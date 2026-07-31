Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

La influencer gastronómica estuvo como invitada en Otro día perdido y hablaron entre risas de la primera vez que se vieron (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

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Paulina Cocina fue protagonista de un momento descontracturado y cargado de humor durante su visita a Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en Eltrece. La reconocida influencer gastronómica se sumó al estudio en un clima festivo, donde la complicidad y la espontaneidad marcaron el ritmo del encuentro. Desde el ingreso, la creadora de recetas más popular de la Argentina desplegó su estilo directo y lúdico, generando risas entre los presentes y compartiendo anécdotas personales que revelaron la confianza construida con los conductores.

Unos minutos antes, el conductor contó el insólito momento que vivieron cuando se conocieron. “A Paulina Cocina solo una vez en mi vida. Ella estaba saliendo por una puerta y la abría para el otro lado. Le dije ‘qué mal que estás abriendo la puerta, lo estás haciendo para el lado contrario”. Me miró y me dijo ‘tenés el cierre bajo’”, lanzó, con su característico humor. “¡Tenía el cierre bajo! Esa fue la única vez que la vi y, por lo menos, me dijo que la suba. Rarísimo”, agregó.

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"A Paulina le dije ‘qué mal que estás abriendo la puerta, lo estás haciendo para el lado contrario”. Me miró y me dijo ‘tenés el cierre bajo’", recordó, risueño (Otro día perdido, Eltrece)

Cuando la influencer ingresó al estudio, en medio de la presentación de Rada entre aplausos y música, no tardaron en revivir el episodio embarazoso que ambos protagonizaron. Todo comenzó cuando Pergolini relató: “Vos salías de una puerta y yo estaba entrando”. Paulina no dudó en agregar: “Y yo lo dije de amigaza. ¿Cómo no le voy a decir?”. Ante la consulta del conductor sobre si corresponde avisar en esos casos, la influencer fue categórica: “Y yo aviso”.

Pergolini buscó consenso: “¿Vos creés que hay que avisar que la bragueta está baja?”. Paulina insistió: “Yo aviso. Pero sí, mirá si ibas a un encuentro superimportante y caías así”. Entre risas, el conductor reconoció el impacto del momento: “A vos te dio vergüenza”. Paulina remató: “Te dio vergüenza, te lo juro”. El conductor admitió su incomodidad inicial: “Me avergüenza”. Sin embargo, ella lo aflojó: “Yo te lo digo porque hay confianza”.

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La participación de Paulina Cocina en el ciclo de Eltrece ratifica su lugar como una de las creadoras de contenido más influyentes del país. Con millones de seguidores y una comunidad que replica sus recetas, la influencer llevó su estilo a la televisión abierta sin perder el tono fresco y directo que la caracteriza.

“Yo te avisé. Mirá si ibas a un encuentro superimportante y caías así”, reaccionó divertida la creadora de contenido

“Me paralicé cuando entendí que la gente cocinaba con mis recetas”. Así recordó Paulina Cocina —cuyo verdadero nombre es Carolina Puga— el instante en que su labor digital trascendió la pantalla y se volvió parte tangible de la vida cotidiana de millones, en una nota con el Pollo Álvarez para Infobae. Ese día, en pleno confinamiento, desde el balcón de su casa, sintió cómo la virtualidad se hacía materia: “No era solo algo del celular, era algo material y dije: ‘Hay un montón de gente que aprendió a hacer tortilla de papa con una receta mía’”.

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El alcance de su canal de YouTube —más de 4 millones y medio de suscriptores— y sus 5 millones de seguidores en Instagram son cifras que impresionan, pero para ella, lo verdaderamente impactante fue percibir la influencia real que ejercía sobre la mesa y la rutina de sus seguidores. “Que lo miren no me sorprende, pero que se vuelva material, sí. Dije: ‘¡Ay, Dios mío! Esto es enorme. No puedo con esto’”, confesó. Este reconocimiento, lejos de ser solo motivo de orgullo, se convirtió en una carga inesperada. “Ahí sentí una responsabilidad enorme. Y si me preguntás si hubo un declive, fue después de darme cuenta de eso”, admite, aludiendo a la presión que implica saber que miles de personas replican sus pasos al pie de la letra.