fort y Samanta Alonso. Para la performance, lució un vestido negro con cola de tul y zapatos a tono. “Noche increíble”, describió luego en sus redes.

Una vez terminado el recital, Cervantes sorprendió a Becerra con un regalo particular: la camiseta del Manchester City, el club donde juega Enzo Fernández. Del encuentro también participaron Olivia y Benjamín, quienes tuvieron la oportunidad de conocer a la artista en persona.

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La influencer mantiene una actividad constante en sus redes sociales y continúa sumando trabajos publicitarios, varios de ellos junto a sus hijos, mientras acompaña la carrera de Fernández desde el Reino Unido.