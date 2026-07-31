Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Guía definitiva de protectores térmicos, el escudo invisible que permite un pelo saludable

El daño no siempre es inmediato, pero la exposición repetida a altas temperaturas puede debilitar la hebra y volverla más frágil, por lo que los expertos recomiendan sumar un paso preventivo

Ilustración de una mujer aplicando un espray dorado en su cuello. Se observa un lavabo, un grifo, un espejo y dos plantas en macetas.
El calor sin barrera previa debilita la fibra capilar y reduce el brillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El calor aplicado al pelo sin protección puede deformar de manera permanente la estructura de la queratina que compone cada hebra. Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), el uso de herramientas de calor sin precauciones específicas es una de las principales causas de fragilidad capilar, rotura y pérdida del brillo natural.

Los protectores térmicos existen para reducir ese daño: no lo eliminan, pero según estudios recogidos por el laboratorio independiente TRI Princeton, pueden disminuir la pérdida de proteína y el deterioro de la cutícula en más del 50%.

PUBLICIDAD

Qué le ocurre al pelo con el calor

Infografía con gráficos de cabello dañado, herramientas de calor, termómetro de temperaturas críticas, ingredientes químicos y pasos de aplicación de protectores térmicos.
La protección térmica ayuda a disminuir el desgaste asociado al peinado con herramientas calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra capilar empieza a sufrir alteraciones estructurales a partir de los 150 °C (302 °F). Por encima de los 200 °C (392 °F), la cutícula —la capa externa del pelo— comienza a fundirse. A temperaturas superiores a los 220 °C (428 °F), se produce la desnaturalización de los filamentos de queratina, lo que se traduce en aspereza visible, rotura y, en casos extremos, carbonización de la fibra, según datos publicados por TRI Princeton.

El cabello mojado, además, alcanza el umbral de daño a solo 160 °C (320 °F), porque el agua atrapada en la corteza se vaporiza de forma brusca y violenta.

PUBLICIDAD

El tricólogo Gregorio Ruggeri, consultado por Women’s Health Magazine, subraya que la exposición térmica no es el único riesgo: los protectores también actúan como barrera frente a agentes externos, como la contaminación ambiental y los rayos UV, que generan estrés oxidativo sobre la hebra.

Cómo funcionan estos productos

Una mujer con toalla blanca alisa su cabello castaño con una plancha negra. Se refleja en un espejo. En la repisa hay una planta pequeña y brochas de maquillaje.
La queratina se altera con temperaturas elevadas y el daño puede volverse persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los protectores térmicos actúan mediante una combinación de ingredientes que recubren la fibra y moderan la transferencia de calor.

La bioquímica Valerie Aparovich, directora científica de OnSkin, explica que las siliconas —como la dimeticona o la ciclometicona— son los ingredientes con mayor evidencia de eficacia: forman una película flexible sobre la cutícula, distribuyen el calor de manera más uniforme y sellan la humedad en el interior de la hebra.

Los polímeros como el PVP/VA copolímero completan esa capa protectora al crear una red que evita los “puntos calientes” —zonas de sobrecalentamiento puntual que concentran el daño estructural—. A ellos se suman los humectantes (glicerina, propilenglicol) y las proteínas hidrolizadas (queratina, proteína de seda o de trigo), que rellenan temporalmente las microgrietas de la corteza y refuerzan la elasticidad del cabello.

Temperatura y tipo de cabello

Mujer con cabello mojado y bata blanca secándose el pelo con un secador gris frente a un espejo en un baño con azulejos blancos y estantería de madera.
El cabello húmedo eleva el riesgo de deterioro por el efecto del vapor dentro de la hebra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD recomienda que las planchas y tenacillas se usen en ajustes de calor bajo o medio y no todos los días. Las pautas técnicas publicadas por el portal especializado MmowW, elaboradas con referencia a estudios de tricología profesional, establecen rangos según el tipo de fibra:

  • Pelo fino o decolorado: entre 130 y 160 °C (265–320 °F).
  • Pelo de grosor medio: entre 160 y 185 °C (320–365 °F).
  • Pelo grueso o muy rizado: hasta 210 °C (410 °F) como máximo.
  • Ningún tipo de cabello debería superar los 230 °C (446 °F).

