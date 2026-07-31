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Rodrigo Paz afirmó que Evo Morales debe aclarar ante la Justicia su rol en los bloqueos que causaron 16 muertes

El jefe de Estado recordó que él compareció en más de 15 oportunidades durante la administración del ex presidente y otras cinco bajo el mandato de Luis Arce. “Tendrá que, como todo boliviano, encarar ese proceso”, afirmó

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) debe comparecer ante la Justicia para aclarar sus presuntas “responsabilidades” en las protestas y bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio en el país. La declaración se produjo tras la emisión el miércoles de una orden de detención contra el ex líder del MAS (Movimiento al Socialismo) por delitos como terrorismo y alzamiento armado, en el marco de una investigación sobre su supuesta implicación en las movilizaciones que exigieron la renuncia del actual jefe de Estado.

“Aquí se respetan los derechos y que se presente donde lo convoquen para que aclare sus responsabilidades si así se diera el caso”, sostuvo Paz ante preguntas de los medios. En ese sentido, recordó que él mismo tuvo que comparecer ante la Justicia “16 veces” durante el Gobierno de Morales y otras cinco en la administración de Luis Arce (2020-2025), por lo que consideró que el ex mandatario “tendrá que, como todo boliviano, encarar ese proceso” por los conflictos recientes.

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La Fiscalía investiga a Morales junto a otros dos dirigentes sindicales a partir de una denuncia presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, región clave en la economía boliviana, a la que luego se sumó el Ministerio de Gobierno. Entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron cortes de carreteras principalmente en el este y centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la salida de Paz.

Las protestas ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica debido a los bloqueos— y provocaron pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones. El conflicto se resolvió tras acuerdos con sectores como la COB y la declaración del estado de excepción el 20 de junio, lo que permitió levantar los bloqueos.

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Morales negó haber promovido la renuncia de Paz, aunque el 24 de mayo escribió en la red social X que el presidente tenía solo “dos caminos” ante los conflictos: “militarizar” el país o llamar a elecciones en un plazo de 90 días.

El ex presidente boliviano Evo Morales (Europa Press/Archivo)
El ex presidente boliviano Evo Morales (Europa Press/Archivo)

Actualmente, el ex referente del MAS permanece en el Trópico de Cochabamba, protegido por centenares de seguidores para evitar cumplir otra orden de captura relacionada con una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, el ex mandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad, con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016. En mayo, un tribunal de la región de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura por no presentarse al inicio del juicio.

Paz sostuvo a principios de mes que el país fue “atacado por ideología y por políticos conspiradores” durante los más de 50 días de protestas y bloqueo. Durante la clausura de un curso militar especializado en la región de Tarija, el jefe de Estado sostuvo que la declaración del estado de excepción permitió restablecer la “normalidad” en Bolivia gracias al “esfuerzo” de las Fuerzas Armadas y la Policía, sin que se derramara “sangre de ningún boliviano”.

El mandatario indicó que, mediante esa medida y el diálogo, se logró “retomar el estado de normalidad de un país que estaba siendo atacado por ideología y por políticos conspiradores que no les importa qué puede pasar con la patria, sino dónde llegar ellos primero”.

Paz dirigió un mensaje a los “conspiradores”, señalando que “tienen que ir a pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria” y expresó su deseo de que “Dios ilumine” a la Justicia y la Fiscalía “cuando se entregue a los culpables” para que “sufran lo que han hecho sufrir al pueblo boliviano”.

Paz sostuvo a principios de mes que el país fue “atacado por ideología y por políticos conspiradores” durante los más de 50 días de protestas y bloqueo
Paz sostuvo a principios de mes que el país fue “atacado por ideología y por políticos conspiradores” durante los más de 50 días de protestas y bloqueo

Además, aseguró que está garantizado el derecho a la protesta “de aquellas organizaciones que tienen justos pedidos”, aunque no para quienes “por ideología e intereses nacionales y de orden internacional, vinculados al narcoterrorismo”, busquen desestabilizar el país.

(Con información de EFE)

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