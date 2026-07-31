Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue denunciado por abuso sexual por su prima Lara Agustina Ledesma en Virrey del Pino (Video: LAM, América TV)

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Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue denunciado por abuso sexual por su prima, Lara Agustina Ledesma, de 19 años, quien se presentó este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de la localidad bonaerense de Virrey del Pino para radicar la denuncia de manera formal.

Ante la consulta de la panelista Pilar Smith en LAM (América TV), Medina desmintió los hechos y los minimizó con una frase que generó repercusión inmediata: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

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Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. En ese momento, Ledesma tenía aproximadamente 13 años y Medina, 17. La joven relató que aquella noche su primo se encontraba en su casa, que ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó Ledesma en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien fue el primero en difundir la noticia en sus redes sociales antes de que la denuncia quedara radicada oficialmente.

Lara Agustina Ledesma radicó la denuncia formal en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, según fuentes policiales

Smith confirmó en LAM que habló tanto con la denunciante como con el acusado minutos después de que la joven saliera de la comisaría. Fue precisamente en ese contacto directo con Medina donde obtuvo la respuesta que el conductor Ángel de Brito y el panel recibieron con sorpresa. Medina no solo negó los hechos sino que describió la situación como una molestia reiterada de parte de su prima, sin ofrecer ningún otro argumento en su defensa. Smith, al relatar esa respuesta al aire, subrayó la forma en que Medina se refirió a Ledesma: “Igual creo cómo se refiere a ella, ¿no? Como ‘esta piba’”.

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El testimonio de Ledesma reconstruye una cronología precisa. Según relató a Gonz, guardó silencio durante dos años tras el hecho. “Me animé a contárselo a mi familia cuando tenía 15 años. Con mi familia fuimos a la casa de Thiago a contárselo a su familia. Ellos se encargaron de divulgar por todos lados que era una mentira”, declaró. A eso se sumó un episodio posterior que la joven describió como una distorsión deliberada de lo ocurrido: Medina se habría presentado en su domicilio con la excusa de que ella “quería estar con él”. “¡¿Cómo voy a querer estar con mi primo?!”, respondió Ledesma al relatar ese momento.

Thiago Medina negó la denuncia por abuso sexual en LAM y dijo sobre su prima: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”

La denuncia quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. La denunciante instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado, según informó Infobae a partir de fuentes policiales. Al momento de la emisión del programa, Ledesma aún se encontraba dentro del departamento policial, y el equipo de LAM aguardaba para obtener su testimonio en cámara.

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Thiago Agustín Medina saltó a la exposición pública con su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), edición en la que ingresó a los 19 años. Su historia de vida —marcada por el trabajo en el Mercado Central y la recolección de cartones en González Catán— tuvo amplia repercusión entre el público del reality. Dentro de la casa, inició una relación con Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. La pareja anunció su separación en mayo de 2025.

La denuncia por abuso sexual llega mientras Medina mantiene un perfil activo en redes sociales y conserva su vínculo con Telefe a través de distintas apariciones vinculadas al universo de Gran Hermano. El caso, ahora en manos de la fiscalía, seguirá su curso en la justicia bonaerense.

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