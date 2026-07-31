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Zelensky alertó a sus aliados sobre la escasez de proyectiles para la defensa aérea de Ucrania tras los últimos ataques de Rusia

Los bombardeos rusos volvieron a exponer la dependencia de Kiev de defensas antiaéreas, mientras el Ejército sostiene el frente con recursos críticos limitados. El presidente ucraniano hizo eco de la necesidad militar luego de la ofensiva a varias regiones del país invadido

Ucrania, Volodímir Zelensky, nombró este domingo a Anatoli Krivonozhko como nuevo comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas
Volodimir Zelensky advirtió a sus socios sobre la falta de defensas de Ucrania tras los últimos ataques mortales de Rusia
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, volvió a manifestar el jueves la falta de proyectiles suficientes en las defensas aéreas de su país para repeler los ataques rusos. El mandatario instó a las naciones aliadas a actuar y señaló que “todos los socios saben cómo y con qué pueden ayudar” tras el último bombardeo del Kremlin que dejó ocho muertos durante la noche del miércoles.

Esta no es una tarea que pueda dejarse solo a Ucrania o a un solo país. Todos los socios saben cómo y con qué pueden ayudar”, afirmó Zelensky en un mensaje dirigido a la comunidad internacional. Tras lamentar las últimas víctimas fatales, insistió en que estos ataques ponen de manifiesto la escasez de armamento que enfrenta el país. “Este terror ruso una vez más demuestra que la protección contra la amenaza de misiles rusos es la tarea más importante cuando se trata de salvar las vidas de nuestra gente”, sostuvo.

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El mandatario subrayó que la “ayuda fuera de tiempo y los retrasos en la entrega” de misiles de defensa aérea generan destrucción adicional. A pesar de la situación, resaltó la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para sobreponerse a la “escasez crítica” de equipamiento y conseguir “cosas verdaderamente increíbles” en la defensa del país. “Esta es una pericia extraordinaria que salva vidas cuando no se proporcionan misiles de defensa aérea, o cuando las entregas se están retrasando deliberadamente”, apuntó.

Según los datos oficiales, más de 280 drones y más de 70 misiles fueron lanzados por Rusia durante la noche. Al menos ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas en los ataques contra varias regiones, incluyendo la provincia de Dnipropetrovsk, donde se encuentra Krivói Rog, ciudad natal de Zelensky. También se registraron bombardeos en las provincias de Kiev, Lviv, Poltava, Kharkiv, Mikolaiv, Sumy, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano-Frankivsk.

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Soldados ucranianos disparan un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) contra tropas rusas, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, cerca del frente en la región de Donetsk, Ucrania, el 24 de junio de 2026 (REUTERS)
Soldados ucranianos disparan un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) contra tropas rusas, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, cerca del frente en la región de Donetsk, Ucrania, el 24 de junio de 2026 (REUTERS)

Entre las víctimas de los recientes ataques rusos en Ucrania figuran cinco miembros de una misma familia en el pueblo de Radushne, cerca de Krivói Rog, mientras que otros integrantes continúan desaparecidos. “El terrible crimen de la guerra rusa contra Ucrania se comete contra gente común”, denunció el jefe de Estado ucraniano, quien difundió una imagen de los familiares afectados.

Zelensky informó que otras cinco personas se encuentran desaparecidas y que, tras el ataque, se hallaron “fragmentos de cuerpos humanos entre los escombros”, cuya identificación dependerá de análisis forenses.

“Nadie en el mundo puede quedarse solo ante semejante terror”, insistió Zelenski, a la vez que instó al Pentágono y los responsables de la toma de decisiones a observar la imagen publicada. “La realidad habla por sí sola (…) Se necesitan misiles para la defensa aérea”, reiteró.

El presidente ucraniano remarcó que la solicitud de sistemas Patriot y otras capacidades para defenderse de misiles balísticos rusos responde a la protección de familias concretas y no a situaciones abstractas. “Hablamos precisamente de familias, de personas que pueden vivir si existe algo que derribe los misiles rusos”, explicó.

Un dron de ataque en profundidad FP-1 despega para una misión de combate, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una ubicación no revelada de Ucrania, en 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Un dron de ataque en profundidad FP-1 despega para una misión de combate, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una ubicación no revelada de Ucrania, en 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “no está seguro” de si Washington permitirá a Ucrania producir interceptores de misiles Patriot, lo que pone en duda un compromiso previo. “No busco misiles. Buscamos la paz”, declaró Trump a Financial Times, y añadió que los enviados Jared Kushner y Steve Witkoff visitarán próximamente Ucrania.

En un mensaje posterior, Zelensky afirmó que, según las primeras investigaciones, el ataque sobre Radushne fue perpetrado con un misil norcoreano. “Los rusos utilizaron un misil de Corea del Norte por primera vez en mucho tiempo (…) habrá más averiguaciones, todo se verificará, pero por ahora, se trata de balística norcoreana”, indicó el presidente, quien pidió a los aliados de Ucrania que avancen más allá de simples gestos de solidaridad.

(Con información de Europa Press)

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