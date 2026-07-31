Recetas de empanadas rápidas y fáciles: 6 opciones para salir de lo tradicional

Las empanadas pueden transformarse en un plato sorprendente cuando se exploran rellenos fuera de lo habitual. Más allá de las clásicas de carne o jamón y queso, existen alternativas para quienes prefieren sabores diferentes y desean ampliar su repertorio en la cocina.
A continuación, se presentan opciones simples, accesibles y listas en pocos pasos, diseñadas para variar la rutina y sumar creatividad a cualquier mesa.
1- Empanadas de espinaca, ricota y nuez
Esta receta reúne vegetales frescos y frutos secos en un relleno suave y equilibrado.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 300 g de espinaca fresca
- 200 g de ricota
- 50 g de nueces picadas
- 1 huevo
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso
- Lavar y cocinar la espinaca. Escurrirla y picarla finamente.
- Mezclar la espinaca con la ricota, las nueces, el queso rallado y el huevo. Salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada.
- Colocar una cucharada de relleno en cada tapa de empanada.
- Cerrar los bordes y acomodar en una bandeja.
- Cocinar en horno a 180°C (356°F) durante 20 minutos.
El resultado ofrece una textura cremosa y un toque crocante en cada bocado.
2- Empanadas de pollo al curry y manzana
El pollo desmenuzado y la manzana generan un contraste de sabores dulces y especiados.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1 manzana verde
- 1 cebolla chica
- 2 cucharaditas de curry en polvo
- 2 cucharadas de crema de leche
- Aceite, sal y pimienta
Paso a paso
- Pelar y rallar la manzana. Picar la cebolla.
- Rehogar la cebolla en aceite y sumar el pollo. Agregar la manzana y el curry.
- Añadir la crema, mezclar y dejar que el relleno tome consistencia.
- Salpimentar y dejar enfriar.
- Rellenar las tapas y cerrar.
- Hornear a 180°C (356°F) durante 25 minutos.
Esta receta combina especias y frutas para una experiencia distinta.
3- Empanadas caprese
La versión caprese utiliza ingredientes clásicos de la cocina italiana y resulta fresca y liviana.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 200 g de queso mozzarella en cubos
- 2 tomates medianos sin semillas ni jugo
- 10 hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Paso a paso
- Cortar los tomates en cubos pequeños y escurrirlos bien.
- Mezclar con la mozzarella, la albahaca picada, un chorrito de aceite, sal y pimienta.
- Distribuir el relleno en las tapas.
- Cerrar y colocar en una placa para horno.
- Cocinar a 190°C (374°F) durante 18 minutos.
El resultado es una empanada jugosa y aromática.
4- Empanadas de humita
La humita lleva choclo y queso, y es típica del noroeste argentino.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 2 choclos desgranados o 1 lata de choclo cremoso
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de manteca
- 150 g de queso fresco
- 1 cucharada de azúcar
- Sal, pimienta y pimentón
Paso a paso
- Rehogar la cebolla en manteca. Sumar el choclo y mezclar unos minutos.
- Agregar azúcar, sal y pimentón.
- Retirar del fuego y añadir el queso cortado en cubos.
- Rellenar las tapas y cerrar cuidadosamente.
- Hornear a 180°C (356°F) por 20 minutos.
Esta opción se destaca por su sabor suave y su aroma dulce.
5- Empanadas de atún y aceitunas
El pescado y las aceitunas forman una combinación clásica, ideal para quienes buscan un relleno sabroso y ligero.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 2 latas de atún al natural
- 1 cebolla
- 2 huevos duros picados
- 10 aceitunas verdes en rodajas
- 1 pimiento rojo pequeño
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Picar la cebolla y el pimiento, y saltearlos en una sartén.
- Escurrir el atún y desmenuzarlo.
- Mezclar con los huevos duros y las aceitunas.
- Salpimentar e integrar los vegetales salteados.
- Rellenar las tapas y cerrar.
- Cocinar en horno a 180°C (356°F) durante 18 minutos.
El sabor intenso del atún se equilibra con la frescura de los vegetales y el toque salado de las aceitunas.
6- Empanadas de calabaza y queso
Esta receta utiliza calabaza asada y queso para lograr un relleno cremoso y con personalidad.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 400 g de calabaza
- 100 g de queso
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, pimienta y tomillo seco
Paso a paso
- Pelar y cortar la calabaza en cubos. Cocinarla en horno con aceite de oliva hasta que esté tierna.
- Hacer un puré con la calabaza, sumar el queso desmenuzado y el tomillo.
- Condimentar y dejar enfriar.
- Colocar el relleno en las tapas.
- Cerrar y hornear a 190°C (374°F) durante 18 minutos.
La mezcla de calabaza y queso aporta suavidad y un sabor delicado, perfecto para quienes buscan una opción diferente.
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