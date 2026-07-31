Guía definitiva de protectores térmicos, el escudo invisible que permite un pelo saludable

El calor sin barrera previa debilita la fibra capilar y reduce el brillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calor aplicado al pelo sin protección puede deformar de manera permanente la estructura de la queratina que compone cada hebra. Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), el uso de herramientas de calor sin precauciones específicas es una de las principales causas de fragilidad capilar, rotura y pérdida del brillo natural.

Los protectores térmicos existen para reducir ese daño: no lo eliminan, pero según estudios recogidos por el laboratorio independiente TRI Princeton, pueden disminuir la pérdida de proteína y el deterioro de la cutícula en más del 50%.

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Qué le ocurre al pelo con el calor

La protección térmica ayuda a disminuir el desgaste asociado al peinado con herramientas calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra capilar empieza a sufrir alteraciones estructurales a partir de los 150 °C (302 °F). Por encima de los 200 °C (392 °F), la cutícula —la capa externa del pelo— comienza a fundirse. A temperaturas superiores a los 220 °C (428 °F), se produce la desnaturalización de los filamentos de queratina, lo que se traduce en aspereza visible, rotura y, en casos extremos, carbonización de la fibra, según datos publicados por TRI Princeton.

El cabello mojado, además, alcanza el umbral de daño a solo 160 °C (320 °F), porque el agua atrapada en la corteza se vaporiza de forma brusca y violenta.

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El tricólogo Gregorio Ruggeri, consultado por Women’s Health Magazine, subraya que la exposición térmica no es el único riesgo: los protectores también actúan como barrera frente a agentes externos, como la contaminación ambiental y los rayos UV, que generan estrés oxidativo sobre la hebra.

Cómo funcionan estos productos

La queratina se altera con temperaturas elevadas y el daño puede volverse persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los protectores térmicos actúan mediante una combinación de ingredientes que recubren la fibra y moderan la transferencia de calor.

La bioquímica Valerie Aparovich, directora científica de OnSkin, explica que las siliconas —como la dimeticona o la ciclometicona— son los ingredientes con mayor evidencia de eficacia: forman una película flexible sobre la cutícula, distribuyen el calor de manera más uniforme y sellan la humedad en el interior de la hebra.

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Los polímeros como el PVP/VA copolímero completan esa capa protectora al crear una red que evita los “puntos calientes” —zonas de sobrecalentamiento puntual que concentran el daño estructural—. A ellos se suman los humectantes (glicerina, propilenglicol) y las proteínas hidrolizadas (queratina, proteína de seda o de trigo), que rellenan temporalmente las microgrietas de la corteza y refuerzan la elasticidad del cabello.

Temperatura y tipo de cabello

El cabello húmedo eleva el riesgo de deterioro por el efecto del vapor dentro de la hebra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD recomienda que las planchas y tenacillas se usen en ajustes de calor bajo o medio y no todos los días. Las pautas técnicas publicadas por el portal especializado MmowW, elaboradas con referencia a estudios de tricología profesional, establecen rangos según el tipo de fibra:

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Pelo fino o decolorado: entre 130 y 160 °C (265–320 °F).

Pelo de grosor medio: entre 160 y 185 °C (320–365 °F).

Pelo grueso o muy rizado: hasta 210 °C (410 °F) como máximo.

Ningún tipo de cabello debería superar los 230 °C (446 °F).

El secador de pelo, cuya temperatura operativa rara vez supera los 70 °C (158 °F), representa un riesgo estructural menor, según el análisis de TRI Princeton. A una distancia de 15 centímetros del cuero cabelludo y con movimiento continuo, sus efectos sobre la fibra son mínimos.

Cómo aplicar el protector paso a paso

Los humectantes ayudan a conservar la hidratación durante el uso de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia del producto depende tanto de su composición como de la técnica de aplicación. El estilista Ryan Richman, citado por Vogue, advierte que rociarlo de forma indiscriminada sobre toda la cabellera deja hebras internas desprotegidas. El procedimiento recomendado por expertos es el siguiente:

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seco con toalla —no empapado— y dividirlo en cuatro a seis secciones. Aplicar sobre el cabello con toalla —no empapado— y dividirlo en cuatro a seis secciones. Rociar o distribuir el producto sección por sección, desde las raíces hasta las puntas. Pasar un peine de dientes anchos para garantizar una cobertura uniforme. Dejar secar el protector antes de aplicar la herramienta de calor.