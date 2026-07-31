Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Los registros físicos que explican por qué James Sprague es el hombre más en forma del mundo

Según un análisis realizado por Men's Health, el campeón de los CrossFit Games 2026 combinó una preparación que integró entrenamiento de fuerza, resistencia y velocidad con una alimentación organizada en cinco comidas diarias

Un hombre levanta una barra cargada con pesas en un gimnasio. Viste camiseta negra, pantalón corto, rodilleras verdes y zapatillas blancas. El suelo es gris con marcas
James Sprague recuperó en los CrossFit Games 2026 el título de Fittest on Earth, que ya había ganado en 2024 (Captura de video: YouTube/@SPRAGUERRRR)
Guardar

La combinación de fuerza, velocidad, resistencia y potencia volvió a tener un nombre propio en los CrossFit Games 2026. Con 24 años, James Sprague recuperó el título de “Fittest on Earth” (“El hombre más en forma del planeta”) tras imponerse en la competencia más importante de la disciplina, un reconocimiento que ya había conseguido en 2024.

De acuerdo con la información publicada por Men’s Health, las marcas personales del atleta estadounidense dan cuenta de su nivel de preparación. A ese perfil se suma una estrategia de alimentación que el propio Sprague describió en un video publicado en su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

Las cifras del campeón de CrossFit

Según Men’s Health, los CrossFit Games están diseñados para evaluar habilidades muy diferentes entre sí, desde halterofilia y gimnasia hasta pruebas de resistencia y capacidad de trabajo. Por ese motivo, las mejores marcas personales de Sprague ofrecen una referencia del nivel físico necesario para competir por el máximo título de la disciplina.

En sentadilla trasera, el estadounidense registró un levantamiento de 211 kilogramos, mientras que en peso muerto alcanzó los 249 kilogramos. En los dos movimientos olímpicos de referencia, registró 161 kilogramos en envión (clean and jerk) y 129 en arranque (snatch).

PUBLICIDAD

Hombre con camiseta blanca sin mangas y pantalón corto azul corre al frente. Detrás corren otros tres hombres. Hay barandas de metal y postes de luz
Los CrossFit Games evalúan halterofilia, gimnasia, resistencia y capacidad de trabajo para definir al campeón de la disciplina (Captura de video: YouTube/@WorldFitnessProject-WFP)

Su rendimiento también sobresale en las pruebas de carrera. De acuerdo con el medio especializado, completó 5 kilómetros en 18 minutos y recorrió 400 metros en 59 segundos, tiempos que reflejan un nivel de preparación cardiovascular además de su potencia muscular.

  • Dominadas consecutivas: Sprague completó 72 dominadas sin interrupciones, colgándose de una barra y elevando el mentón por encima de ella sin soltar el agarre entre repeticiones.

  • Grace: el atleta completó en 1:05 las 30 repeticiones de clean and jerk (cargada y envión) con barra, un entrenamiento que se realiza en el menor tiempo posible.
  • Fran: registró un tiempo de 2:10 para completar 21, 15 y 9 repeticiones de thrusters (sentadilla frontal con press por encima de la cabeza) y dominadas, alternando ambos ejercicios en cada ronda.
  • Helen: finalizó este entrenamiento en 7:02, tras completar tres rondas de 400 metros de carrera, 21 kettlebell swings y 12 dominadas.
Un hombre, sin camiseta, con cinturón de levantamiento de pesas y muñequeras, sostiene una barra con discos de color azul y verde en un gimnasio
El campeón de CrossFit alcanzó 161 kilos en envión y 129 kilos en arranque en los movimientos olímpicos de referencia (Captura de video: YouTube/@WorldFitnessProject-WFP)
  • Filthy 50: completó este exigente circuito en 17:30, realizando 50 repeticiones de cada uno de los 10 ejercicios que integran la prueba.
  • Fight Gone Bad: alcanzó una puntuación de 520 repeticiones, resultado de sumar todas las repeticiones y calorías obtenidas durante tres rondas de cinco estaciones de un minuto cada una.
  • CHAD1000X: completó los 1.000 step-ups con peso adicional en 43:50, uno de los mejores registros para este desafiante entrenamiento de resistencia y fuerza.

Una alimentación basada en la frecuencia de las comidas

Además del entrenamiento, Sprague pone atención a la nutrición. En un video publicado en su canal de YouTube, el atleta explicó que durante varios años llevó un control estricto de los macronutrientes, aunque con el tiempo decidió abandonar esa práctica.

“Llevé un control de los macronutrientes durante unos cuatro o cinco años, pero acabé agotándome y estresándome más por llevar ese control que por disfrutar de la comida. Me obsesionaba tanto con cada gramo que, si me pasaba o me quedaba corto, me estresaba. No era saludable para mí“, expresó.

