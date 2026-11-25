El deterioro de las válvulas cardíacas incrementa el esfuerzo del corazón y puede originar falta de aire, mareos o hinchazón en las piernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, una válvula cardíaca dañada llevaba casi inevitablemente al quirófano. Hoy, para pacientes seleccionados, una nueva prótesis puede llegar hasta el corazón mediante un catéter y sin necesidad de abrir el tórax.

La alternativa ya está consolidada para la válvula aórtica y también avanza sobre la mitral, la tricúspide y la pulmonar, aunque con distintos niveles de desarrollo, disponibilidad e indicación. El cambio puede traducirse en internaciones más breves y una recuperación más rápida, pero exige evaluar cada caso de manera individual.

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Estas técnicas y sus límites estarán entre los temas centrales del 36° Congreso Argentino del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), que se realizará desde este viernes en Mendoza y reunirá a cerca de 300 especialistas de todo el país.

Las válvulas regulan el recorrido de la sangre dentro y fuera del corazón

La colocación de válvulas pulmonares mediante catéter evita nuevas operaciones de tórax abierto en personas con cardiopatías congénitas previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón tiene cuatro válvulas que actúan como compuertas. Se abren y se cierran con cada latido para que la sangre circule en una sola dirección. La válvula aórtica conduce el flujo desde el corazón hacia la aorta; la mitral regula el pasaje entre dos cavidades del lado izquierdo; la tricúspide cumple una función equivalente en el lado derecho; y la pulmonar dirige la sangre hacia los pulmones.

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Cuando una de ellas se estrecha o pierde capacidad de cierre, el músculo cardíaco necesita hacer un esfuerzo mayor. La consecuencia puede ser progresiva: falta de aire, cansancio, dolor de pecho, mareos, desmayos o hinchazón en piernas y abdomen. El envejecimiento, los depósitos de calcio, algunas enfermedades congénitas, infecciones y el deterioro de prótesis implantadas años antes aparecen entre las causas posibles.

En los cuadros de mayor compromiso, reparar la válvula no alcanza o no es posible. Entonces se evalúa el reemplazo. La diferencia central de los últimos años es que, para una parte de esos pacientes, la nueva válvula puede llegar al corazón montada sobre un catéter, sin abrir el tórax ni recurrir a una máquina de circulación extracorpórea.

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“Uno de los mayores avances es que hoy podemos ofrecer alternativas de tratamiento a pacientes que antes enfrentaban cirugías de gran complejidad o tenían opciones muy limitadas”, sostuvo Diego Grinfeld, médico cardioangiólogo intervencionista y expresidente del CACI. Según explicó, el objetivo es lograr procedimientos eficaces y menos invasivos, sobre todo en personas mayores o con patologías que elevan el riesgo de una operación convencional.

El reemplazo aórtico por catéter es la técnica más consolidada

El procedimiento TAVI permite implantar una nueva válvula aórtica a través de la ingle sin necesidad de abrir el tórax. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia más extendida corresponde al tratamiento de la estenosis aórtica, una enfermedad en la que la válvula que permite la salida de sangre hacia el resto del organismo se vuelve rígida y estrecha. Es una afección frecuente entre adultos mayores y puede comprometer seriamente la función cardíaca cuando alcanza grados avanzados.

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El procedimiento se conoce como TAVI, por sus siglas en inglés. La prótesis se introduce, en la mayoría de los casos, a través de una arteria de la ingle y se desplaza hasta el corazón. Allí se expande dentro de la válvula dañada, que no se extrae mediante cirugía. “En pacientes seleccionados, el TAVI permite implantar una nueva válvula sin abrir el tórax”, señaló Aníbal Damonte, cardioangiólogo intervencionista y expresidente de la entidad.

El implante aórtico por catéter puede durar entre una y dos horas en intervenciones sin complicaciones. En muchos casos se utiliza anestesia local con sedación, en lugar de anestesia general. Luego del procedimiento, algunos pacientes comienzan a movilizarse el mismo día y pueden recibir el alta entre las 24 y las 48 horas, siempre que la evolución clínica lo permita.

