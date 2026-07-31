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Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

En un entrenamiento distendido, el mediocampista tomó protagonismo con una definición celebrada, mientras sostiene su preparación física antes del regreso a Europa

En una práctica informal el mediocampista se lució con una gambeta y una definición, mientras espera su incorporación al Chelsea

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El regreso de Valentín Colo Barco a la Argentina, tras el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026, dejó una serie de imágenes que retratan tanto su actualidad deportiva como el vínculo con el público local. El jugador, que formó parte del plantel argentino en la final frente a España, eligió no distanciarse del trabajo físico durante el receso previo a su retorno a la competencia europea.

En el predio Crandon Camp de Pilar, donde habitualmente entrenan futbolistas de la élite, Barco se presentó con el buzo de la selección argentina del año 1994. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta oficial del complejo, que en otras ocasiones mostró también a nombres como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Exequiel Palacios. A diferencia de muchos de sus colegas, que aprovecharon los días libres para descansar, el Colo optó por una sesión intensa: primero se entrenó por la mañana y más tarde, ya con pechera roja, se sumó a un partido informal.

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El Colo Barco eligió moverse durante sus días en la Argentina, mientras crece la expectativa por su futuro en Inglaterra

La escena de ese encuentro dejó una postal particular. Barco, que enfrentó a un equipo de camisetas celestes, asumió el control de la pelota y se destacó con un caño que se viralizó rápidamente, además de convertir un gol que generó elogios por su calidad técnica. A pesar del carácter distendido de la práctica, la seguridad y calma del jugador llamaron la atención entre los presentes, reafirmando la percepción de que su talento trasciende el contexto competitivo.

Mientras tanto, la estadía de Barco en Buenos Aires estuvo marcada por gestos de reconocimiento hacia su figura. El mediocampista recibió dos homenajes en espacios públicos. El primero ocurrió en el Circo Rodas, adonde asistió acompañado por su pareja, Yazmín Jaureguy, y su hija, Gemma. Aunque la intención inicial del futbolista fue mantener un perfil bajo, el destino lo llevó a participar en la formación final del espectáculo, invitado por dos artistas, y portando la camiseta de la selección argentina.

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Al día siguiente, el escenario de la distinción fue el Teatro Metropolitan, durante la función de “Desde el jardín”, protagonizada por Guillermo Francella. En un teatro repleto, el reconocido actor interrumpió el cierre para dirigirse al público y expresar: “Hoy estamos muy felices de que nos haya venido a visitar alguien que amamos en todo este proceso, un actual subcampeón del mundo del fútbol argentino”. El aplauso general selló el tributo espontáneo.

El Colo Barco mantiene el nivel competitivo durante sus días en Argentina
El Colo Barco mantiene el nivel competitivo durante sus días en Argentina

Durante la Copa del Mundo, la participación de Barco con la selección fue breve. El jugador sumó poco más de 20 minutos en la victoria por 3-1 sobre Jordania, por la última fecha de la fase de grupos. Desde ese momento, no volvió a ingresar al campo, pero su presencia en el plantel y la cercanía con la hinchada se mantuvieron intactas. A la espera de su incorporación al Chelsea, tras su paso por el Racing de Estrasburgo, Barco dejó en el país una serie de escenas que combinan esfuerzo, humildad y cercanía con la gente.

Por otro lado, la Premier League 2026/27 ya tiene calendario definido para su arranque. El torneo inglés comenzará el viernes 21 de agosto, con el duelo entre el vigente campeón, Arsenal, y Coventry City. En cuanto al Chelsea, el equipo donde se espera la llegada de Barco, su debut está programado para el lunes 24 de agosto como visitante frente al Fulham. Aunque previamente tendrá amistosos durante la pretemporada.

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