Un alumno de 12 años llevó marihuana a sus compañeros en una escuela primaria de Mendoza

Escuela primaria N° 1-741 Reverendo Padre Francisco Muhn, ubicada en el barrio 25 de mayo en Maipú (Google Maps)

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Un alumno de 12 años llevó varias bolsitas de marihuana a la escuela primaria y las ofreció como regalo a sus compañeros, según confirmaron las autoridades educativas y policiales. El hecho involucró a dos estudiantes de sexto grado que cursan en la escuela Reverendo Reverendo Padre Francisco Mühn de Rodeo del Medio, Maipú. La situación fue advertida por otro alumno, quien notificó de inmediato a los directivos sobre la presencia de la sustancia en el establecimiento.

La situación se desarrolló durante la jornada del miércoles, cerca de las 17 horas, momento en el que la dirección del colegio fue notificada por uno de los alumnos sobre la existencia de envoltorios sospechosos. Ante la denuncia, los directivos activaron el protocolo institucional, citaron a los dos estudiantes involucrados y revisaron sus mochilas.

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Uno de los menores intentó deslindar responsabilidad y aseguró que desconocía el origen de la sustancia, sugiriendo que su hermano mayor podría haberle colocado las bolsitas en la mochila. El otro niño finalmente confesó que su compañero había llevado la marihuana para darle al resto del curso.

Tras hallarse la droga y comprobarse la versión de los alumnos, las autoridades escolares llamaron a los padres de ambos para que retiraran a sus hijos. Además, se dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911 y, minutos después, personal de la división de Narcocriminalidad de la Policía de Mendoza se presentó en la institución y procedió a incautar los envoltorios, sin especificar la cantidad total de marihuana que tenian los niños de 12 años.

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El protocolo de actuación en estos casos, indica que una vez constatada la presencia de sustancias prohibidas, la dirección debe: notificar a los progenitores de los niños, labrar un acta interna, comunicar la situación a la fiscalía local y dar intervención a organismos especializados como la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Estas entidades tienen la función de brindar contención, evaluar el entorno familiar y escolar, y orientar a los menores hacia recursos de asistencia psicosocial.

Sin embargo, en este episodio el ETI de Maipú decidió no tomar intervención directa, limitándose a derivar la responsabilidad hacia la Policía Contra el Narcotráfico, que fue la encargada de secuestrar la marihuana. La falta de intervención de un equipo técnico especializado generó inquietud en la comunidad educativa, dado que se trata de alumnos en una etapa de desarrollo especialmente delicada.

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Tras el operativo, la situación fue informada a la Fiscalía de Maipú, que definirá los próximos pasos conforme a la normativa vigente. Las autoridades deberán decidir si corresponde profundizar el análisis sobre las condiciones familiares y sociales de los niños, tal como establecen los protocolos de protección integral. Los equipos interdisciplinarios pueden sugerir entrevistas con los padres, visitas al domicilio o derivaciones para atención psicológica, en función de las necesidades detectadas.

Este episodio reabre el debate sobre el alcance y la efectividad de los dispositivos de prevención y abordaje de consumos problemáticos en el ámbito escolar. La presencia de marihuana en manos de un alumno de tan corta edad evidencia la necesidad de fortalecer los canales de comunicación, la capacitación docente y la articulación interinstitucional para detectar y contener situaciones de vulnerabilidad infantil.

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Desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza se limitó a informar que el protocolo fue activado y que la situación quedó bajo la órbita judicial y policial. Las familias de los estudiantes recibieron asesoramiento sobre los pasos administrativos y el acompañamiento psicosocial disponible. Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis de las autoridades educativas y judiciales, quienes buscan determinar el origen de la sustancia y el contexto familiar de los menores involucrados.