El secador de pelo, cuya temperatura operativa rara vez supera los 70 °C (158 °F), representa un riesgo estructural menor, según el análisis de TRI Princeton. A una distancia de 15 centímetros del cuero cabelludo y con movimiento continuo, sus efectos sobre la fibra son mínimos.

Cómo aplicar el protector paso a paso

Puerta de armario de baño blanca abierta. En la puerta, un organizador de metal con secador de pelo y plancha. Dentro, rollos de papel higiénico apilados. Pared azul y suelo gris.
Los humectantes ayudan a conservar la hidratación durante el uso de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia del producto depende tanto de su composición como de la técnica de aplicación. El estilista Ryan Richman, citado por Vogue, advierte que rociarlo de forma indiscriminada sobre toda la cabellera deja hebras internas desprotegidas. El procedimiento recomendado por expertos es el siguiente:

  1. Aplicar sobre el cabello seco con toalla —no empapado— y dividirlo en cuatro a seis secciones.
  2. Rociar o distribuir el producto sección por sección, desde las raíces hasta las puntas.
  3. Pasar un peine de dientes anchos para garantizar una cobertura uniforme.
  4. Dejar secar el protector antes de aplicar la herramienta de calor.

Temas Relacionados

CabelloAltas temperaturasDermatologíaPeloCalorSecadorPlanchitaNewsroom BUECuidado Capilar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Una investigación con más de 66.000 personas del Reino Unido reveló que la manera en que se acumula el ejercicio diario importa tanto como la cantidad. Por qué el patrón del movimiento tiene un peso propio sobre la salud cerebral

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Recetas de empanadas rápidas y fáciles: 6 opciones para salir de lo tradicional

Preparar variantes con ingredientes poco habituales permite renovar la experiencia en la mesa. Estas propuestas aprovechan combinaciones frescas y accesibles, ideales para sumar sabor sin complicaciones

Recetas de empanadas rápidas y fáciles: 6 opciones para salir de lo tradicional

Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

Un equipo de científicos identificó una aleación inédita al analizar diminutas esferas vítreas halladas en las arenas de la bahía japonesa. El hallazgo podría abrir nuevas vías para el desarrollo de compuestos avanzados y aportar claves en la investigación forense nuclear

Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

¿Cuál es el futuro de la ley nacional de Etiquetado Frontal? Qué dicen los expertos en nutrición infantil

No está claro hacia dónde va la legislación vigente 27.642 en todo el país, en medio del debate por su derogación. Quedan cada vez más claras las posiciones de los diferentes eslabones del sector. En el medio, los consumidores permanecen sin información clara y valiosa. La opinión de los especialistas agrupados en PROFENI

¿Cuál es el futuro de la ley nacional de Etiquetado Frontal? Qué dicen los expertos en nutrición infantil

Científicos desarrollan un innovador método para detectar basura espacial y proteger satélites

Un equipo de expertos una solución tecnológica capaz de identificar restos en la órbita terrestre, medir sus características y anticipar posibles colisiones

Científicos desarrollan un innovador método para detectar basura espacial y proteger satélites

DEPORTES

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 20 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

TELESHOW

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

Un influencer hizo el curso de Wanda Nara, se viralizó y dio su veredicto: “Lo recomiendo más que anotarse a una carrera”

INFOBAE AMÉRICA

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Taiwán condenó de forma “enérgica” las nuevas patrullas marítimas del régimen de China al este de la isla

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables y envió una señal restrictiva a los mercados

Rodrigo Paz afirmó que Evo Morales debe aclarar ante la Justicia su rol en los bloqueos que causaron 16 muertes

Zelensky alertó a sus aliados sobre la escasez de proyectiles para la defensa aérea de Ucrania tras los últimos ataques de Rusia