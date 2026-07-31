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El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 20 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

La ventana de transferencias culmina este viernes, pero todos los equipos podrán incorporar jugadores hasta el 2 de septiembre en caso de vender

Cuatro fotografías de hombres. Uno con camiseta de River Plate, otro con camiseta de Aldosivi, uno con camiseta de Racing Club, y otro con camiseta negra
De izquierda a derecha: Ángel Correa, Nicolás Gaitán, Lautaro Díaz y Sebastián Domínguez
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Luego de los 74 fichajes que se confirmaron en la Primera División durante la realización de la Copa del Mundo, el fútbol argentino entra en su recta final de contrataciones. El mercado de pases culminará esta semana, aunque una modificación reglamentaria les permitirá a los equipos seguir en la búsqueda de incorporaciones bajo una serie de requisitos. De momento, se han comunicado 20 transferencias horas antes del cierre del libro, entre las que resaltan la llegada de Ángel Correa a River Plate y el acuerdo de Nicolás Gaitán con Aldosivi.

En primera instancia, el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol habia establecido que la ventana de transferencias iniciada el 26 de mayo se iba a cerrar el martes 21 de julio pasado a las 18:00 horas, pero el boletín N° 6922 del Comité Ejecutivo de la AFA estiró esa fecha hasta este viernes 31 de julio a las 14:00 horas.

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El artículo 19, inciso 2, enfocado en el registro de los jugadores, precisa que ese plazo se ampliará al miércoles 2 de septiembre próximo a las 18:00 horas “únicamente para los clubes que tuvieran intenciones de incorporar algún jugador y sólo en el caso que el Club interesado en registrarlo haya transferido (de forma definitiva o a préstamo) alguno de sus jugadores a un club del exterior entre el 31 de julio a las 14:00 horas y el 2 de septiembre de 2026”.

De igual forma, en el quinto subinciso, se aclaró una situación hipotética que amplia esta posibilidad a todos los equipos de la máxima categoría: “En el supuesto caso que el jugador registrado por el Club (de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2.) provenga de otro Club miembro de la LPF, este último podrá también reemplazarlo dentro de los plazos establecidos en dicho artículo”.

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Cabe recordar que el futbolista transferido debe figurar en planilla, al menos, en el 25% de los partidos disputados en la temporada entre el Apertura y lo que se haya disputado del Clausura y no hay cupo de reemplazo si un jugador vuelve de un préstamo y es transferido en la misma ventana.

LOS PASES CONFIRMADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

Ángel Correa, nuevo refuerzo de River Plate
River Plate contrató los servicios de Ángel Correa a cambio de 15 millones de dólares al Tigres de México y firmó su vínculo hasta diciembre de 2029
Lautaro Díaz fue presentado en Racing
Racing acordó la llegada de Lautaro Díaz en calidad de préstamo desde Cruzeiro de Brasil por un año con opción de compra
Refuerzos: Gustavo del Prete firmó con San Lorenzo
Gustavo del Prete llegó a San Lorenzo con el pase en su poder y firmó su vínculo por 18 meses.
Refuerzos: Emiliano Amor firmó con San Lorenzo
Emiliano Amor es nuevo refuerzo de San Lorenzo: arribó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027
Hombre en camiseta verde con estampado de camuflaje, escudo C.A.I., logos Sportsbet y Puma. Apoyado en portería blanca. Fondo con valla roja y escudo C.A.I., logo Coca-Cola
El arquero uruguayo Santiago Mele dejó Monterrey de México y firmó en Independiente: está a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra de 3 millones de dólares por el 80% del pase (Foto: @independiente)
Mateo García fue presentado en Newell’s
Mateo García fue presentado en Newell’s este jueves después de un paso por Atlas de México y se pondrá a disposición de Frank Darío Kudelka
Lucas Janson reforzó a Gimnasia La Plata
Lucas Janson reforzó a Gimnasia y Esgrima La Plata: emigró a préstamo desde Boca Juniors hasta junio de 2027
Nicolás Gaitán llegó con el pase en su poder a Aldosivi
Nicolás Gaitán, atacante de 38 años con pasado en Boca Juniors, desembarcó en Aldosivi con el pase en su poder y quedó unido a la institución de Mar del Plata hasta el 31 de diciembre de 2027
Andrés Vombergar jugará en Aldosivi
El punta de 31 años, Andrés Vombergar, jugará en Aldosivi después de firmar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027
Refuerzos: Matías Borgogno firmó con Defensa y Justicia
Matías Borgogno llega a prestamo por un año a Defensa y Justicia proveniente de San Martín de San Juan. El arquero estuvo cedido durante el primer semestre en Platense, que rescindió el préstamo de común acuerdo
Refuerzos: Wilder Viera Caballero firmó con Instituto de Córdoba
Instituto anunció la contratación del futbolista Wilder Viera Caballero, quien se sumó al plantel profesional tras finalizar su vínculo con Cerro Porteño. Rubricó su firma en un vínculo por 18 meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El acuerdo contempla una opción de extensión por tres temporadas adicionales
Refuerzos: Germán Leonel Guiffrey firmó con Gimnasia de Mendoza
Germán Leonel Guiffrey es nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El defensor central de 28 años surgió de las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, tuvo un pasado en Audax Italiano de Chile y Tigre y llegó en condición de libre al Lobo de Cuyo con un contrato por 18 meses
Refuerzos: Juan De Dios Pintado
Juan de Dios Pintado se integró a las filas de Unión de Santa Fe y se encuentra bajo las órdenes de Leonardo Carol Madelón
Refuezos: Sebastián Domínguez asumió como DT de Central Córdoba
Sebastián Domínguez es el nuevo entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero con un contrato hasta el 30 de junio de 2027. Viene de entrenar al Deportivo Garcilaso de Perú y tuvo un pasado en los bancos de Tigre y Vélez
Refuerzos: Darío Cáceres firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero
El lateral izquierdo Darío Cáceres fue presentado en Central Córdoba para el segundo semestre del año. El futbolista paraguayo de 28 años dio sus primeros pasos como profesional en Lanús y arribó al Ferroviario con el pase en su poder: tiene un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027
Refuerzos: Leonardo Sequeira firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero
El delantero Leonardo Sequeira también se sumó a Central Córdoba a préstamo desde Huracán hasta fin de año, con prioridad de extensión en 2027. El hombre de 31 años tendrá su tercer ciclo en el club santiagueño
Refuerzos: Valentín Fascendini firmó con Talleres de Córdoba
Valentín Fascendini se incorporó a Talleres de Córdoba, luego de que la T adquirió el 85% de los derechos económicos del defensor central zurdo proveniente de Unión de Santa Fe. Firmó contrato hasta diciembre de 2030
Lucas Baños fue vendido desde Newell’s a Estudiantes de Río Cuarto
El zaguero central de 21 años, Lucas Baños, fue vendido por Newell’s a Estudiantes de Río de Cuarto y la Lepra se quedó con un 20% de una futura venta
Juan Rodríguez es nuevo refuerzo de Atlético Tucumán
El zaguero central Juan Rodríguez dejó Talleres para sumarse a Atlético Tucumán. Tiene 32 años, mide 1.88 de altura y surgió de las Inferiores de River Plate
Alexis Canelo jugará en Atlético Tucumán
Atlético Tucumán arregló la contratación del centrodelantero Alexis Canelo proveniente de Puebla de México en condición de libre

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