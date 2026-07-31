Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Recetas de empanadas rápidas y fáciles: 6 opciones para salir de lo tradicional

Preparar variantes con ingredientes poco habituales permite renovar la experiencia en la mesa. Estas propuestas aprovechan combinaciones frescas y accesibles, ideales para sumar sabor sin complicaciones

Cesta de mimbre con empanadas de pernil doradas sobre madera. Una empanada abierta muestra el relleno de carne de cerdo, acompañada de salsa y limas.
Seis recetas de empanadas rápidas proponen rellenos fuera de lo clásico para sumar variedad con ingredientes accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las empanadas pueden transformarse en un plato sorprendente cuando se exploran rellenos fuera de lo habitual. Más allá de las clásicas de carne o jamón y queso, existen alternativas para quienes prefieren sabores diferentes y desean ampliar su repertorio en la cocina.

A continuación, se presentan opciones simples, accesibles y listas en pocos pasos, diseñadas para variar la rutina y sumar creatividad a cualquier mesa.

1- Empanadas de espinaca, ricota y nuez

Alt Text: Empanadas de espinacas y pollo, receta saludable, empanadas horneadas, relleno de verduras y proteína, comida casera deliciosa, snack nutritivo, almuerzo ligero, empanadas fáciles de hacer, cocina con espinacas y pollo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Empanadas de espinaca, ricota y nuez combinan cremosidad y crocancia en un relleno suave y equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta reúne vegetales frescos y frutos secos en un relleno suave y equilibrado.

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas
  • 300 g de espinaca fresca
  • 200 g de ricota
  • 50 g de nueces picadas
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

  1. Lavar y cocinar la espinaca. Escurrirla y picarla finamente.
  2. Mezclar la espinaca con la ricota, las nueces, el queso rallado y el huevo. Salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada.
  3. Colocar una cucharada de relleno en cada tapa de empanada.
  4. Cerrar los bordes y acomodar en una bandeja.
  5. Cocinar en horno a 180°C (356°F) durante 20 minutos.

El resultado ofrece una textura cremosa y un toque crocante en cada bocado.

2- Empanadas de pollo al curry y manzana

Cuatro empanadas doradas sobre un plato blanco, dos cortadas, mostrando pollo desmenuzado y trozos de manzana. Un cuenco con salsa en el fondo.
Empanadas de pollo al curry y manzana mezclan especias y un toque frutal para un contraste dulce y aromático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo desmenuzado y la manzana generan un contraste de sabores dulces y especiados.

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas
  • 400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 1 manzana verde
  • 1 cebolla chica
  • 2 cucharaditas de curry en polvo
  • 2 cucharadas de crema de leche
  • Aceite, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Pelar y rallar la manzana. Picar la cebolla.
  2. Rehogar la cebolla en aceite y sumar el pollo. Agregar la manzana y el curry.
  3. Añadir la crema, mezclar y dejar que el relleno tome consistencia.
  4. Salpimentar y dejar enfriar.
  5. Rellenar las tapas y cerrar.
  6. Hornear a 180°C (356°F) durante 25 minutos.

Esta receta combina especias y frutas para una experiencia distinta.

3- Empanadas caprese

empanada caprese
Empanadas caprese unen mozzarella, tomate bien escurrido y albahaca fresca en una versión liviana y jugosa (Freepik)

La versión caprese utiliza ingredientes clásicos de la cocina italiana y resulta fresca y liviana.

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas
  • 200 g de queso mozzarella en cubos
  • 2 tomates medianos sin semillas ni jugo
  • 10 hojas de albahaca fresca
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cortar los tomates en cubos pequeños y escurrirlos bien.
  2. Mezclar con la mozzarella, la albahaca picada, un chorrito de aceite, sal y pimienta.
  3. Distribuir el relleno en las tapas.
  4. Cerrar y colocar en una placa para horno.
  5. Cocinar a 190°C (374°F) durante 18 minutos.

El resultado es una empanada jugosa y aromática.

4- Empanadas de humita

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Empanadas de humita reúnen choclo, manteca y queso fresco con un perfil suave y levemente dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humita lleva choclo y queso, y es típica del noroeste argentino.

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas
  • 2 choclos desgranados o 1 lata de choclo cremoso
  • 1 cebolla
  • 2 cucharadas de manteca
  • 150 g de queso fresco
  • 1 cucharada de azúcar
  • Sal, pimienta y pimentón

Paso a paso

  1. Rehogar la cebolla en manteca. Sumar el choclo y mezclar unos minutos.
  2. Agregar azúcar, sal y pimentón.
  3. Retirar del fuego y añadir el queso cortado en cubos.
  4. Rellenar las tapas y cerrar cuidadosamente.
  5. Hornear a 180°C (356°F) por 20 minutos.

Esta opción se destaca por su sabor suave y su aroma dulce.

