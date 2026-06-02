Los 7 consejos de Tia-Clair Toomey, considerada la atleta más en forma del mundo, para mejorar la condición física

La australiana Tia-Clair Toomey suma ocho títulos de CrossFit Games y es considerada la mujer más en forma del mundo (Captura de video: YouTube/@tia-clairtoomeyshaneorr5705)

Para muchas personas, mejorar la condición física implica constancia, planificación y adaptación progresiva. En el alto rendimiento, algunos casos extremos sirven como referencia para entender hasta dónde puede llevarse el cuerpo humano cuando el entrenamiento se sostiene durante años con disciplina absoluta.

En ese grupo aparece Tia-Clair Toomey, atleta australiana de CrossFit, medallista olímpica en halterofilia y competidora en disciplinas como bobsleigh y pruebas híbridas de resistencia.

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Su rendimiento en los CrossFit Games la posiciona como la atleta que más veces ganó la competencia, con ocho títulos en total, un registro sin precedentes en la historia del certamen. En el circuito internacional suele ser considerada la “mujer más en forma del mundo”, en función de su dominio sostenido en distintas disciplinas de alto rendimiento.

En una entrevista concedida a The Independent, la deportista compartió una serie de principios que aplica en su preparación cotidiana y que, según su enfoque, pueden trasladarse a rutinas de ejercicio habituales. Las recomendaciones incluyen aspectos vinculados con la mentalidad, la progresión, la técnica, la planificación del entrenamiento y la recuperación.

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1. Perfección fuera del objetivo

Uno de los primeros conceptos que plantea Toomey se vincula con la forma de encarar el entrenamiento. La atleta advirtió que la exigencia absoluta puede convertirse en un obstáculo. “No se puede ser perfecta en todo todo el tiempo”, aseguró a The Independent.

El descanso, la nutrición adecuada y prácticas como la movilidad y el sauna forman parte fundamental de la recuperación atlética para Tia-Clair Toomey (Captura de video: YouTube/@tia-clairtoomeyshaneorr5705)

Su enfoque se centra en priorizar lo relevante en cada etapa, sin intentar abarcar múltiples objetivos de forma simultánea. La satisfacción proviene del esfuerzo sostenido más que de la ejecución impecable.

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2. Progresos mínimos sostenidos

El segundo eje se relaciona con la evolución gradual. La atleta de 32 años remarcó que los cambios pequeños, repetidos de manera constante, generan resultados con el tiempo. En la entrevista con el medio británico planteó que “si puedes mejorar un 1% cada día, no puedes pedir más”.

Bajo esa lógica, ajustes simples en la rutina diaria como mejorar el descanso, incorporar caminatas o cuidar la alimentación funcionan como base para una mejora acumulativa. La estrategia reduce la presión de objetivos amplios y facilita la continuidad.

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3. Apertura frente al ejercicio

El tercer principio apunta a la relación con la actividad física. Toomey observó que muchas personas abandonan el entrenamiento tras experiencias negativas o por asociar el ejercicio a una única forma de práctica.

La atleta recomienda abrirse a diferentes disciplinas deportivas para mantener la motivación y asegurar la continuidad del entrenamiento (Captura de video: YouTube/@tia-clairtoomeyshaneorr5705)

Su propia trayectoria incluyó un primer contacto con CrossFit que no resultó positivo por la relación con un entrenador, lo que la llevó a alejarse temporalmente. El regreso ocurrió al encontrar un entorno diferente, con mayor motivación.

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A partir de esa experiencia, propuso la importancia de probar alternativas como natación, ciclismo, clases grupales o disciplinas de bajo impacto, con el objetivo de sostener la continuidad sin depender de una sola modalidad.

4. Técnica antes que carga

El cuarto eje se centra en la progresión controlada. La australiana destacó la necesidad de reducir cargas y priorizar la técnica en los movimientos complejos. En su caso, ciertos ejercicios de fuerza por encima de la cabeza representaron un desafío inicial.

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Toomey prioriza perfeccionar la técnica antes de aumentar la carga en ejercicios complejos para evitar lesiones y mejorar el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance se produjo mediante una reducción de peso y un aumento progresivo de la dificultad. Este enfoque evita lesiones y permite consolidar patrones de movimiento sólidos antes de incrementar la exigencia.

5. Variedad en el entrenamiento

El quinto principio refiere a la diversidad de estímulos. Toomey sostuvo que repetir siempre los mismos ejercicios limita el desarrollo físico y mental.

La combinación de disciplinas contribuye a trabajar distintos grupos musculares, mejora la movilidad y reduce el riesgo de estancamiento. También favorece una condición física más equilibrada a largo plazo.

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6. Estructura en el proceso

El sexto punto se vincula con la planificación. La atleta recomendó seguir programas estructurados en lugar de entrenamientos aislados sin continuidad.

La planificación estructurada ayuda a cumplir metas específicas y mantiene la dirección en el desarrollo deportivo, según la experiencia de Toomey (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su planteo, contar con un plan definido facilita el cumplimiento de objetivos concretos como completar carreras, mejorar marcas o desarrollar habilidades específicas. La organización aporta dirección y favorece la adherencia.

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7. Recuperación como parte del rendimiento

El séptimo principio pone el foco en la recuperación como componente del rendimiento. Toomey sostiene que el desarrollo muscular ocurre fuera del gimnasio, durante los procesos posteriores al esfuerzo.

El descanso, la nutrición y las prácticas complementarias forman parte de su rutina diaria. Entre ellas incluye ejercicios de movilidad, respiración y sesiones de sauna, además de estiramientos al inicio de cada jornada.