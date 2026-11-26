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Boca Juniors perdió a Milton Delgado antes de la conclusión del primer tiempo en el duelo ante Independiente Rivadavia, disputado en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El mediocampista sufrió un golpe en la rodilla y debió ser reemplazado por Williams Alarcón, en medio de un partido que el equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena manejaba con ventaja parcial.

Delgado, titular en el esquema trazado por el entrenador, no logró continuar en cancha tras la molestia y dejó su lugar al volante Williams Alarcón antes de que se cumpliera la primera parte del encuentro. En el club se aguarda un diagnóstico médico oficial para determinar el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación del futbolista.

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La salida del campo de juego revivió la inquietud que el propio jugador, de 21 años, había generado días antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El 17 de noviembre, a cuatro días de esa definición disputada en Barranquilla, Delgado debió abandonar un entrenamiento en Ezeiza después de que un pelotazo le impactara en la punta de un pie y el golpe repercutiera directamente sobre la rodilla.

Boca vs Independiente Rivadavia Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Clausura. Liga Profesional Argentina.

En ese momento, los estudios médicos arrojaron versiones que no coincidieron entre sí: mientras algunos reportes hablaron de un esguince de rodilla de grado 1, otros describieron una leve entorsis y descartaron la existencia de un esguince. Más allá de la diferencia en el diagnóstico, el resultado final fue considerado favorable y le permitió integrar el equipo titular en la final ante Atlético Mineiro, que Boca terminó ganando para consagrarse campeón continental y alcanzar las 19 copas internacionales en su historia.

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Boca tiene previsto disputar la final de la Copa Argentina ante Platense el próximo 2 de diciembre. Antes de esa definición, y en caso de avanzar en el Torneo Clausura, el equipo también podría afrontar los cuartos de final de los playoffs este domingo en La Bombonera, un calendario cargado que obliga al cuerpo médico a extremar el seguimiento sobre la evolución física de Delgado en los próximos días.