5- Empanadas de atún y aceitunas

Varias empanadas sobre una tabla de madera. Algunas están abiertas y muestran relleno de atún, aceitunas y pimientos. Hay hojas de cilantro y un tazón con salsa.
Empanadas de atún y aceitunas suman huevo duro y vegetales salteados para un relleno intenso y ligero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado y las aceitunas forman una combinación clásica, ideal para quienes buscan un relleno sabroso y ligero.

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas
  • 2 latas de atún al natural
  • 1 cebolla
  • 2 huevos duros picados
  • 10 aceitunas verdes en rodajas
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Picar la cebolla y el pimiento, y saltearlos en una sartén.
  2. Escurrir el atún y desmenuzarlo.
  3. Mezclar con los huevos duros y las aceitunas.
  4. Salpimentar e integrar los vegetales salteados.
  5. Rellenar las tapas y cerrar.
  6. Cocinar en horno a 180°C (356°F) durante 18 minutos.

El sabor intenso del atún se equilibra con la frescura de los vegetales y el toque salado de las aceitunas.

6- Empanadas de calabaza y queso

Cinco empanadas de masa dorada se observan sobre una tabla de madera; una está abierta y revela su relleno naranja de calabaza y cubos de queso blanco, decoradas con cilantro.
Empanadas de calabaza y queso llevan puré asado, tomillo y lácteos para una textura cremosa y delicada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta utiliza calabaza asada y queso para lograr un relleno cremoso y con personalidad.

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas
  • 400 g de calabaza
  • 100 g de queso
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y tomillo seco

Paso a paso

  1. Pelar y cortar la calabaza en cubos. Cocinarla en horno con aceite de oliva hasta que esté tierna.
  2. Hacer un puré con la calabaza, sumar el queso desmenuzado y el tomillo.
  3. Condimentar y dejar enfriar.
  4. Colocar el relleno en las tapas.
  5. Cerrar y hornear a 190°C (374°F) durante 18 minutos.

La mezcla de calabaza y queso aporta suavidad y un sabor delicado, perfecto para quienes buscan una opción diferente.

Temas Relacionados

EmpanadasRecetas fácilesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Una investigación con más de 66.000 personas del Reino Unido reveló que la manera en que se acumula el ejercicio diario importa tanto como la cantidad. Por qué el patrón del movimiento tiene un peso propio sobre la salud cerebral

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

Un equipo de científicos identificó una aleación inédita al analizar diminutas esferas vítreas halladas en las arenas de la bahía japonesa. El hallazgo podría abrir nuevas vías para el desarrollo de compuestos avanzados y aportar claves en la investigación forense nuclear

Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

¿Cuál es el futuro de la ley nacional de Etiquetado Frontal? Qué dicen los expertos en nutrición infantil

No está claro hacia dónde va la legislación vigente 27.642 en todo el país, en medio del debate por su derogación. Quedan cada vez más claras las posiciones de los diferentes eslabones del sector. En el medio, los consumidores permanecen sin información clara y valiosa. La opinión de los especialistas agrupados en PROFENI

¿Cuál es el futuro de la ley nacional de Etiquetado Frontal? Qué dicen los expertos en nutrición infantil

Científicos desarrollan un innovador método para detectar basura espacial y proteger satélites

Un equipo de expertos una solución tecnológica capaz de identificar restos en la órbita terrestre, medir sus características y anticipar posibles colisiones

Científicos desarrollan un innovador método para detectar basura espacial y proteger satélites

La influencia de Ronnie Wood en la moda: cómo la elegancia atemporal se cruza con la rebeldía escénica

Figura clave en la cultura pop y referente indiscutido dentro del universo rock, el guitarrista de los Rolling Stones sorprende en cada aparición pública con combinaciones únicas, prendas icónicas y una impronta visual que trasciende generaciones y tendencias

La influencia de Ronnie Wood en la moda: cómo la elegancia atemporal se cruza con la rebeldía escénica

DEPORTES

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

De la atajada de Montero al penal picado que falló Aranda: así fue la dramática definición de Boca ante O’Higgins por la Sudamericana

Los mejores memes del sufrido triunfo de Boca por penales frente a O’Higgins: Figal y Aranda, los elegidos

TELESHOW

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

Un influencer hizo el curso de Wanda Nara, se viralizó y dio su veredicto: “Lo recomiendo más que anotarse a una carrera”

La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras la campaña anti-Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Honduras: Despiden a las seis víctimas del incendio que conmocionó a San Pedro Sula

Grupo Cibest anuncia financiamiento para fortalecer el capital del banco Bam en Guatemala

‘La Odisea’ dura tres horas y ya la vi dos veces: creo que sé por qué

Dos hogares, diferentes traumas: el terremoto de Japón deja cicatrices visibles e invisibles