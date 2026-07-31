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Taiwán condenó de forma “enérgica” las nuevas patrullas marítimas del régimen de China al este de la isla

Taipéi afirmó que mantiene un “estrecho seguimiento” de los buques ‘Xiushan’ y ‘Chongming’ de la Guardia Costera de China (CCG) luego del anuncio de Beijing sobre nuevas rondas de vigilancia en el marco de la “aplicación de la ley”

Una embarcación grande y blanca de la Guardia Costera de China navega en aguas azules bajo un cielo despejado
Taiwán vigila los buques guardacostas chinos que se encuentran a la deriva al este de la isla (Archivo)
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La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán expresó este viernes su “enérgica condena” tras el anuncio de China sobre una nueva ronda de “patrullas rutinarias de aplicación de la ley” en aguas al este de la isla, operación que, según Taipéi, forma parte de las tácticas de “guerra cognitiva” de Beijing.

En un comunicado, la CGA indicó que mantiene un “estrecho seguimiento” de los buques ‘Xiushan’ y ‘Chongming’ de la Guardia Costera de China (CCG), localizados a las 08:00 horas de este viernes (00:00 GMT) a unas 151 millas náuticas al este de la isla Orquídea y 43 millas náuticas al noreste de la misma, respectivamente.

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Ambas ubicaciones se encuentran fuera de los límites de las aguas territoriales y de la zona contigua de Taiwán, aunque dentro de la zona económica exclusiva que la isla reclama hasta las 200 millas náuticas.

Actualmente, el buque ‘Taipéi’ y otras embarcaciones de la Administración de la Guardia Costera continúan monitorizando (los barcos chinos) en la zona”, señaló la CGA, subrayando que la Taiwán es un “Estado soberano e independiente” no subordinado a la República Popular China.

El comunicado denunció que “China, de forma malintencionada y mediante manipulación política, difunde informaciones falsas como las expresiones ‘isla china de Taiwán’ y ‘patrullas de aplicación de la ley’” y condenó que la parte china “se aparte de la realidad”.

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En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Taiwán, un efectivo vigila un buque de la marina de China (Guardia Costera de Taiwán vía AP/Archivo)
En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Taiwán, un efectivo vigila un buque de la marina de China (Guardia Costera de Taiwán vía AP/Archivo)

La reacción de Taipéi se produjo luego de que la CCG informara sobre “patrullas rutinarias de aplicación de la ley, conforme a la legislación, en las aguas situadas al este de la isla china de Taiwán” ese mismo día.

China incrementó su presencia marítima al este de Taiwán después del anuncio, el 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales frente a la costa oriental del territorio autogobernado.

Esta área es estratégica por albergar rutas marítimas clave para el comercio global y por ser la vía que usarían países como Estados Unidos y Japón para asistir a la isla en caso de invasión o bloqueo marítimo por China, según analistas de defensa. Expertos advierten que el despliegue chino podría anticipar una cuarentena destinada a detener, inspeccionar o abordar buques comerciales rumbo a Taiwán y cortar el suministro de recursos esenciales, como el gas natural licuado, principal fuente de energía eléctrica de la isla.

Un funcionario de seguridad de Taiwán advirtió recientemente que el “expansionismo autoritario” de China en aguas regionales persistirá si la comunidad internacional no toma medidas. “China está superando constantemente los límites mediante un enfoque gradual de avance progresivo”, declaró Lii Wen, subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, durante un foro internacional.

Taiwán desplegará su arsenal marítimo en un simulacro de bloqueo chino

Taiwán desplegará buques de la armada y de la guardia costera para escoltar suministros esenciales durante una simulación de bloqueo militar chino en aguas al este de la isla, según informaron este martes funcionarios de defensa. El ejercicio se integrará en las maniobras militares anuales “Han Kuang”, que comenzarán la próxima semana con el objetivo de preparar a las fuerzas armadas y a la población civil para un posible ataque de China.

Imagen de ilustración de una miniatura de la Armada frente a banderas chinas y taiwanesas. 11 de abril de 2023 (REUTERS/Dado Ruvic)
Imagen de ilustración de una miniatura de la Armada frente a banderas chinas y taiwanesas. 11 de abril de 2023 (REUTERS/Dado Ruvic)

Beijing sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con el uso de la fuerza para anexionar la isla, que cuenta con más de 23 millones de habitantes. China despliega buques de guerra, aviones de combate y patrulleras de la guardia costera alrededor de Taiwán casi a diario para reafirmar su reivindicación de soberanía, postura que Taipéi rechaza.

Las autoridades taiwanesas han advertido que, además de la amenaza de invasión, Beijing podría optar por una cuarentena o bloqueo para impedir el arribo de energía y suministros esenciales. Como parte de las operaciones “contra el bloqueo”, las fuerzas navales y la guardia costera de Taiwán realizarán labores de vigilancia marítima, patrullas en zonas marítimas, protección de rutas y escoltas de convoyes en el Pacífico Occidental, según explicó el general de división Lu Wen-yuan, funcionario del Ministerio de Defensa encargado de la planificación.

Estos ejercicios se llevarán a cabo con fuego real, involucrando tropas y equipos reales, con el fin de fortalecer diversas capacidades de respuesta y mejorar la eficacia de las operaciones defensivas”, señaló Lu.

La edición de este año de la Han Kuang también evaluará la capacidad de las fábricas movilizadas para mantener la producción en tiempos de guerra y pondrá a prueba la reubicación de instalaciones militares y civiles. Entre el 5 y el 14 de agosto se efectuarán además simulacros de resiliencia urbana, como parte de los esfuerzos gubernamentales para preparar a la isla ante un eventual conflicto o desastre natural.

(Con información de EFE)

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