La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Pepe Ochoa afirmó en LAM que Gastón Edul y Sabrina Cortez retomaron un vínculo y vinculó el romance con un viaje a Ibiza

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Mientras los rumores de un romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez se instalaban en los medios de espectáculos argentinos, ambos protagonistas salieron a responder a su manera desde las costas del Mediterráneo, con posteos en sus redes sociales que alimentaron aún más la especulación.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), lanzó al aire la bomba: “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”. La revelación desató una reacción inmediata entre sus compañeros y en las redes sociales, sobre todo porque Ochoa se encargó de aportar detalles que le daban peso a la versión. El periodista recordó que el vínculo entre el cronista deportivo y la exparticipante de Gran Hermano no era nuevo: “El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio”. Y agregó el dato que encendió todas las alarmas: fue el propio Edul quien invitó a Cortez a un viaje a Ibiza, y ella aceptó.

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Gastón Edul publicó historias desde Mallorca junto a su hermano Guido Edul y compartió una foto grupal con el epígrafe “familia”

Gastón Edul publicó historias desde Mallorca junto a su hermano Guido Edul y compartió una foto grupal con el epígrafe “familia”

Sin embargo, los posteos de los supuestos protagonistas contaron una historia diferente, o al menos eso quisieron sugerir. Edul, que se encontraba en Mallorca —no en Ibiza, como había señalado Ochoa—, publicó en sus historias de Instagram una foto junto a su hermano Guido Edul, con la canción “Donde” de Andrés Calamaro de fondo. Poco después, subió una imagen en una tabla de paddle surf en aguas turquesas. El remate llegó con una foto grupal en el mar, rodeado de varias personas, con una sola palabra como epígrafe: “familia”, acompañada de los emojis de batería, puño y corazón. El mensaje no necesitaba traducción: Edul estaba con los suyos, no con Cortez.

Desde Ibiza, Sabrina Cortez también tomó su teléfono y habló sin hablar. La exparticipante de Gran Hermano publicó una foto recostada sobre una manta con la inscripción “Ibiza” bien visible, tomando mate en la playa, y escribió: “La ubicación la dejo a tu criterio”. La frase, que combinaba picardía con ambigüedad, fue interpretada de dos formas a la vez: como una confirmación tácita de que estaba en la isla que mencionó LAM, pero también como una invitación a que cada uno sacara sus propias conclusiones sobre el romance. Cortez completó sus historias con otras imágenes desde la playa y el mar, sin mencionar a Edul ni hacer referencia directa a los rumores.

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Sabrina Cortez se mostró en Ibiza con una historia de Instagram y escribió “La ubicación la dejo a tu criterio” en medio de los rumores de romance

El contraste entre las localizaciones de ambos —él en Mallorca, ella en Ibiza— fue el argumento que Edul usó de forma implícita para desmentir la versión de Ochoa. Aunque las dos islas pertenecen al archipiélago balear y están separadas por apenas unos 200 kilómetros, la diferencia geográfica bastó para que el periodista dejara en claro que no estaban juntos, al menos no en el mismo lugar al mismo momento.

El surgimiento de estos rumores se produce en un momento personal delicado para Cortez, quien atraviesa el duelo por la muerte reciente de su madre. En LAM remarcaron que el acompañamiento de Edul cobró un peso especial en ese contexto, y que eso diferenciaba este acercamiento de los encuentros esporádicos del año anterior. Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas directas para confirmar o desmentir el romance, tal como tampoco lo hicieron cuando los rumores surgieron por primera vez.

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Nati Jota le dedicó a Gastón Edul un mensaje en Instagram después de la Velada del Año 6 y reactivó versiones sobre su vínculo

La exposición mediática de Edul llegó en un momento de alta visibilidad para el periodista. Días antes de este episodio, había participado en la Velada del Año 6, el evento de streaming y boxeo organizado por el youtuber Ibai Llanos, donde subió al ring y sufrió una derrota. Fue precisamente en ese contexto que Nati Jota le dedicó un mensaje público en Instagram: “Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo”. La influencer reflexionó también sobre el resultado: “No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera”. El mensaje cerró con un escueto “Te quiero”, que no pasó desapercibido, dado que los rumores de un vínculo entre Edul y Jota tienen larga data.