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Un trabajo difundido por el Journal of the American Heart Association analizó a 29.597 pacientes tratados con reemplazo aórtico transcatéter en Estados Unidos. Dentro del grupo de intervenciones programadas, realizadas con determinados modelos de prótesis y sin inconvenientes iniciales, el 56% obtuvo el alta durante el primer día posterior al implante. El dato no implica que el esquema sea aplicable a todos los casos, pero muestra hasta dónde puede reducirse la internación bajo criterios estrictos.

“Para una persona mayor, evitar una recuperación quirúrgica prolongada puede representar una diferencia enorme en su autonomía y calidad de vida”, afirmó Carla Agatiello, médica cardioangióloga intervencionista e integrante del CACI. La especialista remarcó que el alta temprana exige una evaluación individual y que no todos los pacientes reúnen las condiciones necesarias.

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Mitral, tricúspide y pulmonar abren un campo con indicaciones más acotadas

Las intervenciones percutáneas en las válvulas mitral y tricúspide constituyen alternativas para personas que presentan un riesgo quirúrgico elevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alternativas por catéter también avanzaron sobre las otras tres válvulas, aunque con escenarios clínicos y niveles de disponibilidad diferentes. En la válvula pulmonar, la técnica tiene especial relevancia para personas con cardiopatías congénitas que atravesaron operaciones previas y presentan desgaste de una prótesis o de un conducto implantado. Para ese grupo, colocar una válvula nueva sin una nueva apertura del tórax puede evitar otra cirugía cardíaca.

La válvula mitral presenta desafíos anatómicos mayores. Hoy existen estrategias de reemplazo por catéter en pacientes seleccionados, en particular cuando una prótesis biológica implantada anteriormente se deteriora. A la vez, hay dispositivos diseñados para sustituir la válvula mitral original, aunque su uso aún es más limitado. Los especialistas distinguen estos implantes de las técnicas de reparación, que apuntan a reducir la fuga de sangre sin reemplazar por completo la estructura.

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En la válvula tricúspide, las intervenciones percutáneas se reservan para determinados pacientes con insuficiencia importante, una alteración que puede generar retención de líquidos, inflamación en el abdomen y las piernas, agotamiento y una merma en la vida cotidiana. Las tecnologías ofrecen una opción para personas con riesgo quirúrgico elevado, pero todavía no tienen la extensión alcanzada por el TAVI.

Las guías europeas de 2025 recomiendan que equipos médicos multidisciplinarios determinen la estrategia de tratamiento en instituciones especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, estos tratamientos se realizan en centros especializados con equipamiento y equipos entrenados para el manejo de enfermedades estructurales del corazón. La disponibilidad cambia según el tipo de válvula y la complejidad de la técnica. Los procedimientos de mayor dificultad suelen concentrarse en instituciones con experiencia específica y capacidad de respuesta ante eventuales complicaciones.

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La decisión no se resuelve con una sola técnica

La expansión del cateterismo no desplaza a la cirugía cardíaca convencional. La operación a corazón abierto conserva un lugar decisivo y, para algunos pacientes, puede ofrecer una solución más conveniente o con mejores perspectivas de durabilidad. La elección depende de la edad, la expectativa de vida, la anatomía de la válvula, el estado general de salud y la presencia de otras enfermedades, entre otros factores.

Las guías europeas de 2025 sobre enfermedad valvular recomiendan que esas decisiones queden en manos de los llamados Heart Teams, grupos que reúnen a cardiólogos clínicos, cardioangiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares y expertos en diagnóstico por imágenes. También plantean que los implantes se realicen en instituciones que cuenten con infraestructura, trayectoria y recursos para resolver complicaciones.

El encuentro del CACI en Mendoza pondrá esa discusión sobre la mesa. Entre el 27 y el 29 de noviembre, los especialistas revisarán qué lugar ocupa cada tecnología, qué pacientes pueden beneficiarse y cuáles son los límites que todavía impone cada diagnóstico. La escena ya no se reduce a elegir entre tratar o no tratar una válvula enferma: cada vez más, se trata de definir el camino más adecuado para llegar hasta ella.