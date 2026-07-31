Recetas de empanadas rápidas y fáciles: 6 opciones para salir de lo tradicional

Seis recetas de empanadas rápidas proponen rellenos fuera de lo clásico para sumar variedad con ingredientes accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empanadas pueden transformarse en un plato sorprendente cuando se exploran rellenos fuera de lo habitual. Más allá de las clásicas de carne o jamón y queso, existen alternativas para quienes prefieren sabores diferentes y desean ampliar su repertorio en la cocina.

A continuación, se presentan opciones simples, accesibles y listas en pocos pasos, diseñadas para variar la rutina y sumar creatividad a cualquier mesa.

1- Empanadas de espinaca, ricota y nuez

Empanadas de espinaca, ricota y nuez combinan cremosidad y crocancia en un relleno suave y equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta reúne vegetales frescos y frutos secos en un relleno suave y equilibrado.

Ingredientes

12 tapas para empanadas

300 g de espinaca fresca

200 g de ricota

50 g de nueces picadas

1 huevo

2 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

Lavar y cocinar la espinaca. Escurrirla y picarla finamente. Mezclar la espinaca con la ricota, las nueces, el queso rallado y el huevo. Salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada. Colocar una cucharada de relleno en cada tapa de empanada. Cerrar los bordes y acomodar en una bandeja. Cocinar en horno a 180°C (356°F) durante 20 minutos.

El resultado ofrece una textura cremosa y un toque crocante en cada bocado.

2- Empanadas de pollo al curry y manzana

Empanadas de pollo al curry y manzana mezclan especias y un toque frutal para un contraste dulce y aromático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo desmenuzado y la manzana generan un contraste de sabores dulces y especiados.

Ingredientes

12 tapas para empanadas

400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1 manzana verde

1 cebolla chica

2 cucharaditas de curry en polvo

2 cucharadas de crema de leche

Aceite, sal y pimienta

Paso a paso

Pelar y rallar la manzana. Picar la cebolla. Rehogar la cebolla en aceite y sumar el pollo. Agregar la manzana y el curry. Añadir la crema, mezclar y dejar que el relleno tome consistencia. Salpimentar y dejar enfriar. Rellenar las tapas y cerrar. Hornear a 180°C (356°F) durante 25 minutos.

Esta receta combina especias y frutas para una experiencia distinta.

3- Empanadas caprese

Empanadas caprese unen mozzarella, tomate bien escurrido y albahaca fresca en una versión liviana y jugosa (Freepik)

La versión caprese utiliza ingredientes clásicos de la cocina italiana y resulta fresca y liviana.

Ingredientes

12 tapas para empanadas

200 g de queso mozzarella en cubos

2 tomates medianos sin semillas ni jugo

10 hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso

Cortar los tomates en cubos pequeños y escurrirlos bien. Mezclar con la mozzarella, la albahaca picada, un chorrito de aceite, sal y pimienta. Distribuir el relleno en las tapas. Cerrar y colocar en una placa para horno. Cocinar a 190°C (374°F) durante 18 minutos.

El resultado es una empanada jugosa y aromática.

4- Empanadas de humita

Empanadas de humita reúnen choclo, manteca y queso fresco con un perfil suave y levemente dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humita lleva choclo y queso, y es típica del noroeste argentino.

Ingredientes

12 tapas para empanadas

2 choclos desgranados o 1 lata de choclo cremoso

1 cebolla

2 cucharadas de manteca

150 g de queso fresco

1 cucharada de azúcar

Sal, pimienta y pimentón

Paso a paso

Rehogar la cebolla en manteca. Sumar el choclo y mezclar unos minutos. Agregar azúcar, sal y pimentón. Retirar del fuego y añadir el queso cortado en cubos. Rellenar las tapas y cerrar cuidadosamente. Hornear a 180°C (356°F) por 20 minutos.

Esta opción se destaca por su sabor suave y su aroma dulce.

5- Empanadas de atún y aceitunas

Empanadas de atún y aceitunas suman huevo duro y vegetales salteados para un relleno intenso y ligero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado y las aceitunas forman una combinación clásica, ideal para quienes buscan un relleno sabroso y ligero.

Ingredientes

12 tapas para empanadas

2 latas de atún al natural

1 cebolla

2 huevos duros picados

10 aceitunas verdes en rodajas

1 pimiento rojo pequeño

Sal y pimienta

Paso a paso

Picar la cebolla y el pimiento, y saltearlos en una sartén. Escurrir el atún y desmenuzarlo. Mezclar con los huevos duros y las aceitunas. Salpimentar e integrar los vegetales salteados. Rellenar las tapas y cerrar. Cocinar en horno a 180°C (356°F) durante 18 minutos.

El sabor intenso del atún se equilibra con la frescura de los vegetales y el toque salado de las aceitunas.

6- Empanadas de calabaza y queso

Empanadas de calabaza y queso llevan puré asado, tomillo y lácteos para una textura cremosa y delicada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta utiliza calabaza asada y queso para lograr un relleno cremoso y con personalidad.

Ingredientes

12 tapas para empanadas

400 g de calabaza

100 g de queso

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y tomillo seco

Paso a paso

Pelar y cortar la calabaza en cubos. Cocinarla en horno con aceite de oliva hasta que esté tierna. Hacer un puré con la calabaza, sumar el queso desmenuzado y el tomillo. Condimentar y dejar enfriar. Colocar el relleno en las tapas. Cerrar y hornear a 190°C (374°F) durante 18 minutos.

La mezcla de calabaza y queso aporta suavidad y un sabor delicado, perfecto para quienes buscan una opción diferente.