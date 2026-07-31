Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad (EP)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todavía no decidió si Washington concederá a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot, pese a que días antes Volodimir Zelensky aseguró que ambos mandatarios acordaron avanzar en esa dirección durante su reunión en la Casa Blanca.

En una entrevista telefónica con el Financial Times, Trump sostuvo que la posibilidad permanece bajo análisis y evitó confirmar que Estados Unidos autorizará la fabricación de esos interceptores en territorio ucraniano.

“No estaba seguro” de si Washington concedería a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot, declaró el mandatario, antes de agregar: “Lo estamos estudiando”.

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Trump explicó además por qué mantiene reservas sobre esa alternativa. “Es un arma extraordinaria, y… tenemos que tener cuidado con a quién le otorgamos la licencia. En realidad, no otorgamos licencias para equipos”, señaló.

Las declaraciones llegaron apenas dos días después del encuentro que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. Tras esa reunión, el mandatario ucraniano describió el diálogo como “bueno” y aseguró que ambos conversaron sobre “la producción de misiles interceptores Patriot y otras ideas”.

A comienzos de julio, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, Trump había afirmado que Washington concedería a Kiev una licencia para producir misiles Patriot, una posibilidad que Ucrania considera estratégica para fortalecer su defensa aérea.

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Trump afirmó que los misiles Patriot son “un arma extraordinaria" (EP)

Después del encuentro del martes en la Casa Blanca, Zelensky incluso aseguró que Trump “aceptó que nos dará licencias”, una afirmación que ahora contrasta con la cautela expresada por el presidente estadounidense.

El mandatario ucraniano también reveló contactos recientes con las empresas vinculadas al programa Patriot. “Tuve una reunión con los representantes de la producción... Espero que podamos hacer una coproducción. Esto es muy importante”, expresó.

Según la información disponible, tanto Lockheed como RTX fabrican interceptores Patriot.

El sistema de misiles constituye uno de los principales recursos de defensa aérea de Ucrania para interceptar misiles balísticos lanzados por Rusia contra Kiev y otras ciudades del país.

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Durante la entrevista con el Financial Times, Trump insistió además en que su prioridad continúa centrada en poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y anunció el próximo viaje de dos de sus enviados.

El presidente informó que Jared Kushner y Steve Witkoff visitarán Ucrania por primera vez en los próximos días. “En pocas palabras, queremos que termine la guerra entre Ucrania y Rusia”, sostuvo Trump.

Luego añadió: “No busco misiles. Buscamos la paz”.

El presidente informó que Jared Kushner y Steve Witkoff visitarán Ucrania por primera vez en los próximos días (REUTERS)

En otro tramo de la entrevista, el mandatario estadounidense se refirió al conflicto con Irán y sostuvo que, pese a los recientes ataques atribuidos a Teherán contra distintos objetivos en Medio Oriente, considera que la situación terminará por favorecer a Estados Unidos. “Les estamos dando una paliza”, afirmó.

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Trump también manifestó optimismo respecto del acuerdo de cooperación nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita, anunciado la semana anterior.

El presidente indicó que conversó sobre la eventual normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según Trump, “a ambos países les agrada mucho. Podría suceder”.

No obstante, el príncipe heredero saudita había manifestado anteriormente que la normalización solo será posible si Israel adopta medidas irreversibles para permitir la creación de un Estado palestino, una condición que las autoridades israelíes rechazaron.

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En la misma entrevista, Trump también comentó su primera conversación telefónica con el nuevo primer ministro Andy Burnham y vinculó esa gestión con el desarrollo energético del Reino Unido. “Lo que parece quedar muy claro es que él quiere enriquecer a su país, y sabe que puede lograrlo explotando el petróleo del Mar del Norte”, sostuvo.

Finalmente, elogió esa estrategia y cuestionó al anterior gobierno británico. “Creo que lo va a conseguir. Si Starmer lo hubiera hecho, no estaría ahora mismo sentado en casa viendo la televisión”, concluyó.