Un influencer hizo el curso de Wanda Nara, se viralizó y dio su veredicto: “Lo recomiendo más que anotarse a una carrera”

Junto a su novia, se unieron a la academia de la empresaria, lograron terminar el curso y contó cómo fue su experiencia (Video: TikTok)

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Unas semanas atrás, Wanda Nara lanzó la Academia Wanda, un curso que lleva su nombre y con el que prometió compartir la fórmula que la convirtió en influencer, empresaria, conductora y multimillonaria. La propuesta generó curiosidad y debate a partes iguales, y entre quienes decidieron inscribirse estuvo Matías Jafif, creador de contenido, hizo el curso junto a su pareja Agos Reich con un objetivo claro: vivirlo desde adentro para contárselo a su audiencia. El video que subió a TikTok sobre la experiencia se volvió viral y en diálogo en exclusiva con Teleshow, Matías detalló qué encontró, qué cambiaría y qué piensa de Wanda como figura del marketing personal.

La decisión de inscribirse no tuvo que ver con una búsqueda de aprendizaje en sentido estricto. “La verdad es que decidí hacer el curso por curiosidad. Paso gran parte del día viendo redes sociales para inspirarme y pensar ideas para mis propios videos, y cuando salió la Academia Wanda me llamó mucho la atención. Sentía que la combinación entre el contenido del curso y todo el fenómeno que genera Wanda Nara podía convertirse en un video entretenido para mi público. Entonces decidí hacerlo de principio a fin para poder contar la experiencia desde adentro”, explicó.

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La experiencia dentro del curso dejó una impresión mixta. Sobre el contenido, Matías fue directo: “Había muchos mensajes de empoderamiento y de animarse a dar ese paso que muchas veces no damos por miedo al qué dirán. Creo que a ciertas personas ese tipo de mensajes las puede motivar”. Pero también marcó los límites de lo que el curso ofrece: “Tampoco te vas a encontrar con un contenido revolucionario o con información que no exista en otros lados. Son conceptos bastante básicos, pero eso no significa que no puedan servirle a alguien que recién empieza”.

Matías hizo el curso junto a Agos, su pareja, y juntos se recibieron de la Academia Wanda Nara (Instagram)

El mayor reparo que le encontró fue de formato. “Lo que sí cambiaría es el formato. Si yo fuera Wanda, el curso lo hubiera hecho en video y no en texto. Wanda tiene muchísimo carisma y es muy entretenida, entonces siento que es una oportunidad desaprovechada no verla explicando ella misma los temas. De hecho, si algún día necesita alguien que se lo produzca, yo encantado”, dijo con humor. El examen final, en tanto, no representó mayor desafío: “El examen final fueron 20 preguntas bastante sencillas. Lo hicimos con mi novia y los dos terminamos sacando un 95%”.

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El video que subió a TikTok sobre la experiencia se viralizó rápidamente, algo que Matías no atribuyó al azar. “Después de hacer videos virales durante más de tres años, ya desarrollé un poco el instinto de qué cosas pueden funcionar y cuáles no. Obviamente nunca hay una fórmula exacta, pero cuando vi que salía este curso sentí que era un tema que iba a despertar mucha curiosidad”, explicó.

El creador también reflexionó sobre la diferencia entre el contenido que más disfruta producir y el que más rinde en las plataformas. “A mí, personalmente, el contenido que más me gusta hacer es el que tiene una historia, un poco más de profundidad y una producción detrás. Es el tipo de videos con el que más disfruto trabajar. Pero la realidad es que no siempre ese es el contenido que más se viraliza. En redes muchas veces termina funcionando mejor algo que despierta curiosidad o genera conversación, y como creador también aprendés a entender ese juego”, señaló.

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Sobre el timing como variable decisiva en redes, fue contundente: “Creo que una de las claves fue hacerlo rápido. En redes sociales muchas veces el que llega primero tiene una ventaja enorme. Después el contenido tiene que estar bueno, obviamente, pero el timing es fundamental”.

La pregunta sobre si Wanda puede considerarse un ejemplo dio lugar a una respuesta matizada. “Creo que hay cosas en las que es muchísimo ejemplo. Más allá de que a uno le pueda gustar más o menos su personaje, logró construir una marca personal muy fuerte y mantenerse vigente durante muchísimos años, algo que en redes sociales es muy difícil. Se reinventa constantemente, entiende cómo captar la atención de la gente y siempre encuentra la manera de seguir siendo tema de conversación”, analizó. Y trazó un límite claro: “Obviamente eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo con todo lo que hace o tomarla como un modelo en todos los aspectos. Pero si hablamos de comunicación, de marketing y de construir una marca personal, creo que hay mucho para aprender de ella”.

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El cierre de la charla dejó una frase que funcionó como síntesis de toda la experiencia: “Dicho todo esto, recomiendo muchísimo más anotarse a una carrera”.