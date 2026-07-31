Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

La muestra de hiroshimaíta estudiada se formó cuando la explosión nuclear del 6 de agosto de 1945 vaporizó edificios, metal, suelo, vidrio y agua en Hiroshima (Science Advances)

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La bomba atómica detonada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 no solo transformó la historia, sino que forjó materiales que nunca antes se habían visto en la Tierra.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Florencia identificó en playas de la bahía de Hiroshima una aleación metálica multicomponente totalmente nueva, creada en condiciones extremas por la explosión, según se detalla en un estudio publicado en la revista Science Advances.

El hallazgo ayuda a entender cómo los eventos nucleares generan materiales exóticos, imposibles de reproducir en la industria, y sirve como ventana única hacia los procesos físicos de las explosiones nucleares.

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Cómo se realizó el descubrimiento

El equipo liderado por Luca Bindi analizó 34 muestras de hiroshimaíta —el nombre que recibe el vidrio y los restos sólidos formados a partir de los escombros de la ciudad vaporizados en la explosión— recolectadas en la arena de la bahía de Hiroshima. En una de estas esferas de vidrio, microscópicas y de origen claramente antrópico, se detectó una partícula metálica de apenas unas micras, con una composición y una estructura cristalina nunca antes reportadas.

Las bomba atómica lanzada sobre Hiroshima (Archivo DEF)

Las técnicas empleadas incluyeron microscopía electrónica y difracción de rayos X en monocristal, lo que permitió caracterizar la microestructura y la naturaleza química de los fragmentos metálicos incluidos en la matriz vítrea.

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La nueva aleación fue localizada entre otras partículas de aleaciones más comunes de hierro y cromo, pero destacó por su riqueza inusual en silicio y por su patrón de difracción diferenciado.

Luca Bindi, autor principal, explicó: “Las condiciones de temperatura y presión creadas por la bomba de Hiroshima no solo fundieron y vaporizan materiales urbanos, sino que también generaron combinaciones atómicas jamás observadas en la naturaleza o la ingeniería”.

Qué hace única a la nueva aleación

La partícula hallada presenta una composición dominada por hierro (62,7 %), cromo (14,7 %), silicio (7,0 %), níquel (9,0 %), manganeso (2,1 %), molibdeno (3,7 %) y aluminio (0,6 %). Este conjunto de elementos la ubica fuera del rango habitual de las aleaciones producidas industrialmente (como aceros inoxidables o superaleaciones).

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El análisis cristalográfico reveló que cristaliza en el grupo espacial P213, con la estructura AlAu4, un tipo de ordenamiento atómico derivado de la estructura llamada “beta-Mn” y mucho más compleja que las formas habituales bcc (cúbica centrada en el cuerpo) o fcc (cúbica centrada en las caras) del acero convencional. Esta estructura, conocida también en algunos compuestos intermetálicos exóticos, no se había encontrado nunca antes en materiales nucleares o en ningún proceso natural o industrial cercano.

El estudio publicado en Science Advances analizó 34 muestras con microscopía electrónica y difracción de rayos X en monocristal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones que permitieron su formación —mezcla violenta de vapores metálicos y silicatados, enfriamiento ultrarrápido y presiones extremas durante la expansión del fuego nuclear— simplemente no existen en la fabricación metálica convencional.

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Un laboratorio natural para nuevos materiales

La hiroshimaíta y su nueva aleación demuestran que los eventos nucleares no solo reproducen, sino que también sobrepasan las condiciones de formación de materiales observadas en impactos meteóricos y rayos, funcionando como experimentos naturales de síntesis de materiales exóticos.

A diferencia de los aceros conocidos, la inclusión de silicio y aluminio unido a la estructura cristalina ordenada puede dotar a la aleación de propiedades mecánicas o magnéticas inéditas. “El hecho de que múltiples aleaciones de base férrica y niquelada puedan adoptar esta estructura indica que existe un espacio experimental inexplorado, muy relevante para el diseño de materiales funcionales bajo condiciones extremas”, explicaron los investigadores.

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Este descubrimiento enlaza con precedentes como el “trinitita” de la prueba Trinity en Alamogordo, Estados Unidos, donde en 1945 se halló el primer cuasicristal formado por pruebas nucleares. En ese caso, la rareza química y las condiciones de enfriamiento permitieron la existencia de fases atómicas jamás creadas en laboratorio.

Implicaciones para ciencia de materiales y forense nuclear

Más allá de la novedad fundamental, la observación de esta estructura puede inspirar nuevas estrategias de diseño de aleaciones avanzadas para aplicaciones tecnológicas, en especial en entornos de alta temperatura, corrosión o desgaste extremo. El equipo advierte que, aunque la composición hallada difícilmente tenga aplicación directa por sí misma, la estructura tipo AlAu4 puede servir de plantilla para crear materiales con resistencia y propiedades especiales nunca antes exploradas.

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Por otro lado, estos hallazgos consolidan la mineralogía de residuos nucleares como herramienta para reconstruir información forense de explosiones: la composición y estructura de los microfragmentos pueden delatar no solo los materiales utilizados en el dispositivo, sino también las condiciones termodinámicas exactas de cada detonación.

“Cada partícula preservada en las arenas de Hiroshima es un ‘micro-reactor’ que congeló en su interior la física extrema de un instante irrepetible de la historia”, concluye el estudio.

Limitaciones y próximos pasos

El análisis se basó en una sola muestra de aleación inédita, aunque entre otras decenas de fragmentos similares. Los autores excluyeron que el material provenga de aleaciones industriales conocidas, por la combinación única de elementos y estructura cristalina, pero reconocen que solo un programa sistemático de recolección y estudio exhaustivo podría revelar toda la diversidad mineralógica generada por una explosión nuclear.

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El próximo paso será explorar las posibles aplicaciones de la estructura cristalina descubierta en aleaciones sintéticas, experimentando mediante técnicas de fundición ultrarrápida y metalurgia avanzada para reproducir y aprovechar las propiedades observadas en este auténtico “fósil atómico” de Hiroshima.