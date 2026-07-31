Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

Sebastián Perasso estuvo ligado desde su nacimiento con la ovalada y decidió combinar su amor por el deporte con la escritura

Sebastián Perasso viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby
Sebastián Perasso viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby
Guardar

Sebastián Perasso acumula 16 libros publicados y más de 90.000 ejemplares vendidos, una marca que lo convierte en el autor en habla hispana con más títulos y más copias vendidas dedicadas al rugby. Pero eso no es lo que más le importa.

Escribano de profesión, nacido en Buenos Aires el 4 de diciembre de 1969, construyó esa trayectoria editorial desde una convicción que lleva décadas: el rugby da más de lo que recibe, y esa deuda se puede saldar con palabras.

PUBLICIDAD

El vínculo con el deporte ovalado arrancó antes de que pudiera elegirlo. Su padre, Emilio El Gringo Perasso, fue entrenador del San Isidro Club (SIC), del seleccionado de Buenos Aires y de Los Pumas, y llegó a presidir la Unión Argentina de Rugby (UAR). Sebastián creció en ese entorno, con acceso a jugadores, entrenamientos y partidos desde una perspectiva que pocos niños tienen. A los cinco años ya era jugador del SIC, y entre 1992 y 2001 integró el plantel superior durante 10 temporadas, con posiciones en la línea de tres cuartos. En 1993 fue parte del equipo que obtuvo el Campeonato Nacional de Clubes.

Perasso en uno de sus viajes
Perasso en uno de sus viajes

Terminada su etapa como jugador, Perasso pasó al banco técnico. Fue colaborador del plantel superior del SIC en 2004, 2007 y 2008, y entrenador de Menores de 22 en 2005 y 2006. Desde 2011 hasta 2018 estuvo al frente de las divisiones infantiles del club, año a año, desde la M6 hasta la M13. También integró la Comisión de Juego del SIC en el área de juego con pelota entre 2015 y 2021, y estuvo a cargo del programa de formación de entrenadores del club durante ese mismo período.

PUBLICIDAD

La escritura surgió en 2007, cuando publicó el primer volumen de la serie Rugby Didáctico, un manual para jugadores sobre aspectos físicos, técnicos, tácticos y mentales. “Tuve el privilegio de estar siempre rodeado de muchos maestros y tenía la posibilidad de unir mi pasión por el rugby y por la escritura. Entonces, de a poco y tímidamente, comencé a escribir”, explicó Perasso en diálogo con Infobae.

El ritmo fue sostenido: un libro por año. El segundo volumen, de 2008, apuntó a los entrenadores; el tercero, de 2009, exploró la historia y las estadísticas del juego; el cuarto, de 2011, abordó el espíritu y la filosofía del rugby. Los tres siguientes completaron la saga: preguntas y respuestas (2012), rugby infantil (2014) y Rugby Kids (2015), este último dirigido a los niños y editado por Zona de Tackle. Los primeros cinco volúmenes los publicó Editorial Dunken.

“Más allá de que me gusta colaborar con la enseñanza del juego, lo que más me gusta son las tareas de difusión del juego y la necesidad de conservar y preservar los elementos distintivos del rugby que son su cultura de valores y tradiciones”, reconoció.

“Esos valores son los que perduran. Al margen de todo, se mantienen. El tercer tiempo, saludar y felicitar al rival, protegerlo de las lesiones. Son las costumbres que no están escritas las que dan un valor diferencial”, agregó sobre la esencia propia del rugby.

Catamarca Ocampo, el libro más reciente de Perasso
Catamarca Ocampo, el libro más reciente de Perasso

Fuera de la serie didáctica, Perasso amplió su producción en varias direcciones. Escribió Veco Villegas: Pasión por el rugby, biografía de Carlos Veco Villegas, figura histórica del rugby argentino. Luego llegaron El interior: Historias de rugby, Leyendas Ovaladas y Rugby Moderno, los tres editados por Club House. También es coautor de Rugby Formativo junto a Juan Casajus, de La construcción del carácter, el rugby como estilo de vida junto a Lalo Galán, y de Fútbol para pensar junto a su hijo Isidro Perasso.

Su libro más reciente es Catamarca Ocampo, maestro del rugby, una biografía de Francisco Gabriel Ocampo, editada por Club House. “Es un homenaje a alguien que revolucionó nuestro deporte. Y lo hizo desde sus conocimientos, curiosidades y valores. Su contribución al rugby argentino es para destacar y es un mensaje, el suyo, que tenemos que transmitir”, resumió.