Un hombre levanta una barra con discos de pesas azules sobre su cabeza en un gimnasio. Alrededor, otras personas, equipamiento de cámara y estructuras metálicas
James Sprague dejó de contar macronutrientes después de varios años y organizó su alimentación en cuatro o cinco comidas al día (Captura de video: YouTube/@WorldFitnessProject-WFP)

En lugar de mantener ese sistema, optó por organizar su alimentación alrededor de la frecuencia de las comidas. “Intento comer entre cuatro y cinco veces al día, sin que pasen tres horas entre cada comida", detalló en el mismo video.

Proteínas como prioridad durante toda la jornada

Otro de los pilares de su alimentación consiste en mantener un elevado consumo de proteínas. Procura que cada comida aporte una cantidad para superar, en gramos, los kilogramos de su propio peso corporal. “Quiero que cada comida tenga un alto contenido en proteínas para asegurarme ingerir más que mi propio peso corporal", afirmó.

Para simplificar ese objetivo, Sprague utiliza una referencia visual en lugar de pesar cada porción de alimento. “Sé que si como dos puñados de pechuga de pollo, voy a ingerir cerca de 100 gramos de proteína“, comentó.

Hombre ciclista con casco, gafas de sol, camiseta negra con número 1105, mochila de hidratación. Saluda con señal de paz. Fondo arbolado
La dieta de James Sprague prioriza un alto consumo de proteínas en cada comida para superar en gramos su propio peso corporal (Captura de video: YouTube/@WorldFitnessProject-WFP)

En el video también describió cómo distribuye su alimentación a lo largo del día. Su desayuno, alrededor de las 7:00 a.m. incluye seis huevos, entre cuatro y cinco rebanadas de pan de masa madre tostado, fruta y café con un chorro de nata. Antes del entrenamiento de las 10:00 a.m. añade creatina al café y consume suplementos.

Durante la sesión incorpora hidratos de carbono de rápida absorción, como gominolas, además de un batido de proteínas con electrolitos y cafeína. Posteriormente realiza una comida compuesta por ternera o pollo con arroz, ajustando las cantidades según sus necesidades energéticas y la planificación del resto del día.

Entre las 5:00 p.m. y las 6 p.m. realiza otra ingesta destinada a favorecer la recuperación, que puede incluir requesón con verduras o papas fritas, según explicó en el video.

Temas Relacionados

CrossfitFitnessNutriciónEntrenamientoGimnasioEjercicioFuerzaResistenciaHalterofiliaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Una investigación con más de 66.000 personas del Reino Unido reveló que la manera en que se acumula el ejercicio diario importa tanto como la cantidad. Por qué el patrón del movimiento tiene un peso propio sobre la salud cerebral

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Recetas de empanadas rápidas y fáciles: 6 opciones para salir de lo tradicional

Preparar variantes con ingredientes poco habituales permite renovar la experiencia en la mesa. Estas propuestas aprovechan combinaciones frescas y accesibles, ideales para sumar sabor sin complicaciones

Recetas de empanadas rápidas y fáciles: 6 opciones para salir de lo tradicional

Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

Un equipo de científicos identificó una aleación inédita al analizar diminutas esferas vítreas halladas en las arenas de la bahía japonesa. El hallazgo podría abrir nuevas vías para el desarrollo de compuestos avanzados y aportar claves en la investigación forense nuclear

Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

¿Cuál es el futuro de la ley nacional de Etiquetado Frontal? Qué dicen los expertos en nutrición infantil

No está claro hacia dónde va la legislación vigente 27.642 en todo el país, en medio del debate por su derogación. Quedan cada vez más claras las posiciones de los diferentes eslabones del sector. En el medio, los consumidores permanecen sin información clara y valiosa. La opinión de los especialistas agrupados en PROFENI

¿Cuál es el futuro de la ley nacional de Etiquetado Frontal? Qué dicen los expertos en nutrición infantil

Científicos desarrollan un innovador método para detectar basura espacial y proteger satélites

Un equipo de expertos una solución tecnológica capaz de identificar restos en la órbita terrestre, medir sus características y anticipar posibles colisiones

Científicos desarrollan un innovador método para detectar basura espacial y proteger satélites

DEPORTES

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 20 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

TELESHOW

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

Un influencer hizo el curso de Wanda Nara, se viralizó y dio su veredicto: “Lo recomiendo más que anotarse a una carrera”

INFOBAE AMÉRICA

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Taiwán condenó de forma “enérgica” las nuevas patrullas marítimas del régimen de China al este de la isla

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables y envió una señal restrictiva a los mercados

Rodrigo Paz afirmó que Evo Morales debe aclarar ante la Justicia su rol en los bloqueos que causaron 16 muertes

Zelensky alertó a sus aliados sobre la escasez de proyectiles para la defensa aérea de Ucrania tras los últimos ataques de Rusia