La actividad editorial fue de la mano de una agenda de conferencias que lo llevó por todo el país y más allá. Con casi 700 disertaciones, Perasso habló en uniones provinciales de rugby, colegios, universidades, municipalidades, ayuntamientos y más de 500 clubes en Argentina y el exterior, con presencia en Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Italia y España, entre otros países.

A través de conferencias virtuales llegó a 16 naciones más, entre ellas México, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Guinea Ecuatorial. Recorrió todas y cada una de las provincias argentinas en jornadas de coaching.

Estas actividades las realiza mientras trabaja en la escribanía. “Prácticamente no tengo tiempo”, fue lo primero que le dijo a este medio, en referencia a las horas que le demanda su profesión, e inmediatamente aclaró que no le impide vivir y difundir el rugby a su manera: “Pero lo hago, porque soy un apasionado”.

El rugby, como muchos otros deportes, vive una constante transformación y Perasso tiene en claro cómo hacer para que no se pierda lo que lo ha llevado a ser una disciplina que se practica en más de 130 países. “En un contexto donde todo cambia -la forma de comunicar, el reglamento, la manera de liderar, entre otras cosas- debemos tratar de conservar la misma esencia del juego”.

En 2013 fue conferencista TEDx en Resistencia, Chaco, con una charla titulada “Los valores del rugby” que acumuló más de 40.000 visitas. Con todo ese recorrido a cuestas, Perasso asumió como embajador de la Fundación Espartanos, organización dedicada a la reinserción de personas privadas de la libertad. Desde entonces visitó más de 60 cárceles en Argentina, Chile, Uruguay y España.

Justamente sobre esa tarea, remarcó que el deporte es una herramienta efectiva para que esas personas no vuelvan a delinquir: “Se ve una baja notable en la reincidencia. El rugby, como otras actividades, les da disciplina y les cambia la perspectiva. Su autoestima mejora y tienen más motivación. Ahí se ve que los valores no son algo solamente discursivo, es concreto y palpable lo que sucede“.

Todo ese trabajo, las horas fueras de casa y su amor por la escritura le permitieron ofrecer una reflexión: ”El rugby cambia vidas".

Sebastián Perasso, escribano de profesión, ex jugador de rugby y escritor
Sebastián Perasso, escribano de profesión, ex jugador de rugby y escritor

Temas Relacionados

Sebastián Perassorugbydeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 20 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

La ventana de transferencias culmina este viernes, pero todos los equipos podrán incorporar jugadores hasta el 2 de septiembre en caso de vender

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 20 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

El capitán xeneize se mostró en la misma sintonía que Arruabarrena y fue autocrítico tras la sufrida clasificación a los octavos de final de la Sudamericana

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

En un entrenamiento distendido, el mediocampista tomó protagonismo con una definición celebrada, mientras sostiene su preparación física antes del regreso a Europa

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

El entrenador del Xeneize dejó sus sensaciones después del triunfo en los penales contra O’Higgins en Chile por los playoffs

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

De la atajada de Montero al penal picado que falló Aranda: así fue la dramática definición de Boca ante O’Higgins por la Sudamericana

El Xeneize se impuso 4-3 desde los doce pasos en Chile y logró una sufrida clasificación a los octavos de final

De la atajada de Montero al penal picado que falló Aranda: así fue la dramática definición de Boca ante O’Higgins por la Sudamericana

MALDITOS NERDS

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

‘Orbitals’ llegará a Switch 2 con pase de amigo y demo cooperativa gratis

Terrible Toybox anuncia Thimbleweed Park 2 para PC en 2028

Netflix lanza el tráiler final de ‘Outer Banks’ antes del estreno del 20 de agosto

Dispatch suma una versión para Xbox Series y sincroniza el progreso con PC

ENTRETENIMIENTO

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

INFOBAE AMÉRICA

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Taiwán condenó de forma “enérgica” las nuevas patrullas marítimas del régimen de China al este de la isla

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables y envió una señal restrictiva a los mercados

Rodrigo Paz afirmó que Evo Morales debe aclarar ante la Justicia su rol en los bloqueos que causaron 16 muertes

Zelensky alertó a sus aliados sobre la escasez de proyectiles para la defensa aérea de Ucrania tras los últimos ataques de Rusia